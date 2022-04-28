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Коммерсантъ FM
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Убытков видео-невидео

Рынок может потерять до 46% выручки по итогам 2022 года

Из-за военной операции на Украине российский рынок онлайн-видеосервисов впервые за свою историю может показать падение, полагают в J’son & Partners Consulting. Причиной будут приостановка рекламной активности мировых брендов в РФ и ограничение лицензионных прав на кино и сериалы. Участники рынка рассчитывают избежать массового ухода подписчиков за счет оригинальных российских фильмов и сериалов.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отчетом J’son & Partners Consulting о рынке легальных видеосервисов в России 2021 году. Аналитики прогнозируют, что по итогам 2022 года он упадет впервые за все время существования: снижение выручки может составить 46,3%, до 53,2 млрд руб. В рамках этого сценария вернуться к уровню 2021 года не получится даже к 2026 году, считают в J’son & Partners Consulting. По данным компании, общая выручка рынка легальных видеосервисов в России в 2021 году составила рекордные 98,9 млрд руб. без НДС, показав рост на 59,8%.

Рекламная выручка российских онлайн-кинотеатров может упасть более чем на 60%, а снижению поступлений подписной модели будет способствовать отсутствие мировых премьер, ожидают аналитики. На объем подписки также окажет негативное влияние возобновление практики использования пиратских сервисов, предупреждают в J’son & Partners. В прогнозе учтено и влияние на собственное производство: на телевидении рекламная выручка может упасть на 30–40%, что отразится на доходах медиахолдингов и, как следствие, способности производить качественный оригинальный контент.

«Условно позитивный» прогноз J’son & Partners, предполагающий скорое примирение РФ и Украины, допускает снижение выручки в 2022 году на 18% с восстановительным ростом к 2024 году до уровня около 100 млрд руб. Мирное соглашение может способствовать возвращению сотрудничества с мировыми студиями и меньшему оттоку пользователей подписной модели, считают аналитики. Скорректировать снижение подписки может то, что многие проекты, анонсированные на 2022 год, уже запущены: если планы на рост объема оригинальных фильмов и сериалов удастся реализовать, это может сохранить мотивацию пользователей продлевать подписку.

Кроме того, говорится в отчете, «при положительном разрешении кризиса можно ожидать более скорого возвращения иностранных брендов и рост рекламных доходов».

Между тем в Telecom Daily не ожидают драматического падения рынка онлайн-видео. «Наш пессимистичный сценарий — падение рынка на 20% в 2022 году»,— говорит гендиректор агентства Денис Кусков. Опрошенные “Ъ” видеосервисы не дают конкретных прогнозов о динамике выручки, но предпочитают высказываться более оптимистично. «Мы не ожидаем большого падения рынка в сегменте подписок. Второй квартал точно будет снижение, но к концу года ситуация должна выровняться»,— говорит гендиректор видеосервиса Start Дмитрий Гудумак. У быстрорастущих сервисов в России драйвером были не западные премьеры, а отечественные, часто оригинальные, и этот тренд только усилится, полагает он.

Онлайн-кинотеатр Premier в первую очередь работает именно с подписной моделью, отмечает его гендиректор Софья Митрофанова: «Поэтому снижение рекламных доходов не так важно для нас, как для других игроков рынка». Premier не сидит «на игле» зарубежного контента, уверяет госпожа Митрофанова: «Мы производим собственные оригинальные проекты, число которых растет год от года». Директор по маркетингу и PR More.tv Владимир Малыженков также считает, что основным стимулом для роста подписки останутся оригинальные проекты: «Параллельно продолжают набирать популярность, например, турецкие премьеры».

Тренд на рост подписчиков онлайн-кинотеатров сохраняется, утверждают в «Ростелекоме» (развивает сервис Wink): «Доля подписки в расходах домохозяйств не так велика, чтобы люди начали массово отказываться от них. Но, возможно, сократится количество подписок на одного клиента». В компании ожидают, что в период экономической турбулентности люди «скорее будут отказываться от дорогостоящего досуга, чем от видеосервисов».

Валерия Лебедева

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