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Ни пяди компромисса

В России и на Украине пытаются разобраться в итогах стамбульской встречи

Возобновление переговоров между делегациями России и Украины возможно в пятницу. В Москве это в четверг не подтверждали, предлагая не забегать вперед. Между тем два дня, прошедшие после переговоров в Стамбуле, обе стороны занимались тем, что проясняли свои позиции собственному населению и политическим элитам. Как выяснилось, не все в Киеве готовы принять предлагаемые украинскими переговорщиками компромиссы. В Москве возможные компромиссы с российской стороны вообще не рассматривают, говоря лишь о готовности украинской стороны идти на уступки. Но эти уступки далеко не всех устраивают.

Президент Турции Реджеп Эрдоган на переговорах между российской и украинской делегациями в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Эрдоган на переговорах между российской и украинской делегациями в Стамбуле

Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган на переговорах между российской и украинской делегациями в Стамбуле

Фото: Reuters

Переговоры между российской и украинской делегациями возобновятся в онлайн-формате 1 апреля. Об этом сообщил в четверг представитель делегации Киева, глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, стороны начнут обсуждать представленный Украиной проект мирного договора. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал однозначно подтверждать дату нового раунда переговоров. «Если это произойдет, мы вас проинформируем»,— сказал он журналистам.

Напомним, что 29 марта в Стамбуле состоялась очная встреча двух делегаций. По итогам переговоров было заявлено, что Россия сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и допускает, что встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться одновременно с парафированием договора на уровне глав МИДов двух стран. Видение украинской стороной будущего договора было впервые зафиксировано в письменном виде. Украина готова отказаться от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз и контингентов, подтверждает свой безъядерный и внеблоковый статус и берет обязательство проводить военные учения только с согласия стран-гарантов. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН, а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию. Гарантии безопасности, по версии Киева, не должны распространяться на территории Крыма, ДНР и ЛНР. Украина также предложила зафиксировать, что в течение 15 лет она не будет пытаться решить вопрос Крыма военным путем. На протяжении этого времени предлагается вести переговоры о статусе полуострова. Киев также предполагает, что Россия не будет препятствовать вступлению Украины в ЕС.

Обнародованные итоги переговоров вызвали противоречивую реакцию среди политических элит и общественности. С обеих сторон можно было услышать обвинения переговорщиков в капитуляции.

«Украина недоговороспособна и несамостоятельна. Поэтому все то, что происходит на переговорных площадках, нужно выдвигать на некий отдельный план и руководствоваться тем, что происходит по факту»,— прокомментировал результаты переговоров глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. С аналогичным заявлением выступил и председатель крымского парламента Владимир Константинов. На Украине, в свою очередь, заговорили о «факте измены». «Вооруженные силы Украины и украинская политическая нация не позволят никому уступить ни одного метра украинской территории, тем более Крым и Донбасс»,— сказал глава запрещенного в РФ объединения «Меджлис крымскотатарского народа» Рефат Чубаров. Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал провести закрытое заседание парламента для ознакомления депутатов с позицией Украины на переговорах с Россией.

Итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле. Главное

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В итоге переговорщикам и более высокопоставленным лицам с обеих сторон пришлось объясняться. Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, в чем он видит положительный итог переговоров. По его словам, «киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о своей готовности договариваться» и «выполнить те принципиальные требования, на которых все эти годы настаивала Россия» (внеблоковый и безъядерный статус). То есть, с его слов, Москва добилась многого из того, ради чего начинала «специальную военную операцию» на Украине. В то же время господин Мединский подчеркнул, что российская «принципиальная позиция» в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной и переговоры продолжаются. Одновременно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не могут констатировать чего-то многообещающего — делегациям предстоит долгая работа. Вместе с тем он попытался охладить «горячие головы»: «Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно», и нужно доверять переговорщикам.

«В такой ситуации, в которой сейчас находится наше государство, не должно быть таких дискуссий, к которым общество и наш политикум привыкли в мирное время»,— обратился, в свою очередь, к недовольным с украинской стороны Владимир Зеленский.

В то же время он добавил: «Мы никому не верим, ни в какие красивые слова. И мы ничего не отдадим». В подтверждение этих слов постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил на заседании Совета Безопасности, что подписание договора с РФ будет возможно только в случае отвода всех российских войск на позиции, которые они занимали 23 февраля 2022 года — до начала боевых действий.

Чем завершились российско-украинские переговоры

В то же время глава офиса президента Украины Алексей Арестович в своем видеообращении в четверг пояснил необходимость договариваться: «Большая война, военная агрессия и мирное соглашение — это вообще всегда компромиссы между сторонами. Потому что обе стороны несут потери. И если вы думаете, что мы не несем, то вы очень сильно ошибаетесь. Они практически уничтожили нашу военную промышленность, во многом. И во многом добивают гражданскую».

