Не время отсиживаться

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В последние недели деловое и экспертное сообщество изобретает или достает из архивов идеи снижения силового давления на предпринимателей. Многие известны не первый год — и ранее они выдвигались в ответ на запрос «сверху», но реализованы не были (см. “Ъ” от 19 мая). Поэтому предсказывать результат новой волны декриминализации бизнеса — дело неблагодарное, и в пакетах экспертных инициатив для чиновников интерес представляет скорее «монетарная составляющая» — как дорого бизнес оценивает собственные свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Галиева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Диана Галиева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Примером может стать законопроект, подготовленный цифровой платформой «ЗаБизнес.рф» (работает с жалобами предпринимателей на нарушения их прав правоохранителями) для администрации президента. Речь в нем идет об освобождении предпринимателей от уголовной ответственности за нарушения в госзаказе, если они возместят причиненный государству ущерб. Сейчас по «старшим» составам ст. 159 УК (причинение крупного или особо крупного ущерба — свыше 250 тыс. руб. и свыше 1 млн руб. соответственно) предпринимателям грозит тюремное заключение. Идея же в том, чтобы вынести мошенничество при госзаказе в отдельную часть статьи, убрав из санкций лишение свободы и распространив на них требование двукратной компенсации ущерба (в среднем это 4 млн руб.). Одновременно эксперты предлагают закрыть лазейку в том же УК — сейчас при содействии «коррупционных судей» бизнес может отделаться штрафом в 150 тыс. руб. по другой статье.

Оценок доходов бюджета при корректировке УК в аналитической записке к проекту не дано, но гендиректор платформы Элина Сидоренко сообщает, что в последние месяцы «стали повально возбуждаться дела, связанные с невыполнением госзаказа», а проект позволит прекратить их в отношении нескольких тысяч предпринимателей из-за срыва госконтрактов, то есть речь идет о суммах порядка 10 млрд руб. Отметим, в предпринимательской среде говорят о том, что в основном срывы госконтрактов поставщики допускают из-за санкций, которые не признаны форс-мажором. Если попытка правки УК будет удачной, они уже все равно не смогут участвовать в госзаказе из-за срыва контрактов — но останутся на свободе и продолжат работать.

Отдельно стоит отметить тактический ход делового сообщества: обычно балансировка интересов государства и бизнеса происходит поэтапно, но здесь предприниматели сами готовы сохранить «репрессивные начала наказания» и выключить коррупционный механизм ради блага всех. Такой подход повышает шансы на прохождение инициативы, пока «окно возможностей» не закрылось. К тому же и у государства появилась новая причина для декриминализации экономических преступлений — теперь это не только «опора на бизнес» в тяжелых экономических условиях, но и, как писал “Ъ” 30 мая, отсутствие в СИЗО свободных мест.