Корпоративные долги повредились в логистике

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В отличие от зарубежных держателей евробондов российских эмитентов, инвесторы из РФ в этом месяце не получили проведенные по ним выплаты. Фактически платеж идет за рубеж на счета банков-агентов, а возвращение его части российским клиентам блокируется европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream. В условиях введения масштабных санкций они перешли в ручной режим, чтобы платежи не прошли подсанкционным гражданам и организациям. По суверенным евробондам, выпущенным после 2014 года, счета по которым остаются в российской юрисдикции, задержек с выплатами в пользу российских инвесторов быть не должно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Профучастники российского рынка ценных бумаг столкнулись с проблемой с получением выплат по зарубежным ценным бумагам. Источник “Ъ” в крупной российской управляющей компании отмечает, что деньги от Euroclear в Национальный расчетный депозитарий (НРД) не поступают с начала прошлой недели. «Ничего не приходит, все на стопе»,— отмечает он.

Собеседник “Ъ” в крупной брокерской компании говорит, что в НРД не пришли средства от погашения евробондов «Роснефти» и выплата последнего купона по суверенным евробондам.

Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов уточнил, что от Clearstream выплаты не доходят. По бумагам, которые обращаются на СПБ Бирже, брокер выплаты не получает с комментарием «задержка в выплате», пояснил он.

Euroclear и Clearstream — системообразующие клиринговые центры Европы, которые предлагают услуги центральных депозитариев, обеспечивают поставку и списание ценных бумаг со счетов держателей, проводят денежные расчеты между участниками рынка. Мост между ними и НРД позволял российским инвесторам оперативно инвестировать в еврооблигации и акции, обращающиеся на европейских биржах, а также получать выплаты по этим инструментам. С начала месяца ряд российских эмитентов произвел выплаты по евробондам: суверенным ($117,2 млн) и корпоративным — «Газпром» ($1,3 млрд), «Роснефть» ($2 млрд), Тинькофф-банк ($2,8 млн), «Норильский никель» ($6,4 млн), РЖД (€23 млн), МКБ ($9,7 млн), Evraz ($18,9 млн).

Эмиссионные документы подразумевают конкретную цепочку выплат: в случае евробондов деньги, как правило, идут через Euroclear и Clearstream, для нормального функционирования рынка связка необходима, пояснил управляющий директор «Иволги Капитала» Дмитрий Александров. До создания междепозитарных мостов выплаты проходили через платежных агентов, добавил эксперт.

Впрочем, уточняет источник “Ъ” в крупной управляющей компании, по суверенным евробондам, выпущенным после 2014 года, расчет производится через НРД. Поэтому последний платеж ($65,6 млн) должен дойти и до российских инвесторов, считает собеседник “Ъ”.

На сайте НРД сказано, что, как только выплаты от Clearstream поступят в депозитарий, он перечислит их.

“Ъ” в НРД сообщили, что задержки возможны только по платежам, которые проходят через международные депозитарии. Это может быть связано как с ручной обработкой поручений, связанных с российскими компаниями, так и необходимостью получить разъяснения от европейских регулирующих органов по порядку работы с такими поручениями, говорят в НРД.

Переводы платежей подразумевают сложную трансферную систему между агентами и банками разных стран, и сейчас задержки появляются на этапе каждого перевода. Euroclear должен убедиться, что деньги не попадут людям и компаниям, которые находятся под санкциями, указывает господин Александров. В Euroclear и Clearstream на запросы “Ъ” не ответили.

Депозитарий СПБ Биржи Бест Эффортс банк, по словам Дмитрия Леснова, объясняет увеличение сроков проведения корпоративных действий и выплат доходов по иностранным ценным бумагам «сложной геополитической ситуацией».

СПБ Биржа не комментирует ситуацию. Как считает Дмитрий Александров, сложности с СПБ Биржей в первую очередь появились у брокеров, попавших под SDN-санкции. У них есть лицензии до 25 марта на сворачивание деятельности в США, после чего активы были бы заморожены. Ранее «ФК Открытие» и ВТБ объявили о переводе своих клиентов в другие брокерские компании (см. “Ъ” от 16 марта).

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев