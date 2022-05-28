Счастливый Слуцкий

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Внеочередной 34-й съезд ЛДПР в пятницу единогласно избрал лидером партии главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Новый председатель, который был единственным кандидатом на этот пост, пообещал проводить «модификацию практической линии партии», которая будет заключаться в поддержке региональных отделений. Эксперты предполагают, что у дальнейшего развития ЛДПР есть несколько сценариев — от «заморозки» до децентрализации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Единственным вопросом в повестке дня прошедшего 27 мая съезда ЛДПР было избрание преемника скончавшегося 6 апреля основателя и бессменного лидера партии Владимира Жириновского. На партийный форум, по традиции проходивший в основанном господином Жириновским Институте мировых цивилизаций, собрались 86 делегатов от 85 региональных отделений. Первая часть съезда была закрытой, о чем, как рассказал “Ъ” собеседник в ЛДПР, попросили представители регионов, желавшие выступить.

Высший совет партии 26 мая рекомендовал съезду включить в бюллетень кандидатуру Леонида Слуцкого. Ранее о планах побороться за пост председателя заявили член высшего совета ЛДПР, координатор рязанского отделения партии Александр Шерин и депутат Госдумы шестого созыва Виталий Золочевский. В отсутствие поддержки высшего совета они имели возможность выдвинуться «с голоса». Как рассказал “Ъ” один из делегатов, господин Золочевский сначала выдвинул свою кандидатуру, но потом ее снял. Господин Шерин тоже выдвинулся «с голоса», но за его включение в бюллетень проголосовал только он сам.

Поэтому голосовать делегатам — как подчеркнул собеседник “Ъ”, «по партийной традиции» — было предложено за единственного кандидата в председатели.

Само голосование проходило в присутствии прессы. По очереди опуская бюллетень в прозрачную урну, делегаты охотно объясняли журналистам свой выбор: «За Слуцкого, потому что он лучший», «Слуцкий поведет партию к победе». После этого члены счетной комиссии Ярослав Нилов, Александр Курдюмов и Сергей Леонов, опять же на глазах представителей СМИ, пересчитали бюллетени и объявили, что все 86 делегатов проголосовали за Леонида Слуцкого. После этого в зале показали фрагменты видео, где Владимир Жириновский хвалит господина Слуцкого, предлагает президенту Владимиру Путину поддержать его кандидатуру на пост председателя комитета Госдумы по международным делам и сравнивает будущего преемника по его талантам с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером.

Затем сам новоизбранный лидер поблагодарил делегатов за оказанное доверие и без лишней скромности перечислил ряд своих достижений. В частности, он упомянул о том, что «первым из людей — не чеченцев по крови получил орден Кадырова за исключительные заслуги в восстановлении экономики и социальной сферы Чеченской Республики», а в 2003 году воссоздал Российский фонд мира.

«Ни одна страна так, как Россия, не поддерживает усилия по сохранению мира на земле. И специальная военная операция (на Украине.— “Ъ”) — это только потому, что не осталось другого выхода»,— подчеркнул депутат, добавив, что участники спецоперации активно подают заявления о вступлении в ЛДПР «прямо с передовой».

Говоря об основных планах в новой должности, господин Слуцкий пообещал «мощнее поддерживать региональные отделения»: «Они будут сейчас ощущать каждую неделю и каждый месяц поддержку со стороны центрального аппарата. Вот в чем будет состоять та модификация практической линии партии, которую я буду проводить». А в конце своей «инаугурационной» речи новый лидер заверил соратников, что «партия выполнит все, что нам оставил великий Жириновский». Более того, «как человек верующий», Леонид Слуцкий выразил убежденность в том, что «Владимир Вольфович нас видит и поддерживает», и закончил речь словами «Жириновский навсегда!».

На прошедшем после съезда заседании высшего совета партии его председателем тоже был избран Леонид Слуцкий, а главой центрального аппарата ЛДПР остался депутат Госдумы Алексей Диденко. В ближайшие дни, по словам господина Слуцкого, высший совет решит, кому передать депутатский мандат Владимира Жириновского. Отвечая на вопрос, будет ли новый лидер баллотироваться в президенты, он ответил, что традиция партии — всегда участвовать в выборах, «но там, где может быть результат».

У опрошенных “Ъ” экспертов взгляды на перспективы ЛДПР при новом руководстве разошлись.

По словам главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, ситуация с ЛДПР пока напоминает ему «замораживание» блока «Родина» после выборов в Госдуму-2003: «То есть партия есть, но внятного лица у нее нет. При желании ее можно и ликвидировать, как "Родину" при создании "Справедливой России", и реанимировать, как ту же "Родину" через некоторое время после создания "Справедливой России" — хотя и наполовину».

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко видит три возможных пути, по которым может пойти ЛДПР. «Вариант первый — Слуцкий пытается стать новым Жириновским. Человеком, на которого будут собираться толпы, который будет магнитом для телешоу, высказывания которого будут становиться мемами. Но это сложная работа, она требует определенного темперамента, и пока такое впечатление, что Слуцкий к этому не очень готов»,— отмечает эксперт. Второй вариант — попробовать «сделать краткий курс истории ЛДПР, выпустить книгу "Основы жиринизма", и тогда Слуцкий будет теоретиком "жиринизма"», продолжает политолог. Именно по этому пути, по его мнению, пошел когда-то Иосиф Сталин, ставший «Лениным сегодня». Третьим вариантом господин Минченко называет децентрализацию партии: «Есть бренд, он стал сейчас более респектабельным, ЛДПР избавилась от маргинальности, и сегодня она одна из системных партий. Таким образом, партия становится более привлекательной для региональных элит. Можно пойти по пути децентрализации и передачи достаточно гибкого мандата региональным группам влияния, которые будут использовать франшизу ЛДПР. Но тут проблема в том, что денег в стране становится меньше и, соответственно, меньше спонсоров, готовых играть в политику»,— полагает Евгений Минченко. Скорее всего, ЛДПР выберет микс из трех сценариев, а их процентное соотношение «будет определяться эмпирически путем проб и ошибок», резюмирует эксперт.

Ксения Веретенникова