Пока же Москва и Киев по итогам переговоров в Стамбуле практически остаются при своих. При этом у обеих сторон явно имеются разночтения по вопросу Крыма. Алексей Арестович сделал вывод, что Россия готова совместно решать проблему Крыма в течение 15 лет. А по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в Киеве теперь понимают, что «вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены».

Вероятно, администрация Зеленского действительно пытается найти компромисс по Крыму, отложив этот вопрос на будущее, чтобы не признавать этот регион российским, чего она сделать никак не может. Но в Москве с таким раскладом соглашаться не хотят.

Россия категорически против любой дискуссии о статусе Крыма и Донбасса. Более того, очевидно, никто не собирается отдавать Киеву контроль над районами Донецкой и Луганской областей, занятых после начала российской «специальной военной операции». Наступление в Донбассе усиливается по разным направлениям, заявил Денис Пушилин. И возможно, речь идет о большем. «Уже сейчас вопрос может стоять только о том, будут ли когда-либо украинскими Херсон, Запорожье, Харьков. Не исключено, что к следующему туру переговоров актуальным станет вопрос о том, будут ли когда-либо украинскими Чернигов, Николаев, Одесса»,— написал в своем Telegram-канале Владимир Константинов. А постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил ТАСС, что «жители юга Украины приобщаются к рублевой зоне».

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 36-й

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Однако главное, что объединяет обе стороны,— готовность продолжать диалог. При этом Киев по-прежнему просит Запад о военной помощи и ужесточении санкций против России, а Москва не торопится останавливать военную операцию.

По словам премьер-министра Италии Марио Драги, Владимир Путин считает, что условия для его встречи с Владимиром Зеленским не созрели, как не созрели и условия и для полного прекращения огня на Украине. В то же время посредники продолжают настаивать на встрече президентов. «Надеюсь, что мы сможем согласовать дату встречи Путина и Зеленского, мы готовы ее организовать»,— заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. А турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара работает над организацией новой встречи глав МИД РФ и Украины, которая может состояться в ближайшие две недели.

Марианна Беленькая

Фотогалерея

Военная операция на Украине

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Местные жители готовят еду возле разрушенного жилого дома в Мариуполе

Местные жители готовят еду возле разрушенного жилого дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Очередь в центр помощи в Мариуполе

Очередь в центр помощи в Мариуполе

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Накрытое ковром тело на окраине Мариуполя

Накрытое ковром тело на окраине Мариуполя

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Пожарные работают в разрушенном жилом доме Донецка

Пожарные работают в разрушенном жилом доме Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пожарные спасают человека из пятиэтажного дома после обстрела в Луганске

Пожарные спасают человека из пятиэтажного дома после обстрела в Луганске

Фото: Reuters

Пожарные разбирают завалы жилого дома под Харьковом

Пожарные разбирают завалы жилого дома под Харьковом

Фото: Thomas Peter / Reuters

Окна дома, пострадавшего от обстрела в Харькове

Окна дома, пострадавшего от обстрела в Харькове

Фото: Reuters / Thomas Peter

Колонна бронетехники направляется к Мариуполю

Колонна бронетехники направляется к Мариуполю

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинский военнослужащий осматривает сгоревший танк в селе Лукьяновка Киевской области

Украинский военнослужащий осматривает сгоревший танк в селе Лукьяновка Киевской области

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Местные жители у разрушенного жилого дома в Николаеве

Местные жители у разрушенного жилого дома в Николаеве

Фото: Reuters / Nacho Doce

Украинские военные в селе Лукьяновка под Киевом

Украинские военные в селе Лукьяновка под Киевом

Фото: Reuters / Marko Djurica

Бронемашина с буквой «Z» едет по дороге в Мариуполе

Бронемашина с буквой «Z» едет по дороге в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Местная жительница у разрушенного дома в Мариуполе

Местная жительница у разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащий выглядывает из люка танка в селе Лукьяновка

Военнослужащий выглядывает из люка танка в селе Лукьяновка

Фото: Reuters / Marko Djurica

Женщина разбирает завалы в харьковской школе, пострадавшей от обстрела

Женщина разбирает завалы в харьковской школе, пострадавшей от обстрела

Фото: Reuters / Thomas Peter

Военнослужащий на блок-посту при въезде в Мелитополь

Военнослужащий на блок-посту при въезде в Мелитополь

Фото: РИА Новости

Эвакуация из Мариуполя

Эвакуация из Мариуполя

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Последствия обстрела в Харькове

