Пакет Молдавии

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В Молдавии задержан на 72 часа главный пророссийский политик страны — бывший президент Игорь Додон. Его подозревают в незаконном обогащении, коррупции, а также в измене родине. Одно из основных доказательств в деле — съемка передачи господину Додону черного пакета якобы с деньгами. До задержания экс-президент публично заявил, что нынешнюю — проевропейскую — власть нужно принудить уйти. В разных версиях громких событий разбирался спецкор “Ъ” Владимир Соловьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Додон не раз признавался в любви к Молдавии, но пока не дождался взаимности

Фото: Владислав Кулёмза, Коммерсантъ Игорь Додон не раз признавался в любви к Молдавии, но пока не дождался взаимности

Фото: Владислав Кулёмза, Коммерсантъ

Бывшего взяли за прошлое

Информационное пространство Молдавии, и не только ее одной, утром 24 мая взорвала новость об обыске в доме бывшего президента страны Игоря Додона. Позже появилось сообщение о задержании политика, который после проигрыша на президентских выборах осенью 2020 года вернулся в родную Партию социалистов, заняв пост ее почетного председателя.

Те выборы у господина Додона, заявлявшего о необходимости дружбы с Москвой, часто бывавшего в российской столице и открыто поддерживаемого Россией, выиграла проевропейский политик Майя Санду. Она конфликтовала с предшественником и до выборов главы государства, и после них. Случайно или нет, но задержали Игоря Додона в день, когда госпоже Санду исполнилось 50 лет.

Прокуратура Молдавии сообщила, что экс-президента подозревают в целом наборе весьма серьезных преступлений: пассивной коррупции (ст. 324 — до 15 лет лишения свободы), незаконном обогащении (ст. 330.2 — до 15 лет), измене родине (ст. 337 — до 20 лет) и финансировании политической партии преступной организацией (ст. 1812 — от 2 до 5 лет).

Как Игорь Додон изменял стране и в чью пользу, не уточняется. Не названа и преступная организация, которая, как считает следствие, финансировала Партию социалистов, долгое время возглавляемую господином Додоном.

В то же время в прокуратуре сообщили, что среди прочего уголовное дело, возбужденное против политика, касается нескольких записей, сделанных скрытой камерой и обнародованных в 2019 году. На них запечатлены Игорь Додон и олигарх Владимир Плахотнюк. Последний с 2015 года по июнь 2019-го был фактическим руководителем Молдавии, не занимая при этом в стране никаких официальных должностей.

До сих пор неизвестно, когда именно были записаны слитые видео, но пленки наделали много шума. Из них все узнали, что среди прочего господа Додон и Плахотнюк обсуждали федерализацию республики (в результате ее воссоединения с отколовшимся 30 лет назад Приднестровьем). На федерализации, объяснял олигарху Игорь Додон, тогда настаивал нынешний замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак, в то время курировавший молдавское направление в должности вице-премьера.

Кроме того, Игорь Додон говорил о том, что деньги на содержание Партии социалистов он в том числе получал из России. Расходы, признавался тогдашний президент, составляли около $1 млн в месяц. В мае 2020 года тогдашний депутат парламента Юрий Реница обнародовал еще одну съемку из той же серии. На видео запечатлены трое — Игорь Додон, Владимир Плахотнюк и ближайшее доверенное лицо олигарха Сергей Яралов. Господин Плахотнюк протягивает Игорю Додону пакет, в котором, по утверждению депутата Реницы, находились деньги. При этом между главными героями съемки произошел такой диалог:

— Опять вы с кульками,— реагирует на протянутый пакет господин Додон.— Отдайте Косте, и завтра он передаст Корнелу, потому что завтра у меня в пять часов вылет. В понедельник он должен выплатить зарплаты.

Владимир Плахотнюк передает пакет Сергею Яралову:

— Отдай Косте.

И обращается к Игорю Додону:

— Он должен передать Корнелу?

— Да, они между собой разберутся,— отвечает президент олигарху.

Молдавские правоохранители годами не реагировали на записи. Более того, в июне 2020 года Антикоррупционная прокуратура страны отмечала, что не намерена возбуждать дело по этому поводу, поскольку проведенная проверка показала, что «элементов преступления» не обнаружено. А 18 мая этого года и. о. генпрокурора страны Думитру Робу распорядился все же открыть уголовное дело в связи со скандальными пленками.

Игорь Додон за несколько дней до задержания пророчески прокомментировал возбуждение дела: «По беспределу могут что-то сделать, провести обыски, арестовать на какое-то время». «Я выдержу все, но после этого держитесь. Я решил отойти чуть-чуть, а вы своими действиями меня возвращаете обратно. Ну, хорошо, пойдем и разберемся»,— пригрозил социалист.

