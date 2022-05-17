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Коммерсантъ FM
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Алексея Навального отпустили на свидание

Началось рассмотрение его апелляции на приговор за мошенничество и оскорбление судьи

Мосгорсуд во вторник начал рассмотрение апелляционной жалобы оппозиционера Алексея Навального на приговор за мошенничество, но сразу отложил процесс до следующей недели, чтобы дать тому возможность провести свидание в колонии с семьей. Зато стало известно содержание претензий господина Навального к приговору Лефортовского суда Москвы: он вынесен не там, настаивает защита осужденного оппозиционера. Адвокаты заявляют, что их доверитель не мог одновременно обманывать потерпевших и злоупотреблять их доверием, а на прошлогоднем суде по делу о клевете на ветерана адресовал ругательства не столько судье, сколько себе и своим защитникам. Прокурор полагает, что доводы защиты политика не основаны на законе.

Алексей Навальный в рассмотрении своей апелляции участвовал дистанционно

Алексей Навальный в рассмотрении своей апелляции участвовал дистанционно

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Алексей Навальный в рассмотрении своей апелляции участвовал дистанционно

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Мосгорсуд во вторник начал рассмотрение апелляционной жалобы оппозиционера Алексея Навального на вынесенный в Покрове приговор Лефортовского суда по делу о мошенничестве. Заседание было отложено по просьбе осужденного политика: тот попросил дать ему время на ознакомление с аудиозаписью приговора и возможность сходить на свидание. Сейчас господин Навальный находится в колонии общего режима, свидание ему полагается раз в три месяца. Но если вынесенный в марте приговор вступит в силу, его переведут на строгий режим, и уже назначенное на 20 мая свидание просто «сгорит». В том, что Мосгорсуд подтвердит приговор, господин Навальный не сомневается: «24-го (24 мая Мосгорсуд планирует вернуться к рассмотрению апелляции.— “Ъ”) вы бы меня прекрасненько осудили бы, и я поехал бы на строгий режим»,— уговаривал он судей — и не получил отказа.

Лефортовский суд Москвы 22 марта на выездном заседании в колонии №2 города Покрова Владимирской области приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима со штрафом в 1,2 млн руб. за мошенничество и неуважение к суду. Согласно фабуле дела, в 2011 году господин Навальный вместе с соратниками Романом Рубановым, Иваном Ждановым и Леонидом Волковым создали преступную группу, чтобы через подконтрольные некоммерческие объединения похитить пожертвования, собранные на антикоррупционную деятельность и предвыборную президентскую кампанию политика в 2018 году. Суд пришел к выводу, что средства на президентскую кампанию Навальный собирал, будучи осужденным и лишенным пассивного избирательного права — таким образом он вводил жертвователей в заблуждение относительно своих истинных целей. Собранные средства оппозиционеры тратили «на личные нужды» и «экстремистскую деятельность», в том числе на организацию «массовых беспорядков» и «дискредитацию власти». Всего господину Навальному инкриминировано хищение 2,7 млн руб., полученных от четырех жертвователей. Кроме того, оппозиционер, пренебрегая общепринятыми нормами морали и нравственности и желая воспрепятствовать судопроизводству, оскорбил мирового судью Веру Акимову, которая в 2021 году рассматривала в его отношении дело об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Защита считает приговор незаконным и несправедливым, следует из апелляционной жалобы, содержание которой суд огласил во вторник. Приговор вынесен незаконным составом суда, полагают адвокаты: по общим правилам определения территориальной подсудности дело подлежит рассмотрению по месту совершения преступления (или самого тяжкого из нескольких). А местом предполагаемого преступления защита предлагает считать подразделение Сбербанка, находящееся вне юрисдикции Лефортовского суда. Еще одна претензия к приговору Лефортовского суда заключается в том, что местом его постановления указана Москва, в то время как в реальности он выносился в Коврове.

При вынесении приговора суд не уточнил способ совершения преступления, точнее, указал сразу два взаимоисключающих, настаивает защита политика. В приговоре утверждается, что господин Навальный действовал путем обмана и путем злоупотребления доверием, а пленум Верховного суда разъяснял, что это два разных способа совершения преступления и их одновременное применение невозможно.

К тому же злоупотребление доверием предполагает факт личных отношений с потерпевшим, а господину Навальному инкриминируют применение схемы, направленной на хищение у неопределенного круга лиц. С тремя из четырех пострадавших Алексей Навальный знаком не был, подчеркивает защита. Добровольные пожертвования не могут расцениваться как хищения, а суд придал криминальный характер обычным гражданско-правовым отношениям. Политик также никого не вводил в заблуждение о перспективах своей президентской кампании — тот факт, что господин Навальный не имел права избираться, активно освещался в СМИ.

Дело об экстремистском сообществе Алексея Навального прирастает новыми фигурантами

В апелляционной жалобе также утверждается, что Навальный не пытался оскорбить мирового судью Веру Акимову и других участников процесса во время суда о клевете на ветерана в 2021 году. Он не использовал ненормативную лексику, а лишь констатировал некомпетентность судьи и прокурора из-за того, что его защита с самого начала была поставлена в неравные условия по сравнению со стороной обвинения, а судья допускала многочисленные процессуальные нарушения и не давала заявить ей отвод.

Защита полагает, что сравнение судьи с оберштурмбанфюрером нельзя считать оскорбительным, учитывая специфику процесса, а часть фраз, в том числе «жаба мерзкая», якобы вообще были адресованы не судье, а защитникам и самому себе.

Адвокат Владимир Воронин (в деле не участвует) заявляет, что все дела в отношении господина Навального — «правовая аномалия», но их исход предсказуем с учетом их политической подоплеки. Впрочем, прокурор Надежда Тихонова, представляющая в суде обвинение, полагает, что претензии защиты на законе не основаны.

Анастасия Корня

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