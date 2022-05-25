Алексея Навального оставили при своем

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Мосгорсуд во вторник оставил без изменений решение Лефортовского суда Москвы, приговорившего политика Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество с пожертвованиями и неуважение к суду. Таким образом, вынесенный в марте приговор вступил в силу и теперь оппозиционера должны этапировать из колонии общего режима №2 (ИК-2) в Покрове Владимирской области, где он отбывает наказание за нарушение правил отбывания условного срока по делу «Ив Роше». Адвокаты настаивали на незаконности приговора, но суд с ними не согласился. Господин Навальный назвал решение ожидаемым и не стал комментировать дело в последнем слове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Согласно решению Мосгорсуда, Алексей Навальный (на экране) задержится в колонии еще на девять лет

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Согласно решению Мосгорсуда, Алексей Навальный (на экране) задержится в колонии еще на девять лет

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Приговор был вынесен Алексею Навальному 22 марта на выездном заседании Лефортовского суда в ИК-2. По версии обвинения, подсудимый создал преступную группу, чтобы похищать и тратить на личные нужды и экстремистскую деятельность пожертвования граждан. Он «ввел в заблуждение» четырех жертвователей, которые в сумме перевели ему 2,7 млн руб. на борьбу с коррупцией и предвыборную президентскую кампанию 2018 года, «хотя он заведомо знал, что не имеет права баллотироваться» из-за непогашенной судимости. Другой эпизод касался оскорбления участников процесса и судьи Веры Акимовой, которая в 2021 году рассматривала дело о клевете господина Навального на ветерана войны Игната Артеменко. В итоге Лефортовский суд признал политика виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и в оскорблении суда (ч. 1 и ч.2 ст. 297 УК) и назначил ему девять лет колонии строгого режима, штраф 1,2 млн руб. и полтора года ограничения свободы.

Как ранее сообщал “Ъ”, рассмотрение апелляционной жалобы в Мосгорсуде началось 17 мая. Председательствующая Мария Довженко зачитала текст жалобы, доводы которой практически полностью совпадали с теми, что были представлены адвокатами на основном процессе. После этого заседание было отложено по ходатайству подсудимого: он просил перенести суд на неделю, чтобы прослушать аудиозапись приговора и увидеться с семьей на свидании, которое аннулируется, если приговор вступит в силу и его переведут в колонию строгого режима.

На заседании 24 мая Мосгорсуд перешел к прениям. Защита оппозиционера высказала претензии к приговору, настаивая на полной его отмене. Адвокат Ольга Михайлова, в частности, заявила о процессуальных нарушениях, в числе которых она назвала несоблюдение правил территориальной подсудности (заседания проходили в покровской колонии, а не по месту совершения предполагаемого преступления). При этом доступ на заседание для слушателей был ограничен из-за особого статуса объекта, а адвокаты были ограничены в правах, поскольку им запретили пользоваться техникой, добавила госпожа Михайлова. Кроме того, в деле, по мнению защиты, отсутствует состав преступления: Алексей Навальный не обманывал жертвователей насчет целей своей работы и выдвижения в президенты, а обвинение не доказало, что на счета политика поступали деньги сторонников и он тратил их на личные нужды. Обвинение в оскорблении участников суда Ольга Михайлова тоже назвала несостоятельным, отметив, что никто из потерпевших в суд не явился, а сказанные подсудимым во время перепалки фразы не носили оскорбительный характер, не содержали нецензурных выражений и были обычной оценкой некомпетентности судьи.

Другой адвокат оппозиционера Вадим Кобзев оспаривал факт рецидива преступления, который позволил назначить Алексею Навальному строгий режим. Согласно позиции обвинения, один из четырех вмененных оппозиционеру в вину эпизодов мошенничества состоялся в то время, когда он уже отбывал наказание. Господин Кобзев возразил, что часть пожертвований была переведена до того, как господину Навальному заменили условный срок на реальный, а другая часть — когда он находился под арестом и не мог воспользоваться деньгами.

Прокурор Надежда Тихонова, в свою очередь, заявила, что считает судебный процесс и приговор законными, а обвинения по всем эпизодам — справедливыми. В доказательство она напомнила доводы обвинительного заключения и добавила, что открытость судебных заседаний подтверждается присутствием на них слушателей и СМИ. Изложенные же в апелляционной жалобе доводы, по ее мнению, не исключают виновности Алексея Навального и являются оценочным суждением.

Господин Навальный выступил с последним словом по видеосвязи. На первом заседании он заявил, что не ждет от суда оправдания, а в финальной речи добавил, что презирает российские суды. Когда оппозиционер перешел к критике власти и спецоперации на Украине, суд попытался его прервать, но подсудимый напомнил, что по закону имеет право говорить в последнем слове о чем угодно, а «слушать его» — один из минусов «в работе судей». После короткого перерыва коллегия вынесла решение оставить приговор без изменений. Покинувшие зал суда адвокаты заявили, что непременно его обжалуют.

Кира Хейфец