Виктор Орбан держится за власть и форинты

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Накануне парламентских выборов в Венгрии действующий премьер Виктор Орбан и кандидат от объединенной оппозиции Петер Марки-Зай идут практически вровень: согласно последним опросам, их поддерживают 39% и 36% граждан соответственно. Ожидает ли Венгрию смена власти, переход на евро и отдаление от России в случае победы оппозиции или же Виктор Орбан сможет продолжить строительство нелиберальной демократии с упором на традиционные ценности, решится на голосовании в воскресенье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Yves Herman / Reuters Виктор Орбан

Фото: Yves Herman / Reuters

В воскресенье в Венгрии пройдут выборы в Национальное собрание — однопалатный парламент страны. В избирательных бюллетенях шесть партий и коалиций, от крайне правого движения «Наша Родина» до пародийной Партии двухвостой собаки. Ее кандидаты обещают избирателям «вечную жизнь, бесплатное пиво и сокращение налогов» и еще «марилизацию легахуаны».

Впрочем, серьезный соперник у нынешнего премьер-министра Виктора Орбана только один — это Петер Марки-Зай, мэр небольшого венгерского города Ходмезёвашархей. В октябре прошлого года он был избран кандидатом объединенной оппозиции, которая включает в себя шесть партий от левой «Демократической коалиции» до крайне правой «Йоббик». Несмотря на кардинальные разногласия по целому ряду вопросов, в декабре 2020 года они объединили усилия в борьбе с находящимся у власти с 2010 года премьер-министром Виктором Орбаном и его коррумпированным — по их словам — режимом. Единению оппозиции способствовали и последние поправки к избирательному закону: требование выдвинуть минимум 71 кандидата в 14 одномандатных округах практически невыполнимо, если небольшие партии выступают в одиночку.

Партия «Фидес», которая находится у власти уже 12 лет и трижды получала квалифицированное большинство в парламенте, уже несколько раз меняла избирательный закон в своих интересах, рассказывает “Ъ” директор исследовательского центра Publicus политолог Андраш Пулаи. По его словам, успехам Виктора Орбана и соратников способствовало в том числе «предоставление избирательного права венграм ближайшего зарубежья (Словакии, Румынии, Закарпатья), а также джерримендеринг — демаркация избирательных округов в своих интересах». Однако на этот раз квалифицированное большинство «Фидесу» вовсе не гарантировано, считает господин Пулаи.

В своей предвыборной риторике Виктор Орбан делает упор на обосновании особой позиции Венгрии на международной арене, необходимости строительства сильного национального государства, основанного на традиционных ценностях, поддержке семьи и противостоянии нелегальной миграции. При этом своего соперника — кандидата от объединенной оппозиции — господин Орбан отождествляет с бывшим премьер-министром от социалистов Ференцем Дьюрчанем, который известен скандальным заявлением о том, что во время предвыборной кампании 2006 года он обманывал избирателей. Партия власти пытается дискредитировать оппозиционного кандидата, намекая на то, что Петер Марки-Зай — это «клон Дьюрчаня», и напоминает свой слоган: «Идем вперед, а не назад».

Со своей стороны, оппозиция строит свою избирательную кампанию на лозунге борьбы с коррупцией, сближении с Европой (вплоть до введения евро), повышении зарплат работникам социальной сферы, а также усилении системы сдержек и противовесов через поправки к конституции. Слоган оппозиционеров: «Венгрия для всех!» Это в том числе и отсыл к правам ЛГБТ-сообщества, которое подвергается гонениям со стороны партии власти (летом прошлого года был принят закон «О защите детей», который среди прочего запрещает пропаганду гомосексуализма и смены пола и который, по словам правозащитников, сильно ограничивает права нетрадиционных пар). 49-летний кандидат от оппозиции, сам отец семерых детей, Петер Марки-Зай известен своими консервативными взглядами, однако он уверен, что сейчас «на кону свобода Венгрии»: «будет ли она европейской страной или потонет в грязи, возьмет курс на Восток и станет коррупционной диктатурой».

В последние недели одним из факторов, который может определить исход голосования, стала «специальная военная операция» РФ на Украине. «Если мы победим на выборах, то Венгрия избежит войны, если же победят левые, то нам придется ввязаться в войну»,— пригрозил Виктор Орбан в минувший понедельник. Однако потребовалось время, чтобы премьер-министр сформулировал свою позицию таким образом.

Похоже, что Виктор Орбан, пришедший во власть во многом благодаря своим антироссийским высказываниям в 1990-е и 2000-е годы, а затем кардинально изменивший курс на дружественный по отношению к России, теперь снова корректирует стратегию. Лидеру пришлось сменить боевую риторику («защитим Венгрию от мигрантов», «защитим венгерские семьи», «остановим Брюссель») на мирную, впустить в страну более полумиллиона беженцев с Украины и осудить «военные действия России». С 24 февраля правительство приняло уже несколько указов об упрощении выдачи статуса беженца резидентам Украины, а также о льготах для работодателей и гостиниц, которые принимают беженцев.

В то же время с начала спецоперации Виктор Орбан ни разу не осудил президента РФ Владимира Путина, неоднократно заявлял, что Венгрия не будет отправлять солдат и оружие на Украину, а на минувшем саммите в Брюсселе выступил против расширения санкций ЕС на поставки энергоносителей. Тем, что венгерское правительство поддержало Украину, остались недовольны и многие избиратели «Фидеса», полагает венгерский политолог Габор Тёрёк. Эксперты сходятся во мнении, что действия РФ на Украине раскололи лагерь сторонников Орбана. Недовольны и европейские партнеры венгерского премьер-министра: на днях пришлось отменить встречу министров обороны «Вышеградской четверки» из-за того, что сначала чешский, а потом и польский министр отказались лететь в Будапешт.

В свою очередь, лидер оппозиции, взявший на вооружение проевропейскую риторику, выражает готовность решительно поддержать антироссийские санкции, а также, если НАТО и ЕС этого потребуют, отправить оружие на Украину. «Наша точка зрения такова, что Венгрия самостоятельно ничего не решает, мы члены НАТО»,— уточнил Петер Марки-Зай. Ссылаясь на неосторожные заявления оппонента, Виктор Орбан обвинил его в намерении «ввязаться в войну», а свою риторику построил на обещании мира гражданам Венгрии. По мнению политологов, это был правильный ход, так как в ситуации кризиса беспокойство населения нарастает.

Результаты выборов — в руках тех 32% сомневающихся избирателей, которые еще не решили, за кого будут голосовать и пойдут ли они на выборы, считает Андраш Пулаи. «Среди неопределившихся больше сторонников оппозиции, примерно две трети,— заявил политолог “Ъ”.— Если оппозиционеры смогут мобилизовать своих сторонников хотя бы в такой степени, как и правящая коалиция, то у них будут все шансы сравнять счет и даже опередить "Фидес"».

Мария Киселева, Будапешт