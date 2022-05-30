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Коммерсантъ FM
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Сесть негде

“Ъ” изучил возможные причины переполненности следственных изоляторов

Правозащитники и адвокаты жалуются на переполненность российских СИЗО. Наличие этой проблемы на прошлой неделе подтвердила и сама ФСИН: в службе признают, что четверть российских изоляторов испытывают «перелимит» арестантов. Некоторые эксперты и источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, отмечают, что в ряде регионов «перелимит» может быть связан со «специальной военной операцией» и появлением в российских СИЗО большого числа граждан Украины — но это, вероятно, лишь один из факторов, влияющих на ситуацию в СИЗО. Опрошенные “Ъ” юристы, адвокаты, региональные омбудсмены, члены ОНК и СПЧ называют проблему хронической и связывают ее с затягиванием следственных действий, «арестным уклоном» правосудия, а также со следственными действиями, которые ранее откладывались в связи с пандемией коронавируса.

Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ

Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ

На прошлой неделе член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что СИЗО в Москве столкнулись с «жутким перелимитом»: столичные изоляторы рассчитаны на содержание 9 тыс. арестантов, но сейчас их на 2786 человек больше. Хуже всего ситуация в «Бутырке» и «Матросской Тишине» — там лимит превышен на 29% и 27,7%. «Люди спят на полу. Полно больных, инвалидов, которые спят вповалку,— заявила она.— Вся система из-за перелимита рушится: цензоры не успевают читать письма, сотрудники не успевают забирать посылки с почты, разносить передачи по камерам, выводить в баню и на прогулки».

Ранее начальник управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН РФ Игорь Вединяпин заявил, что четверть российских изоляторов — 50 из 203 — переполнены: «Наиболее сложная ситуация отмечается в Республике Крым, Воронежской области, Амурской, Краснодарском, Ставропольском краях, Республике Карелия, Москве, Московской области и Республике Татарстан». По его словам, в 2021 году в СИЗО поступило 205,3 тыс. человек, что на 4% выше уровня 2020-го. Из-за переполнения изоляторов арестованных приходится переводить в СИЗО других регионов, где есть свободные места. 90,5 тыс. арестантов (44% от всех, содержащихся в СИЗО) обвиняются в преступлениях небольшой или средней тяжести, отметил представитель ФСИН, причем каждому четвертому суд назначает наказание, не связанное с реальным лишением свободы. В связи с этим господин Вединяпин предложил изменить ст.108 УПК, которая определяет порядок ареста.

Сейчас она разрешает помещать человека в СИЗО, если его подозревают или обвиняют в преступлении, за которое предусмотрено лишение свободы на срок более трех лет. По мнению представителя ФСИН, этот минимальный порог должен быть поднят.

Проблема переполненности СИЗО существовала всегда, отмечает юрист фонда «Русь сидящая» (внесен в реестр иноагентов) Алена Савельева: ее касалось «даже одно из первых постановлений ЕСПЧ в отношении России ("Калашников против России", 2002 год.— “Ъ”). Впоследствии эту проблему с переменным успехом решали в разных регионах. В отношении Москвы в 2016 году ФСИН публично отчиталась о 35% превышения лимита. Сейчас перелимит составляет около 30%». Госпожа Савельева называет длительные сроки следствия одной из главных причин перелимита московских изоляторов. В пример она приводит дело журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, который уже почти два года находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению в госизмене. Другая причина, по ее мнению, в том, что следствие предпочитает просить суд назначить арест, а не более мягкую меру пресечения.

Госпожа Меркачева также считает «арестный уклон» правосудия главной причиной переполненности СИЗО. Вместе с тем она считает, что в ряде регионов переполненность СИЗО может быть связана со «специальной военной операцией». По ее данным, туда привозят граждан Украины, которые попали в плен в ходе боевых действий, а затем стали подозреваемыми и обвиняемыми в различных преступлениях. «Точно знаю, что (некоторых граждан Украины.— “Ъ”) отвезли в ростовские СИЗО,— сказала Ева Меркачева.— Там большое количество содержится (обычных арестованных.— “Ъ”), и они воют, что некуда этих людей расселять и не хватает мест в камерах».

По словам госпожи Меркачевой, на перелимит СИЗО влияет также эпидемическая ситуация: часть следственных действий откладывается из-за коронавируса. Кроме того, правозащитники, по ее словам, фиксируют рост числа арестованных по «экономическим» статьям, а также по делам о дискредитации армии и распространении фейков (ст. 207.3 УК). Ева Меркачева не исключает также очередного «всплеска арестов» из-за ужесточения и расширения уголовной ответственности для водителей, несколько раз нарушивших КоАП.

Фонд «Русь сидящая» за время проведения «военной спецоперации» получил от арестованных и заключенных несколько писем с информацией о массовом «переселении» людей из СИЗО приграничных территорий в другие регионы, рассказала “Ъ” Алена Савельева: «Нам стало известно, что сейчас "освобождаются" приграничные колонии и СИЗО, однако по каким причинам — обратившиеся не сообщают,— пояснила она.— Поэтому мы не можем с уверенностью говорить о переполненности СИЗО Ростовской области именно из-за пленных из Украины».

