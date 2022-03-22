Приговор дороже дела

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Лефортовский суд Москвы во вторник на выездном заседании в исправительной колонии ИК-2 в Покрове (Владимирская область) назначил новое наказание оппозиционеру Алексею Навальному, отбывающему 2,5 года по делу «Ив Роше». За хищение 2,7 млн руб. пожертвований (мошенничество в особо крупном размере, ч. 4 ст. 159 УК) и оскорбление участников судебного процесса по делу о клевете на ветерана (ч. 1 и ч. 2 ст. 297 УК) ему назначили 9 лет колонии строгого режима, штраф 1,2 млн руб. и 1,5 года ограничения свободы. Прокуратура запрашивала для господина Навального 13 лет строгого режима, а сам он требовал полного оправдания и намерен обжаловать приговор. Если решение вступит в силу после апелляции, политик выйдет из колонии в 2031 году, но еще как минимум десять лет не сможет участвовать в выборах. На УДО он может рассчитывать, если отсидит половину срока, назначенного за мошенничество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на очередной обвинительный приговор, в свое будущее Алексей Навальный (слева) смотрит с оптимизмом и обещает выйти на свободу «не позже весны 2051 года»

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Несмотря на очередной обвинительный приговор, в свое будущее Алексей Навальный (слева) смотрит с оптимизмом и обещает выйти на свободу «не позже весны 2051 года»

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Судья Лефортовского суда Маргарита Котова зачитывала приговор Алексею Навальному в течение шести часов. Напомним, процесс стартовал 15 февраля и проходил в выездном режиме — в актовом зале ИК-2, куда оппозиционер был этапирован год назад за нарушение правил отбывания условного срока по делу «Ив Роше». Вероятно, это одно из последних дел, которые госпожа Котова ведет в качестве судьи районного суда: 18 марта, когда рассмотрение дела господина Навального в суде приближалось к концу, президент своим указом повысил ее до судьи Мосгорсуда.

Согласно приговору, Алексей Навальный, действуя в составе организованной группы, похитил 2,7 млн руб., пожертвованных в разные годы четырьмя потерпевшими. Донаты поступали на его кампанию 2018 года по выборам президента и на антикоррупционную деятельность, в том числе в то время, когда политик уже был в колонии (что позволило рассматривать это нарушение как рецидив).

Суд согласился с обвинением, утверждавшим, что господин Навальный заранее знал о невозможности участвовать в выборах из-за судимости по «делу "Кировлеса"» и обманывал «доверчивых избирателей», собирая пожертвования на личные счета членов своей команды.

Также судья учла совершенные господином Навальным траты с личного счета в размере более 8 млн руб. с 2016 до 2020 год (происхождение этих денег в суде не обсуждалось, хотя сам господин Навальный ранее утверждал, что зарабатывал на юридической практике и получал выплаты по решениям ЕСПЧ).

Также судья признала оппозиционера виновным в оскорблении участников судебного процесса 2021 года по делу о клевете на ветерана войны Игната Артеменко, который снялся в агитационном ролике за поправки к Конституции.

Господин Навальный назвал фигурантов видео «предателями родины», за что получил 850 тыс. руб. штрафа. В ходе суда он вступал в перепалки с судьей, прокурором и внуком ветерана, и ряд его высказываний суд счел оскорбительными и унижающими человеческое достоинство.

Вина оппозиционера подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, отметила судья. Причем учтены были письменные показания тех, кто менял их в суде. Напомним, ранее два свидетеля обвинения отказались от больше части своих показаний; один заявил о давлении на него со стороны СКР, а один из потерпевших сказал, что не имеет претензий к оппозиционеру. К доводам защиты суд отнесся «критически».

По совокупности предъявленных обвинений, с учетом рецидива и сложения сроков суд назначил Алексею Навальному 9 лет колонии строгого режима, штраф в 1,2 млн руб. и 1,5 года ограничения свободы.

Опрошенные “Ъ” адвокаты пояснили, что в случае вступления приговора в силу после апелляционной инстанции срок будет отчитываться со дня вынесения приговора. Если приговор вступит в силу в нынешнем виде, оппозиционер выйдет на свободу в 2031 году.

Адвокат Владимир Воронин, защищавший соратников господина Навального в других делах, отмечает, что приговор еще не опубликован и пока рано говорить о его деталях. «Сейчас Алексей Навальный остается сидеть по нынешнему приговору в той же колонии общего режима, пока в Мосгорсуде не пройдет апелляция. Если этот приговор вступит в силу, его должны перевести в колонию строгого режима в близлежащей к Москве области».

Адвокат «Первого отдела» Валерия Ветошкина (внесена в реестр СМИ-иноагентов) отмечает, что после вынесения окончательного приговора можно будет понять и сроки возможного условно-досрочного освобождения (УДО). Поскольку наказание было вынесено по совокупности, нужно исходить из срока, который судья назначила конкретно за самое тяжкое преступление (в данном случае — за мошенничество), отмечает адвокат. По закону осужденный по этой статье может выйти по УДО, отсидев не менее половины этого срока.

Срок погашения судимости, от которого зависит длительность запрета на участие в выборах (для осужденных за тяжкие преступления — десять лет после погашения или снятия судимости), тоже рассчитать пока трудно, отмечают адвокаты. Поскольку речь идет о совокупности, для каждого преступления будет свой срок погашения, и позже всего будет погашена судимость за мошенничество, отмечает госпожа Ветошкина. По закону с осужденных за тяжкие преступления судимость снимается по истечении восьми лет после отбытия наказания. Если осужденный освобождается досрочно или неотбытая часть наказания заменена на более мягкое, то срок погашения будет исчисляться исходя из фактически отбытого срока. Досрочное снятие судимости возможно в результате амнистии или по ходатайству осужденного, если после отбытия он вел себя безупречно и возместил ущерб.

Согласно приговору по делу «Ив Роше», Алексей Навальный должен был выйти на свободу летом 2023 года, но сам он неоднократно писал в соцсетях, что «не считает дней до конца срока», намекая, что вряд ли покинет колонию в ближайшее время.

Напомним, что оппозиционер является фигурантом еще двух уголовных дел — об организации и управлении экстремистским сообществом (ч. 1 ст. 282.1 УК, до десяти лет колонии) и о создании НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 ст. 239 УК, до трех лет лишения свободы). Кроме того, остается открытым дело о мошенничестве с донатами, поскольку господин Навальный был осужден только по четырем выделенным из него эпизодам. Ранее его адвокат Ольга Михайлова отмечала, что следствие могло сделать это специально, чтобы в будущем наращивать новые эпизоды и предъявлять их оппозиционеру.

Теоретически Алексей Навальный может стать обвиняемым и по возбужденному в 2019 году делу об отмывании Фондом борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) 1 млрд руб. (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК, до семи лет колонии). В рамках этого дела было арестовано более 100 счетов физических и юридических лиц и НКО, проводились обыски в разных регионах у действующих и бывших сотрудников штабов Алексея Навального (их сеть признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), а также их семей, однако до сих пор нет информации о фигурантах этого дела. Сам оппозиционер ранее заявлял в соцсетях, что с учетом всех имеющихся уголовных дел ему грозит максимум 30 лет по совокупности приговоров — «так что не волнуйтесь, выйду на свободу не позже весны 2051 года».

Кира Хейфец