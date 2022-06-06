Москва теряет прежние оппозиции

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Пророссийские политические силы Молдавии стремительно теряют влияние. Это заметно невооруженным глазом: после задержания, а затем ареста главного друга Москвы, экс-президента Игоря Додона, выяснилось, что на родине вступиться за него некому. Партия социалистов оказалась неспособной защитить своего почетного председателя и сама оказалась под ударом. Такими темпами России, с середины февраля почти не контактирующей с проевропейскими властями республики, скоро не с кем будет сотрудничать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пророссийскую оппозицию в Молдавии берут под стражу (на фото: экс-президент Игорь Додон)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Пророссийскую оппозицию в Молдавии берут под стражу (на фото: экс-президент Игорь Додон)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Молдавии складывается ситуация, уникальная для местного политического ландшафта. Долгие годы проевропейские и пророссийские политики (первые обычно располагались на правом фланге, а вторые на левом) здесь делили влияние и меняли друг друга во власти. Но сейчас те, кто открыто выступает за сотрудничество и диалог с Москвой, и даже те, кто после начала «специальной военной операции» на Украине нейтрально относится к России, стали резко терять позиции.

Этому способствуют несколько факторов. В последние недели несколько партий левого толка получили болезненные удары от правоохранительной системы.

24 мая был задержан, а затем помещен под домашний арест экс-президент Игорь Додон. Его обвиняют в пассивной коррупции, незаконном обогащении, измене родине и финансировании политической партии преступной организацией. Господин Додон является почетным председателем Партии социалистов — политической силы, никогда не скрывавшей своих симпатий к Москве.

После задержания господина Додона социалисты провели несколько акций протеста «против диктатуры» проевропейской власти.

Страной сейчас, напомним, управляет президент Майя Санду, объявившая евроинтеграцию стратегической целью, и правительство, сформированное пропрезидентской партией «Действие и солидарность».

29 мая Партия социалистов вывела сторонников на протест в центр Кишинева к зданию парламента, напротив которого располагается высотка администрации президента. Акция, получившаяся блеклой и немногочисленной, не продемонстрировала способности левых мобилизовать людей. Ворота президентской администрации во время протеста были демонстративно распахнуты. Любопытно, что социалистов в их уличной активности не стала поддерживать Партия коммунистов — их партнер по парламентскому «Блоку коммунистов и социалистов» (вторая по численности фракция после правящей партии — 32 депутата из 101).

А уже 2 июня обыски прошли в главном офисе социалистов. Были изъяты документы. В прокуратуре сообщили, что мероприятия проводились в рамках расследования дела о незаконном финансировании политического формирования.

В Telegram-каналы «утекли» документы, согласно которым, правоохранители интересуются почти всей первой линейкой Партии социалистов.

Параллельно по запросу прокуратуры были лишены депутатского иммунитета парламентарии от партии «Шор» — ее лидер бизнесмен Илан Шор и Марина Таубер. Первый еще три года назад сбежал в Израиль, опасаясь уголовного преследования, но продолжает оставаться депутатом. Вторая находится в Молдавии, и ей сейчас запрещено покидать страну. Госпожу Таубер и господина Шора обвиняют в причастности к отмыванию крупных денежных сумм.

«Шор» является популистской партией левого толка, заявляет о борьбе за социальную справедливость и открывает по стране магазины, торгующие продуктами по низким ценам. Илан Шор известен тесными контактами с российским истеблишментом. По вопросам геополитики «шоровцы» почти не высказываются, напирая на социальные проблемы, однако в программе партии говорится, что ее члены «твердо стоят на позициях безусловного сохранения и укрепления молдавской государственности и ее военного нейтралитета». Нейтралитет Молдавии и ее постоянный внеблоковый статус — это ровно то, чего хочет Москва.

Социалисты, коммунисты и партия «Шор» — самые яркие представители сил, которые принято считать пророссийскими или нейтрально относящимися к Москве. Непарламентские партии с похожими установками пока в республике особенно не заметны. Не в последнюю очередь на их активность повлияла ситуация на Украине: в Молдавии больше 40% считают действия Москвы против Киева ничем не спровоцированными.

Политический аналитик Стелла Жантуан в связи с этим констатирует: левый фланг оголен. «В том, что у России не осталось здесь партнеров или партий, с которыми можно было бы вести диалог, виновата не только война. Дело в не совсем правильно выбранной стратегии России по работе с партиями и диалогу с ними в Молдове. Россия подпитывала только пророссийские силы, и это привело к тому, что эта пророссийскость была дискредитирована пророссийскими же силами — социалистами, которые погрязли в скандалах»,— отметила госпожа Жантуан в разговоре с “Ъ”.

Глава кишиневского Balkan-centre Сергей Манастырлы в беседе с “Ъ” назвал ситуацию с Игорем Додоном и социалистами «натуральной зачисткой, которая преследует цель обеспечить социально-политическую стабильность и избежать появления организованной оппозиции внутри страны в случае изменения ситуации на границах Молдовы».

Он считает, что «в перспективе можно ожидать запрета Партии социалистов, которые на сегодняшний день являются единственной структурированной оппозиционной политической силой в стране».

«Все идет к тому, что в стране будут отсутствовать силы, выступающие хотя бы за диалог с Россией. Не говоря уже о тех, кто выступал бы за сближение с Москвой»,— заключил Сергей Манастырлы.

Владимир Соловьев