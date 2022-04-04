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Коммерсантъ FM
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Крым заводит новые связи

На полуострове может быть запущен оператор стандарта 4G

Банк «Россия» может выделить 3 млрд руб. в течение семи лет на создание в Крыму нового мобильного оператора, рассказали источники “Ъ”. В качестве партнера, по их данным, рассматривается связанный с «Ростелекомом» крымский провайдер «Миранда-медиа». Подконтрольное ему ООО «Элемтэ-Инвест» владеет необходимыми лицензиями на оказание услуг мобильной связи и находится в залоге у «России». Но выделенных средств хватит только на то, чтобы покрыть связью ключевые точки в крупных городах, а для создания полноценного оператора потребуется значительно больше инвестиций, считают аналитики.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В рамках реализации программы субсидирования льготного кредитования участников свободной экономической зоны в Крыму «Россия» планирует «профинансировать развитие инфраструктурных проектов», рассказала “Ъ” руководитель блока «Инвестиционный бизнес» банка Ирина Трусилова. Она не уточнила, о каком конкретно проекте идет речь.

Источник “Ъ”, близкий к банку, пояснил, что планируется выделить 3 млрд руб. в течение семи лет на создание мобильного оператора, работающего на базе сетей стандарта 4G. Кто именно получит средства, собеседники “Ъ” не говорят, но подчеркивают, что вопрос с выделением частотного спектра для нового мобильного оператора уже решен.

В Минцифры “Ъ” сообщили, что поддерживают создание оператора мобильной связи в Крыму и готовы «оказывать содействие операторам для выхода на рынок в республике как на федеральном, так и на региональном уровнях».

Программу льготного кредитования на полуострове курирует Минэкономики. Она предусматривает покрытие расходов банка на обеспечение низкой кредитной ставки заемщикам в пределах лимита субсидий. В министерстве “Ъ” уточнили, что кроме «России» статус уполномоченных банков в рамках программы получили РНКБ и Промсвязьбанк.

Создание нового оператора в Крыму — проект связанного с «Ростелекомом» провайдера проводного интернета «Миранда-медиа», полагает источник “Ъ”, близкий к одному из операторов связи. По данным «СПАРК-Интерфакс», 80% «Миранда-медиа» принадлежит судоходной компании «Люкстранс» и еще 20% — «Ростелекому».

В свою очередь, «Миранда-медиа» владеет 100% в ООО «Элемтэ-Инвест» (в 2020 году оператор выкупил ООО у «Таттелекома»). У «Элемтэ-Инвест» есть лицензии на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи, телематических услуг связи, услуг по передаче данных и голосовых услуг связи в Крыму и Севастополе до 2024 года. Доля в уставном капитале «Элемтэ-Инвест» с февраля находится в залоге у «России», следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Сейчас в Крыму работает несколько локальных операторов: «К-телеком» (бренд Win mobile), «Волна Мобайл», «Крымтелеком» и «Севмобайл» (только в Севастополе). Крупнейшие российские операторы МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 не присутствуют на полуострове из-за угроз санкций, при использовании их услуг в регионе действует роуминг.

В «Ростелекоме» “Ъ” заявили, что не участвуют в проекте по созданию нового мобильного оператора в Крыму. МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 отказались комментировать возможность выхода на рынок мобильных услуг полуострова. В «Миранда-медиа» и министерстве информации Крыма на запросы “Ъ” не ответили.

Если раньше российских операторов от работы на полуострове останавливала угроза наложения санкций, теперь «Россия сама под санкциями», и это препятствие устранено, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его мнению, операторы начнут заходить в Крым уже во второй половине 2022 года.

В то же время для создания инфраструктуры нового оператора на полуострове потребуются значительные затраты — миллиарды рублей в год, а также компетентные кадры, «выделенных средств хватит только, чтобы покрыть связью ключевые точки в крупных городах, но не весь полуостров», добавляет он. При этом, по его словам, большой проблемой из-за острого дефицита может стать закупка телекоммуникационного оборудования.

Анастасия Гаврилюк

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