Последствия обстрела в Харькове

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Укрытие в метро Харькова

Укрытие в метро Харькова

Фото: Reuters / Thomas Peter

Последствия попадания снаряда в жилой дом в селе Журавлевка Белгородской области

Последствия попадания снаряда в жилой дом в селе Журавлевка Белгородской области

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области

Женщина идет около дома, разрушенного в результате обстрела в городе Брянка ЛНР

Женщина идет около дома, разрушенного в результате обстрела в городе Брянка ЛНР

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Улицу Киева убирают после обстрела

Улицу Киева убирают после обстрела

Фото: Rodrigo Abd / AP

Беженцы на железнодорожном вокзале в Перемышле на юго-востоке Польши

Беженцы на железнодорожном вокзале в Перемышле на юго-востоке Польши

Фото: Sergei Grits / AP

Жители села Варваровка Луганской области

Жители села Варваровка Луганской области

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Обломки танка ВСУ возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе

Обломки танка ВСУ возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Двор жилого дома в Волновахе

Двор жилого дома в Волновахе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области

Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Лагерь беженцев в Таганроге

Лагерь беженцев в Таганроге

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Рабочие укрывают скульптуры на фасаде Львовской национальной оперы для защиты от повреждений

Рабочие укрывают скульптуры на фасаде Львовской национальной оперы для защиты от повреждений

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Торговый центр в Киеве, пострадавший от взрыва

Торговый центр в Киеве, пострадавший от взрыва

Фото: Reuters / Marko Djurica

Пожарные стоят на сгоревшей бронетехнике после удара по торговому центру в Киеве

Пожарные стоят на сгоревшей бронетехнике после удара по торговому центру в Киеве

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Люди уезжают из Мариуполя

Люди уезжают из Мариуполя

Фото: Reuters

Жители несут продукты со склада на окраине Мариуполя

Жители несут продукты со склада на окраине Мариуполя

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Автомобиль на рынке Харькова после обстрела

Автомобиль на рынке Харькова после обстрела

Фото: Reuters / Oleksandr Lapshyn

Пожарный в машине в Харькове

Пожарный в машине в Харькове

Фото: Reuters / Oleksandr LapshynвЂЁ

Кошка в переноске на вокзале Львова

Кошка в переноске на вокзале Львова

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Пустые детские коляски, выставленные в центре Львова в рамках социальной акции «Цена войны»

Пустые детские коляски, выставленные в центре Львова в рамках социальной акции «Цена войны»

Фото: Reuters / Roman Baluk

Разрушенный жилой дом в Киеве

Разрушенный жилой дом в Киеве

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Спасатели тушат здание, пострадавшее в результате авиаудара в Краматорске

Спасатели тушат здание, пострадавшее в результате авиаудара в Краматорске

Фото: Reuters

Эвакуация людей из Покровска

Эвакуация людей из Покровска

Фото: Reuters

Район в Краматорске после обстрела

Район в Краматорске после обстрела

Фото: Reuters

Кричащий мужчина на одной из улиц Киева

Кричащий мужчина на одной из улиц Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Местный житель стоит у подъезда дома после обстрела в Киеве

Местный житель стоит у подъезда дома после обстрела в Киеве

Фото: Felipe Dana / AP

Женщина стоит рядом с телом человека, погибшего в результате обстрела Донецка

Женщина стоит рядом с телом человека, погибшего в результате обстрела Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Донецк после обстрела

Донецк после обстрела

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Люди, идущие по дороге в Мариуполе

Люди, идущие по дороге в Мариуполе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Центр временного размещения беженцев в спортивной школе Таганрога

Центр временного размещения беженцев в спортивной школе Таганрога

Фото: Reuters / Sergey Pivovarov

Пожар на рынке в Харькове

Пожар на рынке в Харькове

Фото: Reuters / Oleksandr Lapshyn

Пожарные на фоне разрушенного жилого дома в Киеве

Пожарные на фоне разрушенного жилого дома в Киеве

Фото: Vadim Ghirda / AP

Церемония прощания с погибшими украинскими военнослужащими во Львове

Церемония прощания с погибшими украинскими военнослужащими во Львове

Фото: Bernat Armangue / AP

Местные жители получают гуманитарную помощь в городе Волноваха Донецкой области

Местные жители получают гуманитарную помощь в городе Волноваха Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Спасатели тушат жилой дом в Киеве

Спасатели тушат жилой дом в Киеве

Фото: Reuters

14 марта в результате ракетного удара по центру Донецка погибли 20 мирных жителей, 28 получили ранения

14 марта в результате ракетного удара по центру Донецка погибли 20 мирных жителей, 28 получили ранения

Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU / TASS

Эвакуация женщины в городе Ирпень под Киевом

Эвакуация женщины в городе Ирпень под Киевом

Фото: Reuters / Marko Djurica

Военнослужащий на фоне поврежденного жилого дома в Волновахе в Донецкой области

Военнослужащий на фоне поврежденного жилого дома в Волновахе в Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Автомобиль-бензовоз с буквой Z на улице Волновахи

