Сталь была, да вышла

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Не прошло и года с тех пор, как первый вице-премьер Андрей Белоусов обвинил металлургов в «нахлобучивании» государства, дав старт повышению налоговой нагрузки на отрасль. Теперь же правительство всерьез обдумывает, как снизить недавно введенные налоги: согласно поручению президента России Владимира Путина, соответствующие предложения нужно представить к 1 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Зайнуллин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Евгений Зайнуллин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Первым в очереди на отмену стоит заработавший пять месяцев назад акциз на жидкую сталь. «Этот механизм задумывался и работает в случае избыточной рентабельности предприятий, однако мы видим, что на текущий момент у металлургических заводов начинает снижаться рентабельность, а значит, и их прибыль. В мае эта тенденция стала очевидной»,— заявили 30 мая в Минпромторге.

Акциз на сталь должен был изъять сверхприбыль металлургов в условиях высоких мировых цен на металл и принести в бюджет 179,5 млрд руб. в 2022–2024 годах. Но с началом боевых действий на Украине и после введенных Западом санкций говорить о сверхприбылях не приходится. После эмбарго ЕС российские металлургические компании потеряли крупнейший рынок сбыта, а на остальные приходится поставлять с крупным дисконтом. А одновременное укрепление рубля убило маржинальность в отрасли: по данным ассоциации «Русская сталь», при курсе 63,5 руб. за доллар экспорт слябов становится нерентабельным. Емкость же внутреннего рынка снижается, из-за чего «Северсталь» и ММК ожидают снижения выпуска в июне на 20–40%.

Тем не менее решение правительства вовсе не предрешено, поскольку Минфин традиционно выступает против снижения налогов. Учитывая текущую ситуацию, уступки для металлургов вызовут вал обращений других экспортеров, которые также страдают от укрепления рубля и проблем с вывозом своей продукции. Например, нефтяники уже предлагали учитывать стоимость фрахта в формуле НДПИ на нефть, на что Минфин категорически не согласен.

Компромиссным вариантом выглядит фиксация ставок акциза на сталь в рублях. Сейчас для расчета акциза используются данные, утверждаемые ФАС на основе мировых котировок в долларах. ММК в качестве антикризисной меры предлагал на два года установить верхние границы ставок акциза на сталь в 1 тыс. руб. за тонну, НДПИ на железную руду — в 362 руб. за тонну и коксующийся уголь — в 164 руб. за тонну, что позволило бы бюджету получить 130 млрд руб. Такая корректировка, с одной стороны, облегчила бы жизнь металлургам, а с другой стороны, позволила бы государству рассчитывать на стабильные поступления в бюджет. Впрочем, если рубль продолжит укрепляться и дальше, подобная мера все равно окажется паллиативом.