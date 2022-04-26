Башни замедляют рост

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Дефицит зарубежного оборудования для развития сетей связи негативно отразится на развитии рынка независимых компаний башенной инфраструктуры, который до 2022 года стабильно рос. Его участники рассчитывали, что сегмент стимулирует запуск 5G, и в прошлом году активно выкупали башенные активы операторов. Но сейчас процесс замедлится. В частности, на неопределенный срок, по данным “Ъ”, откладывается сделка по продаже сотовых вышек МТС, которую оператор хотел закрыть в первом полугодии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Источники “Ъ” рассказали, что МТС откладывает продажу башенного бизнеса на неопределенный срок. Компания планировала закрыть сделку в первом полугодии, но на фоне ухудшения экономической ситуации из-за военных действий на Украине сейчас просто никто на рынке не может купить портфель МТС, говорит один из собеседников “Ъ” на рынке. По словам второго, ближе всего к покупке была Kismet Capital Group (KCG) Ивана Таврина, сделку планировалось закрыть в мае, но сейчас компания не ведет переговоров. Активом интересовался и «Сервис-Телеком» экс-топ-менеджера СИБУРа Вадима Гуринова.

В МТС “Ъ” сказали, что продолжают рассматривать «различные сценарии», видят интерес к активу и общаются с потенциальными инвесторами. В «Сервис-Телекоме» заверили, что продолжают «коммуникации, касающиеся стратегии M&A», учитывая «текущую макроэкономическую повестку, которая в моменте влияет на динамику и предмет переговоров». В KCG отказались от комментариев.

В сентябре 2021 года МТС выделила башенные активы в ООО «Башенная инфраструктурная компания» (ООО БИК). Сейчас в его портфеле около 23 тыс. антенно-мачтовых сооружений (АМС), он самый большой на рынке, сообщал в интервью “Ъ” в ноябре 2021 года президент компании Вячеслав Николаев. По его прогнозу, в 2022 году OIBDA бизнеса ожидалась на уровне более 10 млрд руб. Но из-за сложившейся ситуации по итогам первого квартала 2022 года МТС решила в целом не давать прогноз на год.

МТС затянула с выходом из башен: в 2021 году свои портфели продали «Вымпелком» (15,4 тыс. вышек приобрел «Сервис-Телеком») и «МегаФон» (17 тыс. башен в октябре приобрела KCG, объединив их с компанией «Вертикаль»). Актив «Вымпелкома» в рамках сделки был оценен в 70 млрд руб., а «МегаФона» — в 94,2 млрд руб. «МТС рассчитывала дождаться, когда конкуренты продадут активы, и продать портфель с наибольшей выгодой, поскольку он бы фактически сделал покупателя лидером рынка»,— говорит источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Портфель МТС оценивался в 100 млрд руб.

Один из источников “Ъ” утверждает, что серьезные проблемы возникли и у самих независимых участников башенного рынка, поскольку операторы связи прекратили инвестировать в развитие сетей из-за дефицита оборудования на фоне санкций и нарушения логистики: «Это может сказаться на показателе EBITDA, в частности "Сервис-Телекома", который должен обслуживать кредит Газпромбанка». В сентябре 2021 года банк выделил компании 47 млрд руб. на покупку башен «Вымпелкома». В «Сервис-Телекоме» утверждают, что выполняют все договоренности по сделке. В компании добавили, что она получает господдержку, а в марте вошла в перечень системообразующих предприятий.

Российский рынок АМС по итогам 2020 года насчитывал 85 тыс. объектов, по данным AC&M Consulting, прирост второй год подряд на уровне 6–7%. Более свежих данных нет. Способствовать развитию рынка должно было строительство сетей нового стандарта связи 5G. «Сейчас все понимают, что 5G в России в обозримой перспективе не будет, операторы сокращают инвестиционные программы»,— отмечает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Башенные компании продолжат получать платежи от операторов по действующим договорам аренды, но рентабельность, по его мнению, будет минимальной.

В то же время собеседник “Ъ” на рынке башенных компаний более оптимистичен: «Да, операторы отложили развитие 5G, но продолжают усиливать инфраструктуры 4G, а легализация параллельного импорта решит проблему поставок базовых станций». Кроме того, по его мнению, дефицит средств на капительные затраты и рост стоимости кредитов, напротив, способствуют тому, что операторы будут охотнее отдавать обслуживание и строительство независимым компаниям.

Юлия Тишина