Руководитель ОНК Ростовской области Игорь Омельченко подтвердил “Ъ” перелимит «почти каждого СИЗО региона на 100–300 человек». «В изоляторах сварили и поставили кровати, новоприбывших обеспечили всем необходимым, но все равно нарушена норма квадратуры на человека,— рассказал он.— Многие находятся там необоснованно — сидят старики, больные люди, молодые девушки, подозреваемые не по каким-то насильственным и тяжким статьям. Это люди, которых можно поместить под домашний арест, они никуда не денутся. Отправка в СИЗО идет уже бездумно, по привычке всех сажают с заученными формулировками "может скрыться", "может оказать давление на свидетелей". Мы расцениваем это как давление на людей». Господин Омельченко не исключает, что в изоляторах региона содержатся военнопленные из Украины — по его словам, они могут быть размещены в Таганрогском СИЗО-2, который «стоит пустым» на фоне перелимита. Впрочем, правозащитник отмечает, что пока это непроверенные данные. По его словам, «исключено содержание пленных совместно с обычными арестованными гражданами без решения суда»: «Чтобы поместить военнопленных в обычный СИЗО к другим арестантам, их должны задержать именно правоохранительные органы, а суд отправить под стражу».

О возможном размещении пленных в некоторых учреждениях, подведомственных региональному управлению ФСИН, заявили “Ъ” несколько адвокатов из Ростовской области: по их мнению, пленных помимо Таганрога могли определить в ИК-12, об «освобождении» которой ранее сообщали местные СМИ. Управление ФСИН по Ростовской области отказалось от комментариев “Ъ” на эту тему. На запросы редакции в федеральном аппарате ФСИН не ответили.

По словам источника “Ъ”, близкого к управлению ФСИН по Волгоградской области, следственные изоляторы региона переполнены из-за передачи двух учреждений под пленных с территории Украины: «СИЗО-2 в Камышине разгрузили, там только украинцы,— уверен собеседник “Ъ”.— То же самое и в ПФРСИ (помещения, функционирующие в режиме следственного изолятора.— “Ъ”) ИК-19 в Суровикино».

Информации о доставке украинских пленных в СИЗО Ставропольского края нет, сообщили “Ъ” в Общественном совете при УФСИН региона. При этом собеседник в ведомстве рассказал, что изоляторы Ставрополя и Пятигорска, рассчитанные на 700 человек, «хронически перегружены»: «Там всегда находится более тысячи человек. УФСИН пытается выходить из положения, направляя подследственных в другие регионы».

Переводы заключенных из СИЗО Крыма и Севастополя подтвердили “Ъ” сотрудники местного управления ФСИН. По словам собеседников редакции, решить проблему перелимита намерены «открытием нового СИЗО на полторы тысячи мест». Сейчас основной следственный изолятор №1 в Симферополе является по условиям содержания одним из самых плохих в России, указывают региональные правозащитники,— по их словам, там содержат более полутора тысяч человек вместо положенных 800. Другой источник рассказал, что с начала «военной спецоперации» один из блоков симферопольского СИЗО был отведен для содержания граждан Украины, в частности из Херсонской и Запорожской областей. По его данным, там содержится более сотни человек. Официальные органы власти эту информацию не комментируют.

Опрошенные “Ъ” юристы Воронежской области неофициально подтверждают переполненность СИЗО-1, рассчитанное на 766 человек. Подтвердить эту информацию не удалось — в УФСИН региона не ответили на звонки “Ъ”. Один из адвокатов рассказал “Ъ”, что столкнулся с переводом доверителя в Самару «под предлогом, что СИЗО освобождают под пленных».

Впрочем, о переполненности СИЗО заявляют юристы и члены ОНК Иркутской области и Бурятии, многие из них рассказали, что «такая ситуация тянется несколько лет». Информацию о перелимите в СИЗО Удмуртии “Ъ” получил от председателя местной ОНК Айдара Ризванова. По его данным, речь идет примерно о 100 человек. Превышение лимитов, по словам господина Ризванова, началось в конце апреля и связано «с ростом количества подсудных дел в Центральной России». Подсудимых из Москвы, Подмосковья, Нижегородской области и ряда других регионов отправляют в том числе в Удмуртию, отметил он. В пресс-службе УФСИН по Удмуртии сообщили, что СИЗО и ПФРСИ рассчитаны на 1587 человек, «переполненность помещений отсутствует».

Единственный в Амурской области следственный изолятор (находится в Благовещенске) переполнен, рассказала “Ъ” региональный омбудсмен Наталья Кравчук. При лимите в 655 мест в настоящее время в СИЗО содержатся 804 человека. При этом госпожа Кравчук не получала жалоб на перелимит. Она связывает эту проблему с затягиванием расследований по уголовным делам и привела в пример дело одного из заключенных, с которым не проводилось никаких следственных действий «с февраля».

В следственных изоляторах Республики Татарстан, по данным “Ъ”, сегодня содержится порядка двух тысяч человек, однако на запросы “Ъ” о количестве мест, на которые рассчитаны изоляторы региона, не ответили. В СИЗО Башкирии, Якутии, Ульяновской области, Приморского края, Еврейской автономии, Кузбасса, Дагестана и Краснодарского края переполненности СИЗО нет, заявили “Ъ” в региональных управлениях ФСИН и наблюдательных комиссиях.

Мария Старикова, корреспондентская сеть “Ъ”

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