Как можно пополнить сим-карту «На связи»

14 1 мин. ...

Заработавший недавно в Херсонской области и Запорожье оператор «+7Телеком» (бренд «На связи») с кодом +7990 (подробнее о системе связи в регионах см. ниже) активно продает сим-карты (70 гривен), но пополнить баланс таких номеров невозможно: через российские, в том числе крымские, банки платежи не проходят. «Полагаю, что банки в целом не готовы реализовывать оказание услуг по обработке платежей на этих территориях в силу общей неопределенности обозначения их конечного статуса»,— говорит источник “Ъ” на финансовом рынке.

В результате единственный вариант оплаты — через агрегатор Payberry. Он зарегистрирован как ООО «Пейберри» в Севастополе и ООО «Пейберри глобал» в Краснодаре, крупнейшая доля 49% у гендиректора Олега Мозгового. У Payberry нет статуса кредитной организации, и сервис не может проводить расчеты сам, предоставляя лишь посреднические услуги. Приложение Payberry доступно к скачиванию в Appstore Google Play, но оплатить мобильную связь в Херсонской области и Запорожье можно только через сайт сервиса, зато картой любого российского банка.

В колл-центре Payberry не сообщили, кто выступает эквайером. Тестовые платежи с нескольких карт российских банков показывают, что операцию проводит АБ «Россия». Он попал под санкции сразу после присоединения Крыма и первым из федеральных игроков начал работать на полуострове. Среди финансовых партнеров Payberry на сайте указаны также Qiwi и МТС-банк, однако проводят ли они платежи для «+7Телеком» через данное платежное приложение, неизвестно. В Payberry на запрос “Ъ” не ответили. В АБ «Россия» вопросы “Ъ” о сотрудничестве с Payberry, а также перспективах выхода в Херсонскую область и Запорожье также оставили без ответа.

Ксения Дементьева