Топливо не находит иного выхода

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По данным “Ъ”, на фоне санкций ЕС и США за спецоперацию на Украине объем переработки нефти в РФ продолжает сокращаться. По предварительным данным, в апреле он уменьшится на 7% относительно марта, до 670 тыс. тонн в сутки. В Минэнерго связывали снижение переработки на НПЗ в России в первую очередь с ремонтами на заводах. Однако проблемы российских переработчиков могут усугубиться в мае, когда крупнейшие трейдеры прекратят закупки как минимум у государственных нефтекомпаний. BP уже объявила, что ее европейские НПЗ «чисты от российских молекул».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Петромаркет» по просьбе “Ъ” подсчитал, что первичная переработка нефти в России в апреле, по предварительным данным, снизилась по сравнению с мартом на 7%, до примерно 670 тыс. тонн в сутки. Причем в пределах месяца динамика тоже была отрицательной: как сообщал “Ъ” 19 апреля, она составляла 675 тыс. тонн в сутки. В Минэнерго еще тогда связывали снижение переработки нефти относительно прошлого месяца в первую очередь с ремонтными работами на НПЗ, отмечая, что «это ежегодное традиционное небольшое снижение первичной переработки в апреле—мае».

«Значительное снижение уровня среднесуточной нефтепереработки продемонстрировали Уфимский НПЗ (владеет подконтрольная "Роснефти" "Башнефть") и ТАИФ-НК, стоящие в технологическом простое с 1 и 8 апреля соответственно; Туапсинский НПЗ "Роснефти", ушедший на горячую циркуляцию еще в середине марта»,— уточняет Анна Лишневецкая из «Петромаркета». Существенное падение загрузки сырьем наблюдалось также на Комсомольском, Ачинском, Ангарском НПЗ «Роснефти», добавляет аналитик. Причиной значительного снижения среднесуточной переработки сырья на Ярославском (контроль у СП «Роснефти» и «Газпром нефти») и Орском НПЗ (принадлежит Саит-Саламу Гуцериеву) в апреле стали плановые и внеплановые ремонты отдельных установок первичной переработки.

В то же время, по словам госпожи Лишневецкой, ряд НПЗ увеличили загрузку: Киришский («Сургутнефтегаз»), Омский («Газпром нефть»), Новошахтинский («Петон Инвест Технолоджи» Игоря Мнушкина), Нижегородский (ЛУКОЙЛ) и Яйский заводы («Нефтехимсервис» Юрия Кушнерова и Александра Говора).

Ключевой причиной снижения нефтепереработки стали санкции США и ЕС за спецоперацию РФ на Украине, осложнившие экспорт отечественной нефти и нефтепродуктов. США и Великобритания ввели полное эмбарго, ЕС этого пока не сделал, но уже сейчас многие европейские конечные потребители и трейдеры стали отказываться от операций с российскими энергоносителями.

В условиях ограниченного резервуарного парка российским нефтекомпаниям пришлось уменьшить переработку, поскольку в случае затоваривания НПЗ пришлось бы просто останавливать. Тем не менее, несмотря на ремонты НПЗ в период сезонного увеличения спроса на топливо, цены на бензин снижались в марте и апреле. За 24 дня апреля среднесуточный экспорт бензина составил 10,6 тыс. тонн в сутки, что более чем на 20% ниже мартовского показателя.

Аналогичные проблемы с экспортом нефти привели к тому, что российским компаниям в условиях санкций приходится снижать добычу. По данным “Ъ”, на конец апреля снижение добычи составило 9% относительно марта.

ЕС активно обсуждает эмбарго на закупки российской нефти, что нанесет еще больший ущерб экспорту, но консенсус между членами ЕС еще не достигнут. Так, председатель Европейского совета Шарль Мишель 3 мая подтвердил, что готовится «новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти». В то же время, например, министр экономики Словакии Рихард Сулик подчеркнул, что страна будет добиваться для себя исключения из эмбарго, если его введут.

Между тем в значительной степени эмбарго может быть реализовано добровольными отказами покупателей. Глава BP (объявила о прекращении участия в «Роснефти», где владеет 19,5%, и СП в России, списав $24 млрд) Бернард Луни 3 мая заявил, что четыре НПЗ компании в Европе уже отказались от нефти из России: «Я могу подтвердить, что они чисты от российских молекул». По оценкам ВР, добыча в РФ в апреле могла уменьшиться на 1 млн баррелей в сутки (что по величине подтверждает оценку “Ъ”), а в мае есть вероятность ее снижения еще на столько же.

Дмитрий Козлов