Экс-министр укрепит «Дружбу народов»

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Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева стал первым российским агрохолдингом, у которого официально появился бизнес в Крыму после его присоединения к России. Компания стала владельцем местного АПХ «Дружба народов», управляющего 20 тыс. га земель и принадлежавшего ранее украинскому холдингу «Мироновский хлебопродукт». С учетом расширения западных санкций против РФ инвестиции в аграрный сектор Крыма остаются рискованными, отмечают эксперты, но господин Ткачев находится под ограничениями уже почти восемь лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Структуры, связанные с Агрокомплексом им. Н. И. Ткачева, стали владельцем одного из крупных агрохолдингов Крыма — АПХ «Дружба народов», обнаружил “Ъ” в данных ЕГРЮЛ. О сделке знают и два собеседника “Ъ” в агропромышленной отрасли. «Дружба народов», по собственным данным, ежегодно выпускает до 75 тыс. тонн продукции под брендом «Ряба Крымская». Также управляет свиноводческими фермами на 25,5 тыс. голов и мясокомбинатом мощностью 50 тонн колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в сутки. Земельный банк «Дружбы народов» — 20 тыс. га. Структура холдинга — Крымская фруктовая компания (КФК) выращивает яблоки и ягоды в садах площадью 1,33 тыс. га. В 2021 году выручка ООО «Мясокомбинат "Дружба народов"« составила 9,79 млрд руб., КФК — 1,3 млрд руб.

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева принадлежит экс-главе Минсельхоза Александру Ткачеву. Занимает второе место в РФ по производству сырого молока, четвертое — мяса птицы, пятое — сахара, 11-е —свинины. На май 2021 года контролировал свыше 660 тыс. га земель на юге России. В 2021 году выручка холдинга выросла на 25%, до 71,8 млрд руб.

Активы «Дружбы народов» ранее входили в состав украинского холдинга «Мироновский хлебопродукт» (МХП) Юрия Косюка (состояние $780 млн, по данным местного Forbes). В 2017 году МХП продал крымский бизнес за $77,7 млн, говорится в его отчетности. Покупателем стала московская УК «Оптима-Финанс», бенефициаром которой называл себя предприниматель Борис Ванинский, бывший топ-менеджер СИБУРа, также ранее работавший в «Газпроме» и «Зарубежнефти». В мае 2022 года 100% «Оптима-Финанс» получило ООО «Пуд», управляющее крупнейшей в Крыму сетью продуктовых магазинов, которая с 2017 года контролируется близкими агрокомплексу структурами. В агрокомплексе и «Дружбе народов» на запросы “Ъ” не ответили. Представитель «Оптима-Финанс» от комментариев отказался.

По словам источников “Ъ”, возможная продажа Борисом Ванинским «Дружбы народов» обсуждалась на рынке давно. Интерес агрокомплекса к активам понятен: основные производственные площадки холдинга находятся в Краснодарском крае, а в Крыму есть собственная сеть магазинов, одним из поставщиков которых как раз выступает «Дружба народов», поясняет один из собеседников “Ъ”.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов поясняет, что для стратегического инвестора основную роль играет близость птицеводческих площадок к производству кормов. А наличие собственной розницы для сбыта поможет ускорить возврат инвестиций, так как покупатель сможет заложить часть расходов в цены на продукты, добавляет он. Другой собеседник “Ъ” сообщает, что ценность орошаемых растениеводческих и садоводческих активов «Дружбы народов» «выросла после разблокировки Северо-Крымского канала» в результате военных действий РФ на Украине.

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева может стать первым официальным крупным российским агрохолдингом, у которого появились собственные производственные площадки в Крыму после вхождения полуострова в состав РФ. Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что с учетом уже действующих и расширяющихся экономических санкций со стороны Запада, а также пристального внимания международного сообщества к Крыму как близкому к Украине перевалочному пункту для перевозки сельхозпродукции инвестиции в местный аграрный сектор выглядят очень рискованными. Александр Ткачев находится под санкциями ЕС с 2014 года, когда был губернатором Краснодарского края.

Анатолий Костырев