Автомобиль-бензовоз с буквой Z на улице Волновахи

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Патрулирование улицы в городе Волноваха, перешедшем под контроль ДНР

Патрулирование улицы в городе Волноваха, перешедшем под контроль ДНР

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Разрушенная больница в Волновахе

Разрушенная больница в Волновахе

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Воронка от бомбы в селе Бышев под Киевом

Воронка от бомбы в селе Бышев под Киевом

Фото: Reuters / Thomas Peter

Сгоревший автомобиль под Киевом

Сгоревший автомобиль под Киевом

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Поврежденная церковь в городе Волноваха

Поврежденная церковь в городе Волноваха

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Пожар на складе замороженных продуктов в селе Квитнево Киевской области

Пожар на складе замороженных продуктов в селе Квитнево Киевской области

Фото: Reuters

Взрыв в доме в Мариуполе

Взрыв в доме в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Дым над Мариуполем

Дым над Мариуполем

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Очередь за водой в Мариуполе

Очередь за водой в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Последствия обстрела в Мариуполе

Последствия обстрела в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Представитель прессы помогает перенести женщину на носилках

Представитель прессы помогает перенести женщину на носилках

Фото: Reuters / Maksim Levin

Люди с вещами под разрушенным мостом переходят реку Ирпень

Люди с вещами под разрушенным мостом переходят реку Ирпень

Фото: Reuters / Thomas Peter

Эвакуация людей в украинском городе Ирпень

Эвакуация людей в украинском городе Ирпень

Фото: Reuters / Maksim Levin

Женщина с ребенком на пограничном переходе в Румынии

Женщина с ребенком на пограничном переходе в Румынии

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Беженцы в лагере в поселке Безыменное

Беженцы в лагере в поселке Безыменное

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Автобусы едут за людьми в Мариуполе

Автобусы едут за людьми в Мариуполе

Фото: Reuters

Украинские военные несут женщину в инвалидном кресле на окраине Киева

Украинские военные несут женщину в инвалидном кресле на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Гуманитарный медицинский конвой на границы Украины и Польши

Гуманитарный медицинский конвой на границы Украины и Польши

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

Украинский солдат на окраине Киева

Украинский солдат на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Разрушенный мост под Киевом

Разрушенный мост под Киевом

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Горящая нефтебаза в Житомирской области

Горящая нефтебаза в Житомирской области

Фото: Reuters

Поезд с беженцами на границе Украины и Польши

Поезд с беженцами на границе Украины и Польши

Фото: Visar Kryeziu / AP

Мальчик смотрит через стекло поезда, отправляющегося из Львова в Польшу

Мальчик смотрит через стекло поезда, отправляющегося из Львова в Польшу

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Женщина идет к поезду через железнодорожные пути

Женщина идет к поезду через железнодорожные пути

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Люди переходят через разрушенный мост, пытаясь покинуть город Ирпень в Киевской области

Люди переходят через разрушенный мост, пытаясь покинуть город Ирпень в Киевской области

Фото: Reuters

Блокпост на площади Независимости в центре Киева

Блокпост на площади Независимости в центре Киева

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Украинские беженцы на пограничном переходе в Словакии

Украинские беженцы на пограничном переходе в Словакии

Фото: Reuters / Lukasz Glowala

Волонтеры принимают гуманитарную помощь

Волонтеры принимают гуманитарную помощь

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Обломки военного самолета в Чернигове

Обломки военного самолета в Чернигове

Фото: Reuters

Фото: Emilio Morenatti / AP

Тушение пожара в селе Чайки Киевской области после обстрела

Тушение пожара в селе Чайки Киевской области после обстрела

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Военнослужащие в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Военнослужащие в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обломок ракеты в Киеве

Обломок ракеты в Киеве

Фото: Andriy Dubchak / AP

Разрушенный православный храм Святителя Николая в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Разрушенный православный храм Святителя Николая в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители копают окопы в Киеве

Местные жители копают окопы в Киеве

Фото: Reuters / Mykola Tymchenko

Мужчина курит на руинах жилого дома

Мужчина курит на руинах жилого дома

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Военная техника рядом с российско-украинской границей

Военная техника рядом с российско-украинской границей

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Местный житель делает противотанковые заграждения

Местный житель делает противотанковые заграждения

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Вид с воздуха на жилой дом после обстрела

Вид с воздуха на жилой дом после обстрела

Фото: Reuters / Maksim Levin

Очередь за питьевой водой в Донецке

Очередь за питьевой водой в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина помогает семье перейти через разрушенный мост на окраине Киева

Мужчина помогает семье перейти через разрушенный мост на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке

Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Украинские волонтеры сортируют продукты

