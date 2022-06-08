Анкаре мешают оперировать

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Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится в среду в Анкаре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. И хотя основной темой переговоров станет разблокирование поставок украинской пшеницы через порты на Черном море, не обойдется и без традиционной региональной повестки. Встреча пройдет на фоне заявлений Анкары о подготовке турецкой военной операции на севере Сирии. Но если раньше Москва выступала резко против аналогичных намерений Турции, то теперь ее реакция выглядит на удивление спокойной. Возможно, отчасти это связано с тем, что соотношение сил в этой сирийской провинции может поменяться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Силы демократической Сирии» (SDF) готовы координировать свои действия с правительством Дамаска, чтобы предотвратить любое потенциальное турецкое нападение и защитить сирийские территории. Это сенсационное заявление генерального командования SDF прозвучало во вторник по итогам заседания военного совета организации.

Напомним, что еще в середине мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заговорил о подготовке новой военной операции против курдских Отрядов народной самообороны (YPG, входят в состав SDF) на севере Сирии, чтобы создать «зону безопасности» вдоль турецкой границы. Анкара причисляет YPG к террористам. Последняя операция Турции против YPG проводилась в 2019 году и закончилась заключением Анкарой договоренностей с Москвой и Вашингтоном об отводе курдских сил от турецкой границы. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Сочи меморандум о взаимопонимании. Согласно договоренностям, YPG должны были отвести свои силы на глубину 30 км от границы с Турцией, а также из городов Манбидж и Телль-Рифъат. Кроме того, Москва и Анкара договорились о совместном патрулировании района глубиной до 10 км от границы. Параметры договоренностей с Вашингтоном не оглашались. Однако до сих пор Турция считает соглашения с Россией и США невыполненными. Москва же не раз обвиняла Анкару в том, что она не исполнила взятые на себя обязательства отделить вооруженную оппозицию от террористов.

Неделю назад, практически одновременно с анонсом турецкой стороной визита Сергея Лаврова в Анкару господин Эрдоган заявил: «Мы очищаем Телль-Рифъат и Манбидж от террористов. Затем мы будем делать то же самое шаг за шагом в других регионах. Посмотрим, кто поддержит наши законные шаги». С тех пор информации о начале наземной операции не поступало, однако в последние дни арабские источники сообщают об участившихся артиллерийских обстрелах курдских районов со стороны протурецкой оппозиции.

Начало наземной операции может стать нарушением договоренностей Анкары с Москвой и Вашингтоном. С момента первых заявлений президента Эрдогана о планах военной операции США не раз довольно резко высказались на этот счет. Москва, которая раньше в подобных случаях также активно выступала против военного решения, теперь выглядит подчеркнуто спокойной. Более того, глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic дал понять, что Москва понимает угрозы, которые создают YPG для Турции. Правда, министр обвинил во всем США, которые, по его словам, поощряют «сепаратистские настроения» курдов. Российские дипломаты не раз отмечали, что если бы курды отказались от сотрудничества с Вашингтоном и вернулись к диалогу с Дамаском, то РФ могла бы помочь им решить проблемы с Турцией. На этом фоне последнее заявление SDF выглядит как решение прислушаться к советам Москвы. Правда, российские дипломаты и военные уже научены опытом: курды соглашаются на переговоры с Дамаском, но, стоит Вашингтону проявить активность в Сирии, отказываются от своих намерений. Тем более что курдам явно не нравится активность сирийской армии и проиранских сил в районах, которые они считают своими.

Одновременно с этим появились сообщения об усилении Россией своих позиций в районах планируемой турецкой операции. Майор Юсеф Хаммуд, пресс-секретарь поддерживаемой Анкарой оппозиционной Сирийской национальной армии, сказал в интервью Reuters: «Россия укрепляет свои позиции в районе Телль-Рифъата, Манбиджа, южных пригородов Кобани и Айн-Исы». Он также подтвердил отправку в эти районы подкреплений Дамаском и поддерживающими его проиранскими силами. По информации Reuters, Анкара ждет от Сергея Лаврова пояснений на этот счет.

Известно, что в делегацию главы МИД РФ входят и представители российского Минобороны РФ, которые встретятся в Анкаре с турецкими коллегами. Видимо, там и будут решаться вопросы о будущем севера Сирии. Неслучайно замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов в интервью ТАСС на прошлой неделе призвал не спекулировать на теме турецкой операции до визита делегации Сергея Лаврова в Анкару.

Несмотря на кажущееся спокойствие, Москва все же продемонстрировала озабоченность заявлениями Анкары о военной операции. «Надеемся, что Анкара воздержится от действий, которые могут привести к опасному ухудшению и без того непростой ситуации в Сирии»,— заявили в МИД РФ. Следом прозвучали знаковые слова заместителя главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олега Журавлева: «На фоне заявлений турецкого руководства о начале новой военной операции на севере Сирийской Арабской Республики в идлибской зоне деэскалации отмечается активизация деятельности незаконных вооруженных формирований, направленная на обострение обстановки». Буквально за десять дней до этого в интервью RT Arabic Сергей Лавров утверждал, что в последнее время в Москве не наблюдают «провокаций изнутри Идлиба по позициям сирийской армии и по нашим базам в Сирии». Таким образом, слова контр-адмирала Журавлева можно воспринять как напоминание турецкой стороне: прежде чем обвинять Москву в невыполнении обязательств по курдам, разберитесь с Идлибом.

Марианна Беленькая