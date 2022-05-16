Мировой рост потерял 2,5 процента

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Еврокомиссия (ЕК) обновила свой глобальный макроэкономический прогноз с учетом влияния на страны конфликта на Украине и санкций в отношении России. В «правительстве» Евросоюза ожидают замедления темпа роста мировой экономики в 2022 году с 5,7% до 3,2%, в странах зоны евро — с 4% до 2,7%. Для России ЕК прогнозирует падение ВВП на 10,4% при сохранении всех введенных ограничений. Снизятся темпы роста и в Китае, негативное влияние на деловую активность в котором оказывают не только антиковидные ограничения и локдауны в КНР, но и сокращение внешнего спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murad Sezer / Reuters Фото: Murad Sezer / Reuters

Еврокомиссия в понедельник, 16 мая, представила обновленный прогноз, оценив перспективы роста как мировой экономики в целом, так и экономик отдельных стран. Ожидания по росту мирового ВВП в 2022 году снижены до 3,2% с прежних 5,7% (в следующем году ожидается рост на 3,5%, эта оценка осталась без изменений).

В ЕК признают, что именно для европейских стран экономические последствия кризиса будут наиболее тяжелыми из-за высокой зависимости от поставок энергоресурсов и географической близости к России и Украине.

По зоне евро прогноз снижен с 4% (эта оценка была дана в феврале) до 2,7%. В следующем году показатель может также замедлиться с 2,7% до 2,3%. В целом по ЕС прогноз аналогичный. В том числе в Германии рост в этом году составит 1,6% (2,4% в 2023-м), в Испании — 4% (3,4%), во Франции — 3,1% (1,8%), в Италии — 2,4% (1,9%). Инфляция в валютном блоке, как ожидается, в этом году ускорится до 6,1% с 2,6% в 2021-м, а в 2023-м замедлится до 2,7%. Безработица при этом продолжит снижаться, общий дефицит бюджета также должен сократиться с 4,7% в прошлом до 3,6% в этом году. Дополнительные издержки на борьбу с повышением цен на энергоносители и на преодоление гуманитарного кризиса в ЕК в 2022–2023 годах оценивают в 0,6% и 0,1% ВВП соответственно.

Ожидаемо эксперты комиссии пересмотрели прогноз и по России. Они оценивают спад ВВП в этом году в 10,4% с последующим восстановлением на 1,5% в 2023-м.

Ранее прогноз предусматривал рост на 2,6% и 2,2% соответственно. Скорректирован прогноз и по Китаю: прирост его ВВП в этом году может составить 4,6% вместо 5,3%, в следующем — 5% вместо 5,3%. Отметим, что апрельская статистика КНР оказалась хуже ожиданий — розничные продажи в стране сократились на 11,1% после спада на 3,5% месяцем ранее, промпроизводство также оказалось в отрицательной зоне — минус 2,9% после роста на 5% в марте. Положительное значение индикатора сохранилось только по капвложениям — по ним был зафиксирован прирост на 6,8% после увеличения на 9,3% месяцем ранее. Это объясняется в том числе ростом вложений госкорпораций в инфраструктуру на 9,1%. Частные инвестиции увеличились на 5,3%. В секторе услуг спад составил 6,1% в годовом выражении. Безработица на фоне снижения деловой активности повысилась с 5,8% до 6,1%.

Апрельские данные указывают на резкое сокращение деловой активности в КНР, восстановление же, вероятно, будет сдержанным, пишут аналитики Capital Economics. В ING Bank прогнозируют, что китайский ВВП во втором квартале сократится на 1%. Главной причиной снижения роста является сохранение локдауна в Шанхае, что и привело к резкому сокращению розничных продаж, ограничения также привели к закрытию многих фабрик и к нарушению логистики (въезд/выезд в этом городе сейчас ограничен). В Capital Economics, впрочем, отмечают, что в снижении деловой активности виноват не только локдаун, но и сокращение внешнего спроса — промышленный экспорт КНР в апреле снизился на 10%. Отметим, что снять антиковидные ограничения в Китае планируют к 1 июня.

Татьяна Едовина