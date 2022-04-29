При всем ускважении

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По данным “Ъ”, добыча нефти в России на фоне санкций за 26 дней апреля сократилась почти на 9% относительно марта. Ключевым фактором для динамики добычи может быть отказ европейских трейдеров от покупок нефти у российских госкомпаний после 15 мая, а также продолжающийся тренд на снижение переработки внутри страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ

Среднесуточная добыча в России в условиях санкций ЕС и США из-за спецоперации на Украине за 26 дней апреля снизилась почти на 8,7% относительно марта, до 1,37 млн тонн, рассказывают источники “Ъ”, знакомые с оперативной производственной статистикой. Минэнерго в марте прекратило публично раскрывать данные о добыче и переработке нефти.

По словам собеседников “Ъ”, среди крупнейших российских нефтекомпаний стремительнее всего добыча упала у «Роснефти» — почти на 20%, до 370 тыс. тонн в сутки. При этом наблюдается тенденция дальнейшего сокращения: добыча «Роснефти» 26 апреля составляла 367 тыс. тонн в сутки.

В основном ухудшение показателей «Роснефти» произошло из-за падения добычи на одном из ее крупнейших предприятий — «РН-Юганскнефтегазе». Он, в частности, разрабатывает Приобское месторождение, для которого «Роснефть» в 2021 году получила налоговый вычет по НДПИ — 46 млрд руб. ежегодно в течение десяти лет. Среднесуточная добыча «РН-Юганскнефтегаза» за 26 апреля упала на 26%, до 131,7 тыс. тонн в сутки. Добывающие структуры «Роснефти» в Поволжье «Оренбургнефть» и «Самаранефтегаз» сократили добычу более чем на 40%, до 15,3 тыс. тонн и 17,6 тыс. тонн в сутки соответственно. Также резко сократилась добыча «Башнефти» (у «Роснефти» 57,7% в ее капитале): за 26 дней апреля она в среднем упала почти на 35%, до 34,7 тыс. тонн. Собеседники “Ъ” в отрасли связывают значительное уменьшение добычи предприятий «Роснефти» именно в Поволжье с тем, что одновременно резко упала переработка на расположенных в регионе НПЗ в Самаре, Саратове и заводах Уфимской группы.

Значительное сокращение производства коснулось «Сахалина-1» (СП ExxonMobil, ONGC, Sodeco и «Роснефти»). Оператор проекта «Эксон Нефтегаз Лимитед» сократил добычу почти на 11%, до 25,3 тыс. тонн в сутки. 26 апреля она за сутки снизилась почти на 10%, до 20,5 тыс. тонн, а 27 апреля Exxon Neftegas объявил о форс-мажоре. Это произошло «из-за последних событий, которые препятствуют или задерживают выполнение компанией Exxon Neftegas Ltd. своих обязательств по соглашениям и проведение операций на требуемом уровне международных стандартов для морской и нефтяной промышленности», цитирует Exxon агентство Bloomberg.

После начала спецоперации на Украине американская Exxon пообещала поэтапно выйти из «Сахалина-1» и перестать инвестировать в РФ.

Добыча снижается из-за отказа европейских потребителей от российской нефти, считает Андрей Полищук из Райффайзенбанка: для перенаправления части объемов, предназначенных для европейского рынка, потребуется время и предоставление скидок.

ЕС ввел санкции против «Роснефти» и «Газпром нефти», согласно которым с 15 мая европейский бизнес может покупать нефть этих компаний только в случае, если она непосредственно необходима для энергоснабжения ЕС. Превалирующая трактовка этого пункта такова, что нефть смогут покупать европейские переработчики, но не трейдеры. Трейдер Trafigura, один из крупнейших покупателей нефти «Роснефти», заявил 26 апреля, что к 15 мая полностью прекратит эти операции. Влияние санкций ЕС могло осложнить для «Роснефти» и «Газпром нефти» продажу майских партий на экспорт и повлиять на добычу в апреле.

В то же время добыча «Газпром нефти» за 26 дней апреля сократилась всего на 4%, в среднем до 108 тыс. тонн в сутки. «Сургутнефтегаз», о проблемах которого с экспортом стало известно еще в первые дни спецоперации, снизил производство также на 4%, до 163 тыс. тонн.

Единственной крупной российской нефтекомпанией, сохраняющей уровень добычи, стал ЛУКОЙЛ. В апреле он увеличил производство на 0,5%, до 219,5 тыс. тонн в сутки. Вероятно, компания смогла сохранить объемы, увеличив экспорт на свои НПЗ в Европе и используя преимущества наличия собственного трейдера Litasco.

В целом экспорт нефти из РФ, несмотря на снижение добычи, увеличивается за счет сокращения переработки. За 26 дней апреля экспорт вырос на 8,8% относительно марта, до 709,3 тыс. тонн в сутки.

Дмитрий Козлов