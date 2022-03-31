Ни пяди компромисса

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Возобновление переговоров между делегациями России и Украины возможно в пятницу. В Москве это в четверг не подтверждали, предлагая не забегать вперед. Между тем два дня, прошедшие после переговоров в Стамбуле, обе стороны занимались тем, что проясняли свои позиции собственному населению и политическим элитам. Как выяснилось, не все в Киеве готовы принять предлагаемые украинскими переговорщиками компромиссы. В Москве возможные компромиссы с российской стороны вообще не рассматривают, говоря лишь о готовности украинской стороны идти на уступки. Но эти уступки далеко не всех устраивают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Эрдоган на переговорах между российской и украинской делегациями в Стамбуле

Фото: Reuters Президент Турции Реджеп Эрдоган на переговорах между российской и украинской делегациями в Стамбуле

Фото: Reuters

Переговоры между российской и украинской делегациями возобновятся в онлайн-формате 1 апреля. Об этом сообщил в четверг представитель делегации Киева, глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, стороны начнут обсуждать представленный Украиной проект мирного договора. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал однозначно подтверждать дату нового раунда переговоров. «Если это произойдет, мы вас проинформируем»,— сказал он журналистам.

Напомним, что 29 марта в Стамбуле состоялась очная встреча двух делегаций. По итогам переговоров было заявлено, что Россия сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и допускает, что встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться одновременно с парафированием договора на уровне глав МИДов двух стран. Видение украинской стороной будущего договора было впервые зафиксировано в письменном виде. Украина готова отказаться от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз и контингентов, подтверждает свой безъядерный и внеблоковый статус и берет обязательство проводить военные учения только с согласия стран-гарантов. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН, а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию. Гарантии безопасности, по версии Киева, не должны распространяться на территории Крыма, ДНР и ЛНР. Украина также предложила зафиксировать, что в течение 15 лет она не будет пытаться решить вопрос Крыма военным путем. На протяжении этого времени предлагается вести переговоры о статусе полуострова. Киев также предполагает, что Россия не будет препятствовать вступлению Украины в ЕС.

Обнародованные итоги переговоров вызвали противоречивую реакцию среди политических элит и общественности. С обеих сторон можно было услышать обвинения переговорщиков в капитуляции.

«Украина недоговороспособна и несамостоятельна. Поэтому все то, что происходит на переговорных площадках, нужно выдвигать на некий отдельный план и руководствоваться тем, что происходит по факту»,— прокомментировал результаты переговоров глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. С аналогичным заявлением выступил и председатель крымского парламента Владимир Константинов. На Украине, в свою очередь, заговорили о «факте измены». «Вооруженные силы Украины и украинская политическая нация не позволят никому уступить ни одного метра украинской территории, тем более Крым и Донбасс»,— сказал глава запрещенного в РФ объединения «Меджлис крымскотатарского народа» Рефат Чубаров. Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал провести закрытое заседание парламента для ознакомления депутатов с позицией Украины на переговорах с Россией.

В итоге переговорщикам и более высокопоставленным лицам с обеих сторон пришлось объясняться. Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, в чем он видит положительный итог переговоров. По его словам, «киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о своей готовности договариваться» и «выполнить те принципиальные требования, на которых все эти годы настаивала Россия» (внеблоковый и безъядерный статус). То есть, с его слов, Москва добилась многого из того, ради чего начинала «специальную военную операцию» на Украине. В то же время господин Мединский подчеркнул, что российская «принципиальная позиция» в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной и переговоры продолжаются. Одновременно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не могут констатировать чего-то многообещающего — делегациям предстоит долгая работа. Вместе с тем он попытался охладить «горячие головы»: «Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно», и нужно доверять переговорщикам.

«В такой ситуации, в которой сейчас находится наше государство, не должно быть таких дискуссий, к которым общество и наш политикум привыкли в мирное время»,— обратился, в свою очередь, к недовольным с украинской стороны Владимир Зеленский.

В то же время он добавил: «Мы никому не верим, ни в какие красивые слова. И мы ничего не отдадим». В подтверждение этих слов постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил на заседании Совета Безопасности, что подписание договора с РФ будет возможно только в случае отвода всех российских войск на позиции, которые они занимали 23 февраля 2022 года — до начала боевых действий.

В то же время глава офиса президента Украины Алексей Арестович в своем видеообращении в четверг пояснил необходимость договариваться: «Большая война, военная агрессия и мирное соглашение — это вообще всегда компромиссы между сторонами. Потому что обе стороны несут потери. И если вы думаете, что мы не несем, то вы очень сильно ошибаетесь. Они практически уничтожили нашу военную промышленность, во многом. И во многом добивают гражданскую».

Пока же Москва и Киев по итогам переговоров в Стамбуле практически остаются при своих. При этом у обеих сторон явно имеются разночтения по вопросу Крыма. Алексей Арестович сделал вывод, что Россия готова совместно решать проблему Крыма в течение 15 лет. А по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в Киеве теперь понимают, что «вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены».

Вероятно, администрация Зеленского действительно пытается найти компромисс по Крыму, отложив этот вопрос на будущее, чтобы не признавать этот регион российским, чего она сделать никак не может. Но в Москве с таким раскладом соглашаться не хотят.

Россия категорически против любой дискуссии о статусе Крыма и Донбасса. Более того, очевидно, никто не собирается отдавать Киеву контроль над районами Донецкой и Луганской областей, занятых после начала российской «специальной военной операции». Наступление в Донбассе усиливается по разным направлениям, заявил Денис Пушилин. И возможно, речь идет о большем. «Уже сейчас вопрос может стоять только о том, будут ли когда-либо украинскими Херсон, Запорожье, Харьков. Не исключено, что к следующему туру переговоров актуальным станет вопрос о том, будут ли когда-либо украинскими Чернигов, Николаев, Одесса»,— написал в своем Telegram-канале Владимир Константинов. А постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил ТАСС, что «жители юга Украины приобщаются к рублевой зоне».

Однако главное, что объединяет обе стороны,— готовность продолжать диалог. При этом Киев по-прежнему просит Запад о военной помощи и ужесточении санкций против России, а Москва не торопится останавливать военную операцию.

По словам премьер-министра Италии Марио Драги, Владимир Путин считает, что условия для его встречи с Владимиром Зеленским не созрели, как не созрели и условия и для полного прекращения огня на Украине. В то же время посредники продолжают настаивать на встрече президентов. «Надеюсь, что мы сможем согласовать дату встречи Путина и Зеленского, мы готовы ее организовать»,— заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. А турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара работает над организацией новой встречи глав МИД РФ и Украины, которая может состояться в ближайшие две недели.

Марианна Беленькая