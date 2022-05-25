Венгрия в чрезвычайном продолжении

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В Венгрии вступил в силу режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с продолжающейся российской «специальной военной операцией» на Украине. По словам венгерского премьера Виктора Орбана, в результате правительство получило пространство для маневра, чтобы защищать своих граждан от негативных последствий происходящего в соседней стране. Оппозиция же уверена, что режим ЧС позволит премьеру, недавно переизбранному на четвертый срок, еще больше сосредоточить власть в своих руках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo, Reuters Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo, Reuters

Режим «чрезвычайной ситуации, связанной с войной», вступил в силу в среду. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разъяснил в связи с этим, какие первоочередные меры намерено принять правительство. «Мы обязуем банки, страховщиков, крупные торговые сети, энергетические и торговые компании, телекоммуникационные и авиакомпании отчислять большую часть своей сверхприбыли в эти два фонда»,— заявил он, анонсируя создание фонда защиты цен на ЖКХ и военного фонда. Новые меры будут введены на 2022 и 2023 годы.

В режиме чрезвычайной ситуации Венгрия живет с марта 2020 года. Тогда в разгар пандемии коронавируса парламент принял закон, наделяющий правительство расширенными и экстренными полномочиями. 31 мая срок действия режима ЧС, введенного для борьбы с пандемией, истекал. Но теперь власти, по сути, решили его продлить.

Особые полномочия в режиме чрезвычайной ситуации, среди прочего, дают правительству право выносить постановления в обход действующего законодательства, тогда как обычно это невозможно. Например, можно ограничивать движение транспорта и свободу собраний или вводить комендантский час. По словам премьер-министра, таким образом правительство получает «пространство для маневра и возможность незамедлительно реагировать» на угрозы для населения. «Война в соседней стране угрожает нашей безопасности, а также ставит под угрозу энергетическую и финансовую безопасность экономики и венгерских семей. Венгрия должна остаться в стороне от этой войны и защитить финансовую безопасность семей»,— отметил ранее господин Орбан в связи с этим.

Между тем, согласно венгерскому законодательству, до сих пор режим ЧС можно было объявлять только в случае угрозы «стихийного бедствия или аварии, угрожающей безопасности жизни и имущества населения».

Поэтому было решено внести в конституцию поправки: теперь режим ЧС можно вводить и в случае «вооруженного конфликта, военной ситуации или гуманитарной катастрофы в соседней стране». Поправки к конституции правительство Орбана вносит не впервые. В последний раз текст основного закона редактировали в декабре 2020 года: тогда в нем появилось многократно подвергнутое критике положение, что «мать — это женщина, а отец — мужчина».

Во вторник за новую поправку оперативно проголосовали 136 членов парламента: все 135 депутатов коалиции «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и один представитель немецкого меньшинства. Против выступили 36 представителей оппозиции. Они опасаются, что правительство наделит себя неограниченной властью на неопределенный срок, и ссылаются на прошлый опыт режима ЧС, когда правительство неоднократно его продлевало, даже не отчитываясь перед парламентом о вынесенных в это время постановлениях. По мнению оппозиционеров, сменяющие друг друга режимы ЧС ведут лишь к сосредоточению власти в руках правящей коалиции.

Мария Киселева, Будапешт