Украинские волонтеры сортируют продукты

Фото: Bernat Armangue / AP

Место взрыва у телебашни в Киеве

Место взрыва у телебашни в Киеве

Фото: Reuters / Umit Bektas

Баррикада из трамваев, автобусов и мешков с песком в северной части Киева

Баррикада из трамваев, автобусов и мешков с песком в северной части Киева

Фото: Ricard Garcia Vilanova / AP

Военнослужащие ДНР

Военнослужащие ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители тренируются бросать коктейли Молотова в Житомире

Местные жители тренируются бросать коктейли Молотова в Житомире

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Сгоревшая военная техника на дороге в городе Буча недалеко от Киева

Сгоревшая военная техника на дороге в городе Буча недалеко от Киева

Фото: Serhii Nuzhnenko / AP

Мужчина с велосипедом проходит мимо сгоревшей военной техники

Мужчина с велосипедом проходит мимо сгоревшей военной техники

Фото: Serhii Nuzhnenko / AP

Военные на дороге в Волновахском районе ДНР

Военные на дороге в Волновахском районе ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Взрыв у телебашни в Киеве

Взрыв у телебашни в Киеве

Фото: Reuters / Carlos Barria

Военная техника в ДНР

Военная техника в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденное ракетой здание областной администрации в Харькове

Поврежденное ракетой здание областной администрации в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Автомобиль в центре Харькова после обстрела

Автомобиль в центре Харькова после обстрела

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Спасатели разбирают завалы в Харькове

Спасатели разбирают завалы в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Сожженная военная техника в Харькове

Сожженная военная техника в Харькове

Фото: Reuters / Vitaliy Gnidyi

Разрушенный мост в Буче под Киевом

Разрушенный мост в Буче под Киевом

Фото: Reuters / Maksim Levin

Украинские военнослужащие на блокпосту в Житомире

Украинские военнослужащие на блокпосту в Житомире

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Жилой дом после обстрела в Донецке

Жилой дом после обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Беженцы из Украины прибывают на железнодорожную станцию в Пшемысле в Польше

Беженцы из Украины прибывают на железнодорожную станцию в Пшемысле в Польше

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Мужчина заходит в бомбоубежище в Донецке

Мужчина заходит в бомбоубежище в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым после взрыва на окраине Киева

Дым после взрыва на окраине Киева

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Жители готовят коктейли Молотова во дворе дома

Жители готовят коктейли Молотова во дворе дома

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Автобус с украинскими беженцами на границе с Польшей

Автобус с украинскими беженцами на границе с Польшей

Фото: Visar Kryeziu / AP

Украинцы на вокзале во Львове

Украинцы на вокзале во Львове

Фото: AP / Mykola Tys

Украинские беженцы в зале для мероприятий в гостинице в Сирете в Румынии

Украинские беженцы в зале для мероприятий в гостинице в Сирете в Румынии

Фото: Andreea Alexandru / AP

Украинцы на подземной парковке отеля, превращенного в бомбоубежище, во время воздушной тревоги в Киеве

Украинцы на подземной парковке отеля, превращенного в бомбоубежище, во время воздушной тревоги в Киеве

Фото: Vadim Ghirda / AP

Украинские военные занимают позиции на военной авиабазе Васильков в Киеве

Украинские военные занимают позиции на военной авиабазе Васильков в Киеве

Фото: Reuters / Maksim Levin

Украинские солдаты занимают позиции

Украинские солдаты занимают позиции

Фото: Emilio Morenatti / AP

Освещенное окно в жилом доме

Освещенное окно в жилом доме

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинские беженцы идут в Польшу

Украинские беженцы идут в Польшу

Фото: Petr David Josek / AP

Украинские военные на позиции в центре Киева

Украинские военные на позиции в центре Киева

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Беженцы на границе Украины и Молдовы

Беженцы на границе Украины и Молдовы

Фото: Sergei Grits / AP

Последствия обстрела в автохозяйстве областного совета профсоюзов в Донецке

Последствия обстрела в автохозяйстве областного совета профсоюзов в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ремонт газовой трубы жилого дома в Донецке

Ремонт газовой трубы жилого дома в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Киева, получившие оружие для защиты города

Жители Киева, получившие оружие для защиты города

Фото: Reuters

Солдаты у обломков упавшего самолета рядом с Киевом

Солдаты у обломков упавшего самолета рядом с Киевом

Фото: Oleksandr Ratushniak / AP

Сотрудники киевской скорой помощи увозят человека в военной форме

Сотрудники киевской скорой помощи увозят человека в военной форме

Фото: Reuters / Olga Yakimovich

Тело школьного работника в городе Горловка Донецкой области

Тело школьного работника в городе Горловка Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Люди в метро Киева

Люди в метро Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Военный с гранатометом под Харьковом