Реакции и комментарии

Задержание бывшего главы государства застало действующего президента страны Майю Санду в США, куда она отправилась, взяв короткий отпуск, чтобы выступить в Гарвардской школе Кеннеди: госпожа Санду окончила ее в 2010 году. Уголовное преследование предшественника она по состоянию на вечер вторника не прокомментировала.

По поводу резонансной истории высказался член команды Майи Санду, министр юстиции Серджиу Литвиненко. Министр отметил, что когда он и его коллеги боролись за власть, то обещали избирателям привлечь к ответственности коррумпированных политиков и чиновников.

«Главным требованием к нам было наконец восстановить справедливость. Мы обещали сделать это и, несмотря на критику и препятствия, сдержим свое слово»,— написал министр на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). О деле Игоря Додона он высказался так: «Хотя не знаю подробностей и того, как будут развиваться события, я убежден, что у политиков не должно быть иммунитета от ответственности, поскольку все равны перед законом».

Сторонники Игоря Додона и члены Партии социалистов вышли к зданию парламента страны и пришли к дому политика, чтобы выразить свой протест и поддержать экс-президента. Они скандировали «Свободу», «Нет беззаконию» и «Нет диктатуре». Акции, впрочем, были скромными по числу участников: не набралось и нескольких сотен.

Исполнительный секретарь партии, депутат парламента Влад Батрынча обвинил власти в том, что, не добившись никаких ощутимых результатов, они пытаются отвлечь внимание общества от существующих проблем.

«Это террор против оппозиции в день рождения Санду. Власти раздражает критика за невыполнение их обязанностей. Люди не могут себе позволить необходимый минимум. Мы, оппозиция, представляем в парламенте минимум треть населения, мы ответственные люди, но ни одно наше законодательное предложение не поддержали. Вместо этого они начали репрессии против оппозиции. Но мы не сдадимся»,— цитирует депутата-социалиста NewsMaker.md.

Господин Батрынча назвал обыски и задержание коллеги «дешевым шоу»: «Правительство не борется с бедностью, оно борется с оппозицией».

Сам Игорь Додон за несколько дней до своего задержания успел выступить с комментариями по поводу возбуждения уголовного дела. «Когда у власти все плохо, когда в стране очередной скачок цен, они начинают "сочинять" против меня новые уголовные дела или возобновляют старые, вызывают к прокурорам, чтобы отвлечь внимание населения от истинных проблем в стране. Ничего не боюсь и покидать страну, как говорил и ранее, не собираюсь. Я все выдержу. Но если вы хотите политической войны, я вам ее устрою. Не успеете до Румынии добежать. У народа Молдовы есть порох в пороховницах»,— заявил он в телеинтервью на канале NTV Moldova.

На последние события в Молдавии отреагировал и Кремль. «Мы, конечно, встревожены, что опять подобная практика и преследование применяется в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных взаимовыгодных отношений с Россией»,— отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время пресс-колла 24 мая. При этом господин Песков добавил, что руководство России рассматривает судебное преследование Игоря Додона как внутреннее дело Молдавии.

Кишиневский политолог, глава «Ассоциации за демократию участия» Игорь Боцан считает, что в деле экс-президента перемешаны политика и факты. По его словам, есть вопросы к тому, на какие средства политик обзавелся дорогостоящим имуществом — особняком в Кишиневе и другими активами.

Общественный интерес, отмечает эксперт, вызывают и пленки с участием Игоря Додона. «Он так и не ответил на вопрос, что же было в известном пакете. Придется сейчас отвечать»,— сказал господин Боцан в беседе с “Ъ”.

Что касается политики в деле Игоря Додона, то она, говорит Игорь Боцан, присутствует, поскольку иначе быть не может: правящая партия (вся власть в стране сейчас у созданной Майей Санду партии «Действие и солидарность») обещала, что будет расследовать громкие дела и это часть политической деятельности. «Смущает показной характер, но, с другой стороны, правящая партия должна понимать: то, что она сеет, потом придется пожинать. Когда власть поменяется, к бывшим придется применять те же меры»,— заключил эксперт.

Политический аналитик Алексей Тулбуре считает, что экс-президент заслужил уголовное дело, но его преследование сильно запоздало: «Додон давно должен был предстать перед судом за незаконное обогащение». В то же время он напомнил, что резонансные аресты и задержания часто не имеют продолжения. «Была масса каких-то трескучих акций, но никто не дошел до суда. Посмотрим, как дело дальше будет развиваться, и тогда выводы будем делать. Зная качество прокуратуры, можно ожидать, что будет очень сложно»,— резюмировал Алексей Тулбуре.

