Нефть выезжает на бензине

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Российские нефтекомпании, несмотря на санкции ЕС, смогли на 4% увеличить нефтепереработку после значительного падения этого показателя в апреле. За счет улучшения ситуации в переработке РФ также увеличила среднесуточную добычу нефти на 2%. Однако экспорт нефти в дальнее зарубежье стал серьезно снижаться, сократившись более чем на 10% к апрельскому уровню на фоне вступления в силу санкций ЕС против «Роснефти» и «Газпром нефти».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Miraflores Palace / Handout (VENEZUELA). / Reuters Фото: Miraflores Palace / Handout (VENEZUELA). / Reuters

Российские НПЗ за первую половину мая увеличили переработку почти на 4% по сравнению с апрелем, до 702 тыс. тонн в сутки, рассказывают источники “Ъ”, знакомые со статистикой. По прогнозам «Петромаркета», за май уровень нефтепереработки в стране составит порядка 672,2 тыс. тонн в сутки, что чуть выше апрельского уровня, но на 9% ниже уровня мая 2021 года.

После того как РФ начала специальную военную операцию на Украине, вследствие санкций США и ЕС трейдеры стали отказываться от закупок российской нефти и топлива, а российские нефтекомпании в основном снижали добычу и переработку.

В апреле из-за затоваривания хранилищ работу приостановил НПЗ ТАИФ: компания не могла договориться с СИБУРом о стоимости поставок нафты в новых условиях, однако с мая поставки возобновились.

Рост среднесуточного уровня нефтепереработки был обеспечен в первую очередь за счет выхода из простоя ТАИФ-НК, а также завершения планового ремонта на Саратовском НПЗ «Роснефти», отмечает Мария Арье из «Петромаркета».

Наиболее существенный рост среднесуточной переработки сырья продемонстрировал Новоуфимский НПЗ, выведший в конце апреля из технологического простоя одну из установок первичной переработки, Антипинский НПЗ, на котором еще в первой половине апреля завершился плановый ремонт на одной из установок первичной переработки, а другая была выведена из резерва, Ильский НПЗ (выход из внепланового ремонта), а также увеличившие загрузку «Газпром нефтехим Салават», Афипский, Нижегородский, Яйский и Ачинский НПЗ.

2 процента составил рост среднесуточной добычи нефти в РФ в первой половине мая по сравнению с апрелем.

Замедление темпов роста объемов переработки в текущем месяце будет связано с тем, что в мае на ряде заводов отдельные установки первичной переработки нефти уйдут на ремонт или в технологический простой, поясняет аналитик. Среди таких НПЗ — Комсомольский, Рязанский, Куйбышевский, Новокуйбышевский и «Уфанефтехим» («Роснефть»), «Киришинефтеоргсинтез» («Сургутнефтегаз») и «Ухтанефтепереработка» (ЛУКОЙЛ).

По мнению одного из собеседников “Ъ”, ситуация с переработкой улучшилась как за счет сезонного роста спроса внутри страны, так и из-за частичного восстановления экспортных отгрузок мазута и дизтоплива.

На фоне увеличения нефтепереработки российские нефтекомпании увеличили добычу нефти в мае на 2%, до 1,39 млн тонн в сутки. В прошлом месяце, как сообщал “Ъ”, наибольшее падение добычи наблюдалось на предприятиях «Роснефти», тогда как пока в мае «Роснефть» добычу наращивает.

Однако экспорт российской нефти в дальнее зарубежье в мае после некоторого прироста в апреле начал резко сокращаться, упав за 12 дней месяца почти на 12% к апрелю, до в среднем 658 тыс. тонн в сутки. Причем экспорт нефти, минуя систему «Транснефти» (в основном это объемы с сахалинских проектов), обвалился почти на треть. Ситуация может еще ухудшиться из-за вступивших в силу 15 мая санкций ЕС против «Роснефти» и «Газпром нефти». Кроме того, Европа по-прежнему обсуждает введение эмбарго на нефть из РФ.

В правительстве при этом ожидали увеличения добычи нефти в мае по сравнению с апрелем за счет нахождения новых покупателей российского сырья. «Мы рассчитываем, что в апреле и мае показатели будут частично восстановлены и улучшены»,— сообщал курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак. Пока что динамика экспорта нефти не подтверждает эти ожидания.

Дмитрий Козлов