Военный с гранатометом под Харьковом

Фото: Reuters / Maksim Levin

Обстрелянный автомобиль на обочине дороги в Мариуполе

Обстрелянный автомобиль на обочине дороги в Мариуполе

Фото: Sergei Grits / AP

Разрушенный дом в Киеве

Разрушенный дом в Киеве

Фото: Umit Bektas / Reuters

Поврежденные машина и военный радар около Мариуполя

Поврежденные машина и военный радар около Мариуполя

Фото: Sergei Grits / AP

Украинские военнослужащие на бронетранспортерах в Донецкой области

Украинские военнослужащие на бронетранспортерах в Донецкой области

Фото: Vadim Ghirda / AP

Мужчина с собакой около разрушенного дома в Мариуполе

Мужчина с собакой около разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Женщина с ребенком садится в автобус, уезжающий из Киева

Женщина с ребенком садится в автобус, уезжающий из Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Очередь в магазин за водой в Киеве

Очередь в магазин за водой в Киеве

Фото: Emilio Morenatti / AP

Спасатели на месте крушения самолета ВСУ в Киевской области

Спасатели на месте крушения самолета ВСУ в Киевской области

Фото: Reuters

Последствия обстрела в Харькове

Последствия обстрела в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Скопление людей на польско-украинской границе

Скопление людей на польско-украинской границе

Фото: Reuters / Kacper Pempel

В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура противника, объекты ПВО, авиация &lt;br>На фото: дым из военного объекта у аэропорта в Мариуполе

В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура противника, объекты ПВО, авиация
На фото: дым из военного объекта у аэропорта в Мариуполе

Фото: Reuters / Carlos Barria

Вскоре после объявления о вводе войск украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и в районе аэропорта Борисполь, а также в ряде других городов &lt;br>На фото: жители на месте падения снаряда

Вскоре после объявления о вводе войск украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и в районе аэропорта Борисполь, а также в ряде других городов
На фото: жители на месте падения снаряда

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

По словам Владимира Путина, цель спецоперации — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима»

По словам Владимира Путина, цель спецоперации — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима»

Фото: Reuters / Carlos Barria

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны &lt;br>На фото: жители Киева укрываются на станции метро

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны
На фото: жители Киева укрываются на станции метро

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов &lt;br>На фото: столб дыма над городом Часов Яр Донецкой области

Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов
На фото: столб дыма над городом Часов Яр Донецкой области

Фото: Reuters / Gleb Garanich

По сообщениям СМИ, Киев покидает большое количество частных машин

По сообщениям СМИ, Киев покидает большое количество частных машин

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Генсек НАТО Столтенберг осудил «атаку России на Украину», назвав операцию нарушением международного права и угрозой евроатлантической безопасности &lt;br>На фото: военнослужащий Украины у автомобиля в Северодонецке Луганской области

Генсек НАТО Столтенберг осудил «атаку России на Украину», назвав операцию нарушением международного права и угрозой евроатлантической безопасности
На фото: военнослужащий Украины у автомобиля в Северодонецке Луганской области

Фото: Vadim Ghirda / AP

Около 9 утра Минобороны РФ сообщило, что инфраструктура военных авиабаз Украины выведена из строя &lt;br>На фото: скриншот видео, на котором видно, как военная техника въезжает в Херсонскую область Украины из Крыма через пограничный пункт

Около 9 утра Минобороны РФ сообщило, что инфраструктура военных авиабаз Украины выведена из строя
На фото: скриншот видео, на котором видно, как военная техника въезжает в Херсонскую область Украины из Крыма через пограничный пункт

Фото: State Border Guard Service of Ukraine / Handout / Reuters

Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил, что ведет переговоры с Западом по созданию антипутинской коалиции &lt;br>На фото: очередь в банкомат в Киеве

Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил, что ведет переговоры с Западом по созданию антипутинской коалиции
На фото: очередь в банкомат в Киеве

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинские солдаты в грузовике в Мариуполе

Украинские солдаты в грузовике в Мариуполе

Фото: Sergei Grits / AP

Пламя в районе Киева

Пламя в районе Киева

Фото: AP

Евросоюз заявил, что введет санкции против стратегических секторов экономики России, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам &lt;br>На фото: люди на автобусной остановке в Киеве

Евросоюз заявил, что введет санкции против стратегических секторов экономики России, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам
На фото: люди на автобусной остановке в Киеве

Фото: Umit Bektas / Reuters

Раненая женщина после авиаудара в городе Чугуев Харьковской области

Раненая женщина после авиаудара в городе Чугуев Харьковской области

Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / AFP

Пострадавшее после обстрела здания военной базы в городе Бровары Киевской области

Пострадавшее после обстрела здания военной базы в городе Бровары Киевской области

