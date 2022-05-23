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Коммерсантъ FM
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Барьеры препятствуют росту

МВФ предупреждает об опасности дезинтеграции

К открытию Всемирного экономического форума в Давосе Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о рисках «геоэкономической фрагментации», грозящей многим странам дополнительными издержками. Для недопущения дезинтеграции в фонде призывают снизить торговые барьеры и долговую нагрузку, а также разработать международную публичную цифровую платформу, которая могла бы стать заменой нынешней системе трансграничных платежей — слишком дорогостоящей для осуществления денежных переводов.

Фото: Yuri Gripas/File Photo, Reuters

Фото: Yuri Gripas/File Photo, Reuters

«В то время как политики и бизнес-лидеры отправляются в Давос, мировая экономика сталкивается, возможно, с самым серьезным испытанием со времен Второй мировой войны»,— говорится в опубликованной в понедельник статье директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, ее первого заместителя Гиты Гопинат и директора департамента фонда по вопросам стратегии, политики и анализа Джейлы Пазарбашиоглу. Их выступление приурочено к открытию Всемирного экономического форума в Давосе, который продлится до 26 мая. Тема форума, проводимого в очной форме впервые с 2020 года, обозначена как «История в поворотной точке: стратегии для правительств и бизнеса».

Руководители МВФ отмечают, что конфликт на Украине усилил негативные последствия пандемии, что приводит к снижению темпов экономического роста и увеличению инфляции.

При этом высокие цены на энергоносители и продовольствие негативно влияют на домохозяйства по всему миру, а повышение ставок осложняет обслуживание долга. На фоне этого вырос риск «геоэкономической фрагментации» — с начала конфликта уже три десятка стран ввели ограничения на торговлю продовольствием, энергоносителями и другими видами сырья. Издержки дальнейшей дезинтеграции будут крайне существенными, причем для всех категорий населения независимо от уровня дохода. Технологическая фрагментация может привести к потере до 5% ВВП отдельных стран, уточняют в фонде.

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В МВФ призывают восстановить доверие к глобальной системе, придерживаясь четырех принципов. Первый принцип — сокращение торговых барьеров для борьбы с дефицитом и для снижения цен на продовольствие и другие товары. Второй — снижение долговой нагрузки, в том числе развивающихся стран, третий — модернизация системы межграничных платежей. Эту роль сейчас выполняет в первую очередь SWIFT — средняя стоимость международного перевода составляет 6,3% от суммы, и расходы на посредников достигают $45 млрд в год. Взамен в МВФ предлагают разработать публичную цифровую платформу — новый элемент платежной инфраструктуры с понятными правилами, минимальными издержками на переводы, максимальной скоростью и безопасностью осуществления операций. Эта же платформа могла бы объединить и цифровые валюты различных стран. Четвертый принцип МВФ — усиление климатической повестки и «зеленого перехода».

Пришедшие в понедельник данные ОЭСР косвенно подтверждают опасения фонда.

ВВП входящих в эту организацию развитых стран в первом квартале 2022 года увеличился всего на 0,1% (квартал к кварталу) после роста на 1,2% в октябре—декабре 2021-го. В годовом выражении рост составил 4,2% (в четвертом квартале прошлого года — 4,9%). В странах «большой семерки» динамика квартального прироста стала отрицательной — минус 0,1% против роста на 1,2% кварталом ранее (год к году — плюс 3,8% против 4,5%). В том числе в США ВВП сократился на 0,4% (год к году рост на 3,6%), в Италии — на 0,2% (5,8%), в Японии — также на 0,2% (0,5%). Во Франции прирост был нулевым, в Великобритании он составил 0,8% (8,7%), в Канаде — 1,4% (3,5%). Германия осталась единственной страной «семерки», в которой рост ускорился — до 0,2% (3,7%) против сокращения на 0,3% в предыдущем квартале. Ключевым фактором замедления роста стали ограничения в поставках. При этом если Великобритания уже вышла на уровень ВВП выше, чем у нее был до пандемии (в США, Франции и Канаде это произошло в прошлом году), то в Германии, Италии и Японии показатель все еще ниже этого порога.

Татьяна Едовина

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