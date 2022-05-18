МТС смотрит ivi

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Как стало известно “Ъ”, МТС обсуждает покупку крупнейшего по выручке в РФ онлайн-кинотеатра ivi. Эксперты оценивают его на уровне $1–1,2 млрд. Акционерам ivi сделка может позволить вернуть инвестиции в ситуации, когда не удалось провести запланированное IPO, а МТС — стать активным участником рынка онлайн-кинотеатров. Собственный проект оператора Kion за год работы, по данным аналитиков, так и не занял заметной доли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Источники “Ъ” рассказали, что МТС уже несколько месяцев ведет переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi. О какой доле идет речь, собеседники “Ъ” не уточнили. У ivi около 15 акционеров-фондов, крупнейшие — Baring Vostok, RTP Global Леонида Богуславского, Flashpoint и ВТБ.

Ivi создан в 2010 году Олегом Тумановым. Однако после начала военных действий на Украине он дистанцировался от проекта: с 11 апреля покинул должность гендиректора, а с 18 мая — и главы совета директоров (в пресс-службе ivi пояснили, что господин Туманов «принял решение сосредоточиться на новых проектах»). Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, говорят, что вместе с основателем, владевшим миноритарной долей, ivi покинула часть других сотрудников. В ivi отказались от комментариев, в МТС не ответили на запрос “Ъ”.

МТС хотел купить ivi еще до запуска в апреле 2021 года собственного видеосервиса Kion, но стороны, по данным “Ъ”, не сошлись по цене.

Интерес к активу проявлял также Сбербанк, но в 2020 году получил контроль над кинотеатром Okko. Для развития сервиса владельцы ivi рассматривали IPO: в 2020 году видеосервис готовился к нему и осенью даже подавал заявку на NASDAQ, но планы нарушил законопроект об ограничении доли иностранцев в онлайн-кинотеатрах.

Гендиректор Kion Игорь Мишин говорил в интервью “Ъ” год назад (см. “Ъ” от 16 апреля 2021 года), что теоретически слияние экосистемы МТС с лидером ОТТ (видео по запросу) «создало бы конструкцию, которая оказалась бы в большом отрыве от всего остального рынка». Возобновление интереса МТС к покупке ivi может быть обусловлено тем, что Kion «пока не оправдал ожиданий», полагает один из собеседников “Ъ”. В МТС заявляли, что к 2023 году Kion войдет в топ-3. Но по итогам 2021 года его доля на рынке по объему выручки, по оценке Telecom Daily, составила только 0,8%.

Ivi же занял в 2021 году первое место по доле рынка легальных видеосервисов (20,5%).

На втором месте — «Кинопоиск» «Яндекса» (16,4%),

на третьем — Okko (11,4%).

Общая выручка ivi по МСФО за 2021 год выросла на 35%, до 11,9 млрд руб., 78% обеспечила платная модель (подписки и плата за отдельные единицы контента). Месячная аудитория сервиса, по собственным данным, достигла 60 млн пользователей, причем объем платящей вырос на 20,5%, до 5 млн домохозяйств. При этом чистый убыток онлайн-кинотеатра по итогам 2021 года вырос до 2,1 млрд руб. против убытка в 668 млн руб. в 2020 году, следует из бухгалтерского отчета компании. Общая выручка видеосервисов в России в 2021 году выросла на 41%, до 54,96 млрд руб., сообщали в Telecom Daily.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков оценивает ivi в $1–1,2 млрд: основная ценность, по его словам,— в базе активных абонентов, которая остается одной из самых больших на рынке.

Сделка ivi с МТС будет означать углубление консолидации рынка легальных видеосервисов, полагает эксперт: «Ivi исходно создавался под продажу. После того как выход на IPO не состоялся, акционеры, очевидно, нацелены на возврат инвестиций». МТС, по его мнению, сделка позволит стать активным участником рынка онлайн-кинотеатров, чего пока не получилось с Kion.

Тренд на консолидацию может усилиться в связи с возможным падением рынка, отметил Денис Кусков. В 2022 году из-за военной операции на Украине российский рынок онлайн-видеосервисов впервые за свою историю может показать падение, причем сразу на 46%, ожидают в J’son & Partners Consulting. Причиной будут приостановка рекламной активности мировых брендов в РФ и ограничение лицензионных прав на кино и сериалы (см. “Ъ” от 28 апреля 2022 года). Telecom Daily по итогам 2022 года ожидает падения рынка на 20%.

Если сделка состоится, последний заметный независимый игрок на рынке видеосервисов станет частью экосистемы, что в глазах подписчиков ivi может быть дополнительной ценностью, считает заместитель гендиректора Mediahills Дмитрий Колесов: «Стоимость сервиса могла существенно упасть в последние месяцы из-за того, что отсутствие нового зарубежного контента резко уменьшило темпы роста базы подписчиков».

Валерия Лебедева