Фото: Press Service of the State Emergency Service of Ukraine / Handout / Reuters

Украинский солдат на дороге в Краматорске

Украинский солдат на дороге в Краматорске

Фото: Vadim Ghirda / AP

Мужчина накрывает ковром тело после прошедших в городе Чугуев взрывов

Мужчина накрывает ковром тело после прошедших в городе Чугуев взрывов

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Автомобильная пробка на выезде из Киева

Автомобильная пробка на выезде из Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Военнослужащие на пропускном пункте Перекоп на российско-украинской границе

Военнослужащие на пропускном пункте Перекоп на российско-украинской границе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военная техника и солдаты на улицах Армянска в Крыму

Военная техника и солдаты на улицах Армянска в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военная техника в Армянске

Военная техника в Армянске

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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Местные жители готовят еду возле разрушенного жилого дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Очередь в центр помощи в Мариуполе

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Накрытое ковром тело на окраине Мариуполя

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Пожарные работают в разрушенном жилом доме Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пожарные спасают человека из пятиэтажного дома после обстрела в Луганске

Фото: Reuters

Пожарные разбирают завалы жилого дома под Харьковом

Фото: Thomas Peter / Reuters

Окна дома, пострадавшего от обстрела в Харькове

Фото: Reuters / Thomas Peter

Колонна бронетехники направляется к Мариуполю

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинский военнослужащий осматривает сгоревший танк в селе Лукьяновка Киевской области

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Местные жители у разрушенного жилого дома в Николаеве

Фото: Reuters / Nacho Doce

Украинские военные в селе Лукьяновка под Киевом

Фото: Reuters / Marko Djurica

Бронемашина с буквой «Z» едет по дороге в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Местная жительница у разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащий выглядывает из люка танка в селе Лукьяновка

Фото: Reuters / Marko Djurica

Женщина разбирает завалы в харьковской школе, пострадавшей от обстрела

Фото: Reuters / Thomas Peter

Военнослужащий на блок-посту при въезде в Мелитополь

Фото: РИА Новости

Эвакуация из Мариуполя

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Последствия обстрела в Харькове

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Укрытие в метро Харькова

Фото: Reuters / Thomas Peter

Последствия попадания снаряда в жилой дом в селе Журавлевка Белгородской области

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области

Женщина идет около дома, разрушенного в результате обстрела в городе Брянка ЛНР

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Улицу Киева убирают после обстрела

Фото: Rodrigo Abd / AP

Беженцы на железнодорожном вокзале в Перемышле на юго-востоке Польши

Фото: Sergei Grits / AP

Жители села Варваровка Луганской области

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Обломки танка ВСУ возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Двор жилого дома в Волновахе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Лагерь беженцев в Таганроге

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Рабочие укрывают скульптуры на фасаде Львовской национальной оперы для защиты от повреждений

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Торговый центр в Киеве, пострадавший от взрыва

Фото: Reuters / Marko Djurica

Пожарные стоят на сгоревшей бронетехнике после удара по торговому центру в Киеве

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Люди уезжают из Мариуполя

Фото: Reuters

Жители несут продукты со склада на окраине Мариуполя

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Автомобиль на рынке Харькова после обстрела

Фото: Reuters / Oleksandr Lapshyn

Пожарный в машине в Харькове

Фото: Reuters / Oleksandr LapshynвЂЁ

Кошка в переноске на вокзале Львова

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Пустые детские коляски, выставленные в центре Львова в рамках социальной акции «Цена войны»

Фото: Reuters / Roman Baluk

Разрушенный жилой дом в Киеве

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Спасатели тушат здание, пострадавшее в результате авиаудара в Краматорске

Фото: Reuters

Эвакуация людей из Покровска

Фото: Reuters

Район в Краматорске после обстрела

Фото: Reuters

Кричащий мужчина на одной из улиц Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Местный житель стоит у подъезда дома после обстрела в Киеве

Фото: Felipe Dana / AP

Женщина стоит рядом с телом человека, погибшего в результате обстрела Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Донецк после обстрела

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Люди, идущие по дороге в Мариуполе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Центр временного размещения беженцев в спортивной школе Таганрога

Фото: Reuters / Sergey Pivovarov

Пожар на рынке в Харькове

Фото: Reuters / Oleksandr Lapshyn

Пожарные на фоне разрушенного жилого дома в Киеве

Фото: Vadim Ghirda / AP

Церемония прощания с погибшими украинскими военнослужащими во Львове

Фото: Bernat Armangue / AP

Местные жители получают гуманитарную помощь в городе Волноваха Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Спасатели тушат жилой дом в Киеве

Фото: Reuters

14 марта в результате ракетного удара по центру Донецка погибли 20 мирных жителей, 28 получили ранения

Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU / TASS

Эвакуация женщины в городе Ирпень под Киевом

Фото: Reuters / Marko Djurica

Военнослужащий на фоне поврежденного жилого дома в Волновахе в Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Автомобиль-бензовоз с буквой Z на улице Волновахи

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Патрулирование улицы в городе Волноваха, перешедшем под контроль ДНР

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Разрушенная больница в Волновахе

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Воронка от бомбы в селе Бышев под Киевом

Фото: Reuters / Thomas Peter

Сгоревший автомобиль под Киевом

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Поврежденная церковь в городе Волноваха

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Пожар на складе замороженных продуктов в селе Квитнево Киевской области

Фото: Reuters

Взрыв в доме в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Дым над Мариуполем

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Очередь за водой в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Последствия обстрела в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Представитель прессы помогает перенести женщину на носилках

Фото: Reuters / Maksim Levin

Люди с вещами под разрушенным мостом переходят реку Ирпень

Фото: Reuters / Thomas Peter

Эвакуация людей в украинском городе Ирпень

Фото: Reuters / Maksim Levin

Женщина с ребенком на пограничном переходе в Румынии

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Беженцы в лагере в поселке Безыменное

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Автобусы едут за людьми в Мариуполе

Фото: Reuters

Украинские военные несут женщину в инвалидном кресле на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Гуманитарный медицинский конвой на границы Украины и Польши

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

Украинский солдат на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Разрушенный мост под Киевом

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Горящая нефтебаза в Житомирской области

Фото: Reuters

Поезд с беженцами на границе Украины и Польши

Фото: Visar Kryeziu / AP

Мальчик смотрит через стекло поезда, отправляющегося из Львова в Польшу

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Женщина идет к поезду через железнодорожные пути

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Люди переходят через разрушенный мост, пытаясь покинуть город Ирпень в Киевской области

Фото: Reuters

Блокпост на площади Независимости в центре Киева

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Украинские беженцы на пограничном переходе в Словакии

Фото: Reuters / Lukasz Glowala

Волонтеры принимают гуманитарную помощь

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Обломки военного самолета в Чернигове

Фото: Reuters

Фото: Emilio Morenatti / AP

Тушение пожара в селе Чайки Киевской области после обстрела

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Военнослужащие в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обломок ракеты в Киеве

Фото: Andriy Dubchak / AP

Разрушенный православный храм Святителя Николая в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители копают окопы в Киеве

Фото: Reuters / Mykola Tymchenko

Мужчина курит на руинах жилого дома

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Военная техника рядом с российско-украинской границей

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Местный житель делает противотанковые заграждения

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Вид с воздуха на жилой дом после обстрела

Фото: Reuters / Maksim Levin

Очередь за питьевой водой в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина помогает семье перейти через разрушенный мост на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Украинские волонтеры сортируют продукты

Фото: Bernat Armangue / AP

Место взрыва у телебашни в Киеве

Фото: Reuters / Umit Bektas

Баррикада из трамваев, автобусов и мешков с песком в северной части Киева

Фото: Ricard Garcia Vilanova / AP

Военнослужащие ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители тренируются бросать коктейли Молотова в Житомире

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Сгоревшая военная техника на дороге в городе Буча недалеко от Киева

Фото: Serhii Nuzhnenko / AP

Мужчина с велосипедом проходит мимо сгоревшей военной техники

Фото: Serhii Nuzhnenko / AP

Военные на дороге в Волновахском районе ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Взрыв у телебашни в Киеве

Фото: Reuters / Carlos Barria

Военная техника в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденное ракетой здание областной администрации в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Автомобиль в центре Харькова после обстрела

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Спасатели разбирают завалы в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Сожженная военная техника в Харькове

Фото: Reuters / Vitaliy Gnidyi

Разрушенный мост в Буче под Киевом

Фото: Reuters / Maksim Levin

Украинские военнослужащие на блокпосту в Житомире

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Жилой дом после обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Беженцы из Украины прибывают на железнодорожную станцию в Пшемысле в Польше

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Мужчина заходит в бомбоубежище в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым после взрыва на окраине Киева

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Жители готовят коктейли Молотова во дворе дома

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Автобус с украинскими беженцами на границе с Польшей

Фото: Visar Kryeziu / AP

Украинцы на вокзале во Львове

Фото: AP / Mykola Tys

Украинские беженцы в зале для мероприятий в гостинице в Сирете в Румынии

Фото: Andreea Alexandru / AP

Украинцы на подземной парковке отеля, превращенного в бомбоубежище, во время воздушной тревоги в Киеве

Фото: Vadim Ghirda / AP

Украинские военные занимают позиции на военной авиабазе Васильков в Киеве

Фото: Reuters / Maksim Levin

Украинские солдаты занимают позиции