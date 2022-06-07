Украина и Венгрия не без ума друг от друга

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Власти Украины готовят официальный ответ на скандальные высказывания в адрес президента Владимира Зеленского, прозвучавшие из Будапешта. Сначала спикер парламента Венгрии констатировал наличие у господина Зеленского «психической проблемы», а когда из Киева зазвучали возмущенные голоса, спикера поддержал высокопоставленный соотечественник. Да не кто-нибудь, а глава венгерского МИДа. Словесная перепалка может иметь последствия для обеих сторон. В ЕС сочувствуют Украине, видят в господине Зеленском героя и не одобряют поведение Будапешта, причем не только конкретно по этому вопросу. Но Венгрия при этом член Евросоюза и в случае продолжения конфликта может заблокировать интеграцию туда Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер венгерского парламента Ласло Кёвер

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Спикер венгерского парламента Ласло Кёвер

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Киев отреагирует на слова, прозвучавшие в адрес президента Владимира Зеленского. С таким заявлением в интервью украинскому 24-му каналу выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Раскритиковав венгерских политиков за «позорные» высказывания, он попутно обвинил Будапешт в посягательстве на территорию Украины. Слова господина Данилова дополнили череду громких обвинений, которыми в последний дни перебрасывались высокопоставленные лица в Киеве и Будапеште.

Очередной громкий скандал в отношениях Венгрии и Украины спровоцировал на днях спикер венгерского парламента Ласло Кёвер — бывший председатель правящей партии «Фидес» и фактически третье лицо в государстве после президента и премьера. В интервью венгерскому телеканалу Hir TV политик прокомментировал ситуацию, при которой Киев и лично президент Украины Владимир Зеленский постоянно критикуют политику других стран, в том числе и тех, кто оказывает помощь Украине. «Заявления президента иногда звучат очень странно,— рассуждал он.— Не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, допускал подобный тон в отношении кого-либо, в том числе в Венгрии и Германии».

«И в частной жизни, и в повседневной жизни, и в политике тот, кто нуждается в помощи, обычно вежливо просит,— добавил господин Кёвер.— Так что здесь какая-то личная психическая проблема у Зеленского, и я не знаю, что с этим можно сделать».

Последнее замечание возмутило Киев больше, чем претензии по существу. В ответ официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил, что МИД Украины ждет «обнародования Ласло Кёвером справки о состоянии его психического здоровья». «Венгерские политики настойчиво продолжают поливать грязью Украину»,— добавил дипломат, напомнив, что «исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла».

Тогда в поддержку господина Кёвера выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «В то время как в Венгрии в последние месяцы десятки тысяч людей работали над тем, чтобы помочь Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно в неприемлемом тоне говорят о Венгрии, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить. Они ни разу не высказали благодарности вслух. Исходя из всего этого, Ласло Кёвер совершенно прав, даже если украинцы этим возмущены»,— заметил он.

Тут-то и вмешался Алексей Данилов, и раньше упрекавший Будапешт в желании «забрать себе» часть украинской территории. «То, что он (министр.— “Ъ”) поддержал позорные слова о нашем президенте,— это совсем другая ситуация. Я думаю, что будет нота нашего МИДа»,— предупредил он.

После начала «специальной военной операции» РФ на Украине решения Будапешта не раз выглядели идущими вразрез с планами его партнеров по ЕС и вызывали активную критику как на Украине, так и в других странах Евросоюза. Так, еще 26 февраля Владимир Зеленский заявил, что это из-за позиции Венгрии и Германии Россию невозможно полностью отключить от SWIFT. Позже Венгрия выступила против полного запрета на импорт российской нефти и отказалась включать в санкционные списки ЕС патриарха Кирилла — каждое подобное решение сопровождалось обвинениями из Киева в потакании Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов

Фото: Офис Президента Украины Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов

Фото: Офис Президента Украины

В середине марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не присоединился к своим коллегам из Польши, Чехии и Словении в поездке в Киев, заявив, что намерен оставаться в стороне от конфликта. Да и вообще, с 2019 года, когда Владимир Зеленский стал президентом Украины, с лидером соседней Венгрии он так и не встретился, хотя в МИД Украины не раз подтверждали, что подготовка к такой встрече ведется. К апрелю Виктор Орбан, сохранивший кресло премьера и после новых выборов, назвал Владимира Зеленского своим «противником», имея в виду, что тот не желал ему победы, а то и поддерживал оппозицию.

«Мы должны не посылать ни солдат, ни оружие на войну и не допускать поставок оружия на Украину через территорию Венгрии»,— сформулировал позицию Будапешта господин Сийярто.

«Украинская точка зрения совершенно понятна: они просят вмешательства НАТО, начала воздушной войны, поставок оружия. Однако мы не украинцы, не русские — мы венгры... На вопрос: "На чьей стороне выступает Венгрия?" ответ такой: "Венгрия выступает на стороне Венгрии"»,— подтвердил и сам Виктор Орбан.

«Ему придется выбирать между Россией и остальным миром. Он может говорить, что он выбирает Венгрию, но Венгрия — часть другого мира, они в ЕС... Мы точно понимаем, что это европейское государство. Он может продолжать заигрывать (с Россией.— “Ъ”), ему нужны дешевые энергоресурсы, долго это не будет»,— заочно парировал Владимир Зеленский.

Напомним, что отношения Киева и Будапешта значительно ухудшились еще после 2017 года, когда на Украине был принят закон об образовании, сокращавший возможности обучения на родном языке не только для русскоязычных, но и для венгероязычного меньшинства, проживающего в Закарпатье. Пытаясь отстоять права представителей общины на Украине (около 150 тыс. человек), Будапешт, в частности, блокировал проведение министерского заседания комиссии Украина—НАТО. «Международное право ясно говорит, что украинские законы, сначала "О языке", затем "Об образовании", нарушают права венгров, проживающих на Украине… Страна, которая серьезно надеется на евроатлантическое и европейское будущее, не должна себя так вести»,— объяснял тогда в интервью “Ъ” Петер Сийярто. С тех пор взаимное недовольство продолжало нарастать. Осенью 2020 года, например, Киев обвинил Будапешт во вмешательстве в местные выборы и лоббировании венгероязычных депутатов. А год спустя по отношениям ударило соглашение Будапешта с «Газпромом» по поставкам газа в обход Украины. И вот теперь новый скандал, не нужный ни Венгрии, ни Украине.

Галина Дудина