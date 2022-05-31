Портфели в блокаде

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Банк России на полгода ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, учитываемыми в НРД. По предварительной оценке, речь идет о примерно 14% бумаг, торгуемых на «СПБ Бирже». Эксперты полагают, что мера призвана защитить инвесторов от сделок с «замороженными» активами и серьезного влияния на ликвидность мера не окажет. К тому же с этими бумагами все еще можно заключать внебиржевые сделки или сделки репо, хотя аналитики и не советуют это делать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ЦБ ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, учитываемыми в НРД, операции с которым ограничили международные депозитарии. Как следует из предписания регулятора для профучастников (с ним ознакомился “Ъ”) запрет будет действовать в течение полугода.

Под «обособление» подпадают ценные бумаги более 1 тыс. эмитентов, включая Amazon.com, Coca-Cola, Bank of America и других. По оценке УК «Ингосстрах Инвестиции», в список входят компании, занимающие около 64% индекса SPB100. Вместе с тем в нем отсутствуют акции таких компаний, как Tesla, Apple, Microsoft и ряда других. Кроме того, запрет не касается депозитарных расписок эмитентов, «осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России» (например, X5 Retail, Polymetal, Yandex, TCS Group).

Иностранные эмитенты, не попавшие под ограничения ЦБ (из индекса SPB100) Правила игры American Airlines Group Inc.,

Apple Inc.,

Beyond Meat Inc.,

Carnival Corp.,

Chevron Corp.,

Cisco Systems Inc.,

Clover Health Investments Corp. (Class A),

Energy Transfer LP,

Exxon Mobil Corp.,

IBM Corp.,

Intel Corp.,

JD.com Inc.,

Johnson & Johnson,

Merck & Co,

Micron Technology Inc.,

Microsoft Corp.,

Moderna Inc.,

Newmont Corp.,

Occidental Petroleum Corporation Corp.,

Pfizer Inc.,

Robinhood Markets Inc. (Class A),

Salesforce Inc.,

Tesla Inc.,

United Airlines Holdings Inc.,

Verizon Communications Inc.,

Virgin Galactic Holdings Inc.,

Visa Inc.

Необходимость такой блокировки связана с особенностями торгов с иностранными ценными бумагами на российском рынке. Операции с бумагами, депонированными в НРД, заблокировали Euroclear и Clearstream (см. “Ъ” от 23 марта). Через другие депозитарии операции продолжались. Как отмечает собеседник “Ъ” на фондовом рынке, возможно, «СПБ Биржа», с которой на фоне санкций активно переводили ценные бумаги попавшие под санкции компании и банки, «стала миксовать позиции по бумагам, добавляя ликвидность», то есть торговали акциями одного эмитента и с собственного счета в Бэст Эффортс банке, и с его счета в НРД.

В самой «СПБ Бирже» уточняют, что мера распространяется только на бумаги, «местом учета которых является счет Бест Эффортс банка в НРД». Как пояснили “Ъ” на торговой площадке, бумаг, которые находятся вне центрального российского депозитария, обособление не касается, они продолжат торговаться, как раньше. По данным Бест Эффортс банка, счета номинального держания помимо НРД у него открыты в казахстанском Центральном депозитарии, Bank Of New York Mellon SA/NV, Euroclear Bank S.A./N.V., Credit Suisse AG, Lek Securities UK Limited и ряде других организаций.

На Московской бирже отметили, что для площадки ничего не меняется: «Торги по указанным ценным бумагам в режимах переговорных сделок (РПС / РПС с ЦК), а также в режимах репо и репо с ЦК продолжат проводиться без ограничений». При этом на основной сессии торгуются иностранные ценные бумаги «российских» эмитентов.

Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что ЦБ решил ввести ограничение сейчас, поскольку до этого пытался договориться о послаблениях с Euroclear. У самой «СПБ Биржи» часть бумаг не может быть перемещена куда-либо, отмечает главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунёв. Если российские инвесторы начнут продавать американские акции, поясняет он, в какой-то момент у площадки возникнет ситуация, когда на ее счетах будут заблокированы бумаги, с которыми она «ничего не сможет сделать».

«СПб Биржа» оценила потенциально заблокированные бумаги менее чем в 14% оборота. Как пояснили в ЦБ, механизм распределения бумаг будет такой же, как и при корпоративных действиях, то есть пропорционально между клиентами в зависимости от количества, которым они владели. Допускается определение равного для всех клиентов предельного количества бумаг, в отношении которых обособление не осуществляется. Регулятор решил уравнять инвесторов в иностранные ценные бумаги в силу неопределенности срока решения проблемы с западными клирингами, полагает управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

В ЦБ уточнили, что с 31 мая в отношении «неторгуемого» количества ценных бумаг брокер не допускает подачу поручения на совершение сделок на «СПБ Бирже», однако внебиржевые сделки неограниченны (контрагента необходимо предупредить об ограничении биржевых операций). Неограниченны и такие сделки, как залог и внебиржевое репо. В результате опрошенные участники рынка сошлись во мнении, что существенного влияния на ликвидность и активность инвесторов мера не окажет. Вместе с тем, по мнению заместителя гендиректора «Открытие Инвестиции» Андрея Салащенко, давать торговать с плечом, беря в обеспечение блокированные бумаги, «точно неразумно, так как непонятно, когда и как можно будет реализовать это обеспечение».

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев