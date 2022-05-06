Пока суд да Dell

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Суд арестовал счета российской структуры американского производителя вычислительной техники Dell на 778 млн руб. Такие обеспечительные меры приняты в рамках иска интегратора «Талмер», который внес аванс за оказание ООО «Делл» услуг по технической поддержке облачных сервисов американской VMware в России. Юристы отмечают, что в связи с уходом иностранных вендоров из РФ арест счетов их дочерних структур может быть обоснован. Стоит ожидать аналогичных мер и против других иностранных IT-компаний, которые имеют в России юрлица и прекратили поддержку своих продуктов, полагают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Peter / Reuters Фото: Thomas Peter / Reuters

“Ъ” обнаружил в картотеке арбитражных дел, что 11 апреля Арбитражный суд города Москвы принял обеспечительные меры по иску системного интегратора «Талмер» в отношении российской структуры американской Dell. «Талмер» обратился в суд 8 апреля, обвинив ООО «Делл» (контролируется нидерландской «Делл интернешнл холдингс VIII Б.В.») в неосновательном обогащении и потребовав взыскать долг в размере 778,5 млн руб. В качестве третьего лица в деле участвует «МегаФон».

Суд наложил арест на счета «Делл», мотивируя это наличием «реальной угрозы затруднения или невозможности в будущем исполнить судебный акт». Во-первых, материнская компания Dell зарегистрирована в Нидерландах — «недружественной» стране (о других делах с аналогичными доводами бизнеса в судах см. стр.10). Во-вторых, ООО «Делл» выступает официальным представителем американского разработчика софта для виртуализации VMware в России и по сути перепродает услуги его технической поддержки, говорится в определении суда.

Хотя VMware прекратила предоставлять услуги в России, «Делл» не предпринял «никаких действий по альтернативному способу исполнения своих обязательств» и не возвратил авансовые платежи «Талмера», отметил суд. «Делл» и сама уже остановила бизнес по оказанию услуг техподдержки в России. Учитывая это, «Талмер» просил заблокировать счета, чтобы компания не могла уйти из РФ не заплатив. В «Талмер» перенаправили запрос “Ъ” в «МегаФон», где отказались от комментариев. В Dell и VMware не ответили на запросы.

С конца февраля с российского рынка ушли многие производители компьютерного оборудования и вычислительной техники: Asus, IBM, Cisco и Dell. VMware также отключила поддержку своих облачных платформ в России.

Dell, по оценке IDC, по итогам 2021 года занимала 21% российского рынка серверов, опережая российскую Yadro (17%) и HP Enterprise (15%). Весь рынок в 2021 году составил $1,7 млрд.

Партнер a.t.Legal Павел Ганин считает, что основной причиной ареста счетов ответчика стала остановка деятельности Dell в России — «это действительно может представлять угрозу для дальнейшего функционирования ответчика и оказать влияние на его возможность расплачиваться с кредиторами». Адвокат юргруппы «Яковлев и партнеры» Любовь Хохлова полагает, что суд принял во внимание оба факта: и приостановку деятельности Dell, и регистрацию материнской компании в «недружественной» стране.

В то же время управляющий партнер Semenov & Pevzner Роман Лукьянов называет определение суда «малоинформативным» — неясно, какие доказательства были представлены, возражал ли ответчик: «В целом можно говорить об упрощенном стандарте принятия судом обеспечительных мер. Маловероятно, что такой арест мог быть наложен еще три месяца назад».

Руководитель группы спецпроектов Vegas Lex Анастасия Чередова добавляет, что в «досанкционный» период суды относительно редко принимали обеспечительные меры, но с началом ухода иностранного бизнеса из России доказать сложности будущего исполнения судебного акта против иностранного ответчика стало проще: «Вероятность того, что иностранные лица из недружественных стран и контролируемые ими российские компании будут стараться вывести имущество из РФ, возросла».

«Талмер» авансировал оказание «Делл» услуг по технической поддержке VMware в России и сейчас не имеет возможности получить их по причине официального прекращения деятельности американской компании в стране, отметил управляющий партнер консалтинговой группы GRM Константин Каричев. По его словам, вероятность того, что «Талмер» получит авансированные услуги, равна нулю, поэтому «судьба российских дочерних структур зарубежных IT-компаний уже предрешена — их активы будут направлены на погашение долгов отечественным вендорам».

После начала военных действий на Украине c последовавшими за ними проблемами с логистикой и санкциями российские компании уже не раз жаловались, что не могут забрать со складов уже оплаченную зарубежную технику (см. “Ъ” от 15 марта). По мнению собеседника “Ъ” на IT-рынке, число аналогичных разбирательств против зарубежных вендоров оборудования и софта, которые имеют в России юрлица, будет расти: «В их числе Samsung, Oracle, Cisco и другие».

Анастасия Гаврилюк, Анна Занина