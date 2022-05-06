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Коммерсантъ FM
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Пока суд да Dell

Счета российского подразделения американского концерна арестованы на всякий случай

Суд арестовал счета российской структуры американского производителя вычислительной техники Dell на 778 млн руб. Такие обеспечительные меры приняты в рамках иска интегратора «Талмер», который внес аванс за оказание ООО «Делл» услуг по технической поддержке облачных сервисов американской VMware в России. Юристы отмечают, что в связи с уходом иностранных вендоров из РФ арест счетов их дочерних структур может быть обоснован. Стоит ожидать аналогичных мер и против других иностранных IT-компаний, которые имеют в России юрлица и прекратили поддержку своих продуктов, полагают участники рынка.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Фото: Thomas Peter / Reuters

“Ъ” обнаружил в картотеке арбитражных дел, что 11 апреля Арбитражный суд города Москвы принял обеспечительные меры по иску системного интегратора «Талмер» в отношении российской структуры американской Dell. «Талмер» обратился в суд 8 апреля, обвинив ООО «Делл» (контролируется нидерландской «Делл интернешнл холдингс VIII Б.В.») в неосновательном обогащении и потребовав взыскать долг в размере 778,5 млн руб. В качестве третьего лица в деле участвует «МегаФон».

Суд наложил арест на счета «Делл», мотивируя это наличием «реальной угрозы затруднения или невозможности в будущем исполнить судебный акт». Во-первых, материнская компания Dell зарегистрирована в Нидерландах — «недружественной» стране (о других делах с аналогичными доводами бизнеса в судах см. стр.10). Во-вторых, ООО «Делл» выступает официальным представителем американского разработчика софта для виртуализации VMware в России и по сути перепродает услуги его технической поддержки, говорится в определении суда.

Хотя VMware прекратила предоставлять услуги в России, «Делл» не предпринял «никаких действий по альтернативному способу исполнения своих обязательств» и не возвратил авансовые платежи «Талмера», отметил суд. «Делл» и сама уже остановила бизнес по оказанию услуг техподдержки в России. Учитывая это, «Талмер» просил заблокировать счета, чтобы компания не могла уйти из РФ не заплатив. В «Талмер» перенаправили запрос “Ъ” в «МегаФон», где отказались от комментариев. В Dell и VMware не ответили на запросы.

С конца февраля с российского рынка ушли многие производители компьютерного оборудования и вычислительной техники: Asus, IBM, Cisco и Dell. VMware также отключила поддержку своих облачных платформ в России.

Dell, по оценке IDC, по итогам 2021 года занимала 21% российского рынка серверов, опережая российскую Yadro (17%) и HP Enterprise (15%). Весь рынок в 2021 году составил $1,7 млрд.

Партнер a.t.Legal Павел Ганин считает, что основной причиной ареста счетов ответчика стала остановка деятельности Dell в России — «это действительно может представлять угрозу для дальнейшего функционирования ответчика и оказать влияние на его возможность расплачиваться с кредиторами». Адвокат юргруппы «Яковлев и партнеры» Любовь Хохлова полагает, что суд принял во внимание оба факта: и приостановку деятельности Dell, и регистрацию материнской компании в «недружественной» стране.

В то же время управляющий партнер Semenov & Pevzner Роман Лукьянов называет определение суда «малоинформативным» — неясно, какие доказательства были представлены, возражал ли ответчик: «В целом можно говорить об упрощенном стандарте принятия судом обеспечительных мер. Маловероятно, что такой арест мог быть наложен еще три месяца назад».

Руководитель группы спецпроектов Vegas Lex Анастасия Чередова добавляет, что в «досанкционный» период суды относительно редко принимали обеспечительные меры, но с началом ухода иностранного бизнеса из России доказать сложности будущего исполнения судебного акта против иностранного ответчика стало проще: «Вероятность того, что иностранные лица из недружественных стран и контролируемые ими российские компании будут стараться вывести имущество из РФ, возросла».

«Талмер» авансировал оказание «Делл» услуг по технической поддержке VMware в России и сейчас не имеет возможности получить их по причине официального прекращения деятельности американской компании в стране, отметил управляющий партнер консалтинговой группы GRM Константин Каричев. По его словам, вероятность того, что «Талмер» получит авансированные услуги, равна нулю, поэтому «судьба российских дочерних структур зарубежных IT-компаний уже предрешена — их активы будут направлены на погашение долгов отечественным вендорам».

После начала военных действий на Украине c последовавшими за ними проблемами с логистикой и санкциями российские компании уже не раз жаловались, что не могут забрать со складов уже оплаченную зарубежную технику (см. “Ъ” от 15 марта). По мнению собеседника “Ъ” на IT-рынке, число аналогичных разбирательств против зарубежных вендоров оборудования и софта, которые имеют в России юрлица, будет расти: «В их числе Samsung, Oracle, Cisco и другие».

Анастасия Гаврилюк, Анна Занина

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