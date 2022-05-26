Додон в подсудной лавке

5K 3 мин. ...

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона, обвиняемого среди прочего в измене родине, 26 мая поместили под домашний арест на 30 суток. Прокуроры настаивают на его виновности, но мягкая мера пресечения при столь серьезных обвинениях вызывает вопросы в первую очередь к молдавской юстиции. Странное уголовное преследование политика, который позиционирует себя в качестве главного друга Москвы, может перезапустить его политическую карьеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании суда

Фото: РИА Новости Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании суда

Фото: РИА Новости

Суд Кишинева 26 мая отправил под арест на 30 суток бывшего президента страны Игоря Додона. Пятый по счету (если не считать трех и. о. президента) молдавский лидер стал первым руководителем страны, оказавшимся под уголовным преследованием.

Игоря Додона, напомним, обвинили в серьезных преступлениях: пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании политической партии преступной организацией и измене родине.

Последняя статья самая тяжелая — до 20 лет тюрьмы. Но молдавский суд не прислушался к доводам прокуроров, требовавших заключить политика под стражу, и отпустил его домой. Обвиняемых в столь тяжких преступлениях редко отпускают в комфортные домашние условия. Это решение вызвало вопросы к молдавской юстиции, реформу которой действующая проевропейская власть во главе с президентом Майей Санду называет главным приоритетом.

Заседание суда, начавшееся утром и закончившееся только вечером, тоже выглядело странно. Господину Додону не давали общаться с прессой, а журналистов не пускали буквально никуда — ни в зал суда, ни даже в прилегающий коридор. Перед судом с самого утра протестовали сторонники бывшего президента и депутаты от Партии социалистов, почетным председателем которой является господин Додон.

Прокуроры намерены обжаловать решение суда. Один из них — Петру Ярмалюк — настаивает, что собрано достаточное количество доказательств вины Игоря Додона. Господин Ярмалюк сообщил прессе некоторые детали обвинений, которые с самого начала обвинением не разглашались. В частности, по его словам, в вину экс-президенту по статье об измене родине вменяется план федерализации Молдавии.

Эту тему Игорь Додон, ссылаясь на соответствующее требование Москвы, обсуждал с олигархом Владимиром Плахотнюком (скандально известный бизнесмен был без всяких должностей реальным руководителем страны в 2015–2019 годах). Их разговор был записан скрытой камерой и обнародован еще три года назад. Сейчас пленки приобщены к уголовному делу. Впрочем, господин Додон никогда не скрывал желания объединить Молдавию и Приднестровье, предоставив последнему особый статус в составе республики.

Прокурор Ярмалюк сообщил еще одну деталь, касающуюся статьи о финансировании Партии социалистов преступной группировкой. Изначально не пояснялось, что за ОПГ имеется в виду. После заседания суда обвинитель сказал, что социалистов финансировали через группировку олигарха Плахотнюка.

Игорь Додон после заседания тоже вышел к прессе и выступил с заявлением. Уголовное преследование он назвал «политическим заказом» Майи Санду. При этом бывший президент указал, что молдавские власти активно работают с иностранными консультантами.

«Странно слышать обвинения в мой адрес в госизмене от тех, кто наводнил государственные учреждения оплачиваемыми извне иностранными советниками — румынами, американцами, немцами, зовет сюда НАТО и согласен принять вооружение от США и Великобритании»,— заявил экс-президент.

Отдельно досталось посольству США в Молдавии, которое Игорь Додон обвинил в том, что оно стоит за прокурорами, занимающимися его делом. Всего, отметил экс-президент, им занимаются 53 прокурора.

За господина Додона вступился другой бывший президент — коммунист Владимир Воронин (возглавлял страну с 2001 по 2009 год). «Никто, включая меня, не понимает, что это за нелепое обвинение в государственной измене. В чем она заключается? В контактах с представителями руководства Российской Федерации? Лидерами стран, входящих в состав СНГ? Все это чушь! Нынешние правители с румынскими паспортами (гражданство Румынии есть у многих молдавских чиновников, включая президента Санду.— “Ъ”) даже не пытаются скрывать своих унионистских наклонностей. Вся эта политика коленопреклонения перед Бухарестом — разве вкупе это не есть предательство родины?» — раскритиковал власть господин Воронин.

Игорь Додон целью уголовного преследования назвал отвлечение внимания населения от таких чувствительных тем, как высокие цены и тарифы, а также постоянно растущая стоимость энергоносителей.

На этой неделе стало известно, что с 1 июня газ для физлиц может подорожать на 58,1% — с 15,18 молдавского лея за кубометр до 24 леев (с $0,79 до $1,25).

Кишинев надеется решить энергетические проблемы на переговорах с «Газпромом» о пересмотре цены. В апреле закупочная цена составляла $1,2 тыс. за тысячу кубометров, а в мае составила $920. И первая, и вторая цифры для республики — тяжелое бремя. И население обвиняет в нем в первую очередь власть, чем пользуется оппозиция, регулярно критикующая правительство (сформировано правящей пропрезидентской партией «Действие и солидарность»), а также президента Майю Санду.

В этих условиях дело в отношении Игоря Додона может добавить популярности политику, проигравшему выборы госпоже Санду в 2020 году. «Есть элемент виктимизации, а в молдавской политике он приносит много политического капитала. Естественно, коллеги Игоря Додона по партии будут педалировать эту виктимизацию»,— сказал в беседе с “Ъ” политический аналитик Илиан Кашу.

Владимир Соловьев