Контекст и версии

Хотя Игорь Додон в 2020 году проиграл выборы президента Майе Санду, а его социалисты были разгромлены на парламентских выборах в прошлом году проевропейской партией «Действие и солидарность», он остается самым влиятельным оппозиционным политиком. В день задержания экс-президента институт развития и социальных инициатив «Будущее» (IDIS Viitorul) опубликовал результаты майского соцопроса, согласно которому господин Додон занимает второе место после госпожи Санду в рейтинге доверия (10,9% и 18,2% соответственно).

Этот же опрос показал, что блок молдавских коммунистов и социалистов (две левые партии вместе прошли в парламент в прошлом году) популярнее, чем правящая проевропейская партия «Действие и солидарность»: если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за объединенных левых проголосовали бы 24,6% опрошенных, а за партию власти — 24,1%. Для руководства страны этот звонок явно тревожный.

При этом господин Додон открыто заявлял, что «власть нужно принудить уйти». По его словам, стране нужны досрочные выборы. «Чтобы этого добиться, все, кто против этого руководства страны, должны объединить усилия. Нас ждет очень сложный период, а точка кипения, думаю, будет осенью»,— прогнозировал он на прошлой неделе.

Впрочем, с подобными громкими заявлениями политик в прошлом выступал неоднократно. Но угрозы так и оставались угрозами: до сих пор социалисты еще ни разу не создавали властям серьезных проблем, а их уличные акции никогда не меняли ситуацию в республике. Эту пассивность при показной решимости нередко вменяли в вину самому господину Додону как его соратники, так и собеседники “Ъ”, занимающиеся молдавским направлением в Кремле.

Глава кишиневского исследовательского центра WatchDog Moldova Валериу Паша полагает, что за уголовным преследованием Игоря Додона и его задержанием стоит не власть, а другие группы, заинтересованные в том, чтобы экс-президент перестал быть первым лицом Партии социалистов и главным пророссийским политиком страны.

«Я знаю одно: Додона долго пытались выпихнуть из лидеров пророссийских сил, но никак не получалось. Его коллеги типа Иона Чебана (мэр Кишинева, бывший социалист.— “Ъ”) и Влада Батрынчи пытались от него избавиться. Конфликт нарастал. И если искать, кому выгодно уничтожение Додона через суды, то точно не власти, а тем, кто пытается занять его место,— Чебану и младосоциалистам»,— сказал господин Паша в беседе с “Ъ”.

В пользу этой версии может говорить то, что собеседники “Ъ”, близкие к правящей команде и состоящие в ней, отмечают: последние события стали сюрпризом для них самих. Некоторые из них даже предположили, что прокуроры подставили руководство страны, задержав Игоря Додона в день рождения президента Санду и в ее отсутствие.

В Партии социалистов между тем своя конспирология. Один из ее членов в разговоре с “Ъ” предположил, что пророссийских политиков в Молдавии зачищают по указу Запада и с оглядкой на Украину, где российские войска медленно, но продвигаются вперед. «Идет зачистка пророссийского поля, пока еще есть для этого время и пока в стране все более или менее спокойно»,— отметил собеседник “Ъ”.

При желании и этой версии можно найти подтверждение. Генпрокуратура Молдавии 19 мая запросила у парламента снятие иммунитета с депутатов от еще одной довольно популярной левой партии — «Шор». Их обвиняют в отмывании денег и мошенничестве. И 24 мая парламентская юридическая комиссия по назначениям и иммунитету этот запрос одобрила. Параллельно все громче звучат обвинения в коррупции в адрес мэра Кишинева Иона Чебана. Раньше он был близким соратником Игоря Додона, а недавно объявил о планах создать собственный политический проект. До начала боевых действий на Украине господин Чебан часто ездил в Москву и не скрывал свои контакты с российскими чиновниками и политиками.

Молдавским экспертным сообществом украинский контекст вполне серьезно рассматривается в проекции на собственную страну. Один из обсуждаемых гипотетических сценариев: вероятное принуждение Молдавии Москвой к реинтеграции с Приднестровьем — через предоставление непризнанной республике особого статуса в составе страны. В этом случае в Молдавии может быть запущен процесс смены власти.

«Речь тут не идет просто о реинтеграции и о том, что у нас добавится 200–250 тыс. избирателей (большинство жителей Приднестровья настроены пророссийски.— “Ъ”), речь пойдет о внесении изменений в конституцию и установлении полного прямого контроля»,— отмечает Валериу Паша.

Описанная перспектива может возникнуть в одном случае: если Россия добьется существенного успеха на Украине и установит контроль над Одесской областью, получив тот самый, неоднократно упоминаемый в последнее время, прямой выход к Приднестровью.

Владимир Соловьев