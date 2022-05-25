Вендоры не выходят на связь

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Как выяснил “Ъ”, Минцифры совместно с операторами связи вырабатывают тактику действий по отношению к зарубежным поставщикам телекоммуникационного оборудования, которые прекратили поставки в Россию,— Nokia, Ericsson и Huawei. Больше всего правительство волнует позиция Huawei, которая прямо не заявила о запрете поставок, но перестала выходить на связь. Операторы обсуждают крупные иски к одному из вендоров, чтобы вынудить других пойти на сотрудничество, но эксперты и юристы сомневаются в эффективности такой стратегии. Источники “Ъ” считают, что поставщики сами заинтересованы в поиске путей сохранения рынка и давление только ухудшит ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Кирсанова, Коммерсантъ Фото: Ольга Кирсанова, Коммерсантъ

Источник “Ъ” в правительстве рассказал, что в середине мая в Минцифры прошло совещание с представителями «МегаФона», МТС, «Ростелекома», «Вымпелкома» и Tele2. Обсуждались, по его словам, перспективы работы с зарубежными поставщиками оборудования — чтобы понять реальную ситуацию: кто полностью покинул страну, кто продолжит обслуживание ввезенных станций и так далее. «Худшая ситуация сложилась с Huawei: компания не выходит на связь и однозначно не говорит, ушла с рынка или нет, хотя продажу оборудования остановила»,— уточнил собеседник “Ъ”.

Участники совещания обсуждали возможность подачи исков к вендорам, которые не выполнили обязательства по контрактам, говорит источник, присутствовавший на встрече: «Рынок готов действовать скоординировано. Возможно, операторы поочередно подадут крупные иски к одному производителю, чтобы другие поняли серьезность ситуации». В Минцифры сообщили, что регулярно проводят совещания и мониторинг рынка оборудования поставщиков и производителей, а также координируют крупнейших заказчиков: «Важно аккумулировать усилия по обеспечению связи инфраструктурой». В «МегаФоне», МТС и Tele2 отказались от комментариев, в «Вымпелкоме» “Ъ” не ответили.

На фоне спецоперации на Украине и последовавших за ней западных санкций Ericsson и Nokia официально объявили о прекращении поставок в Россию. При этом Nokia пообещала продолжить поддержку работающего оборудования. В Huawei до сих пор не делали официальных заявлений о продолжении или прекращении сотрудничества с российскими клиентами. В компании не ответили на запрос “Ъ”.

Российские компании уже подают заявления в арбитражные суды, пытаясь заставить зарубежных контрагентов исполнять обязательства: 11 апреля по заявлению российского интегратора «Талмер» суд арестовал счета американской Dell на 778 млн руб. (см. “Ъ” от 6 мая). В качестве третьего лица в деле участвовал «МегаФон». Уже 16 мая по аналогичному пути попытался пойти Tele2: компания подала иск в Арбитражный суд Москвы к российской структуре Nokia на 478 млн руб. и потребовала арестовать счета ответчика. Но 18 мая суд отказал в наложении обеспечительных мер, не усмотрев для этого оснований, следует из материалов дела.

Юрист BGP Litigation Виктория Богачева поясняет, что суды в целом неохотно вводят обеспечительные меры, но в связи с анонсированным уходом множества иностранных компаний из России позиция может измениться. Но, подчеркивает партнер ProLegals Марина Морозова, истцам в любом случае придется в каждом случае обосновывать свои опасения, приводить конкретные доводы и мотивы.

По словам топ-менеджера крупного вендора, китайские поставщики базовых станций уже сами ищут способы сохранить российский рынок и «торопить их не нужно». «Huawei может сказать однозначное "да" или "нет", только если получит на это установку от правительства КНР, а жесткие и необдуманные действия с российской стороны лишь приведут к окончательному разрыву отношений»,— уверен собеседник “Ъ”. По его мнению, идея закидать исками одного из вендоров оборудования контрпродуктивна: «Вы получите свои $5–10 млн, и что будете с ними делать без технологий и оборудования?»

Никита Королев, Анна Занина