Правительство открыло целевой импорт

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Ради перезапуска инвестиционного цикла Белый дом допустил беспошлинный ввоз в РФ оборудования, сырья и материалов, необходимых для реализации проектов в приоритетных отраслях с капиталовложениями не менее 250 млн руб. Предполагается, что речь идет о товарах, которые не производятся или дефицитны в России и странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В бизнес-сообществе полагают, что это минимизирует последствия введенных ограничений для компаний, сумевших найти альтернативных поставщиков, и будет способствовать стабилизации рынка инвестоборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин подписал освобождение импорта для крупных инвестпроектов от пошлин — для тех инвесторов, которые смогут найти новых поставщиков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин подписал освобождение импорта для крупных инвестпроектов от пошлин — для тех инвесторов, которые смогут найти новых поставщиков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительство обнуляет ввозные пошлины на поставки из-за рубежа технологического оборудования, комплектующих, сырья и материалов для реализации отдельных крупных инвестпроектов по созданию или техническому перевооружению объектов производственной, транспортной или инженерной инфраструктуры. Как сообщил в понедельник на совещании со своими заместителями премьер-министр Михаил Мишустин, делается это в рамках «формирования зеленого коридора» для ввоза в Россию «важнейшей продукции», которая пока не производится в стране и на территории ЕАЭС (в союз входят также Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия).

Льгота, как следует из опубликованного сегодня постановления правительства, затронет не только товары, которые не изготавливаются в РФ и ЕАЭС, но и те, что производятся в недостаточном количестве или же не соответствуют техническим характеристикам проекта.

Сами проекты должны предусматривать не менее 250 млн руб. капиталовложений и относиться к приоритетным видам деятельности, в качестве которых Белый дом выделяет 47 позиций — например, производство бумаги, лекарств, компьютеров, транспортных средств, добыча нефти и газа, строительство, а также IT и пассажирские перевозки. Конкретный перечень проектов (и товаров для их реализации) будет утверждаться правительством.

Поставленные в беспошлинном режиме товары будут иметь, по сути, целевое назначение — они могут использоваться исключительно на территории РФ, только для целей и в период реализации инвестпроекта (порядок подтверждения этого ведомствам еще предстоит разработать). Вывоз оборудования за рубеж допускается только для ремонта и техобслуживания, а передача иным лицам — также для хранения, перевозки или иных целей инвестпроекта. Впрочем, такие ограничения носят срочный характер — до окончания реализации инвестпроекта (для сырья и материалов — до дня, следующего за датой их использования), но в целом не более пяти лет со дня выпуска товара таможней.

Отметим, рассчитывая на перезапуск инвестцикла, правительство ускоряет работу и по внедрению инвестстандарта в регионах и в ближайшее время рассчитывает вернуть в строй соглашения о защите и поощрении капвложений (СЗПК) — инвесторы в ожидании механизма откладывали запуск проектов, но теперь их реализацию затрудняет как раз недостаток импортного оборудования и комплектующих. Хоть данные об объемах инвестимпорта на конец 2021 года свидетельствуют о накопленных запасах, их не хватит для покрытия потребностей компаний при реализации долгосрочных проектов (см. “Ъ” от 16 мая). В целом поставки из-за рубежа уже в марте сильно просели. На этом фоне правительство ранее принимало решения по обнулению ввозных пошлин для товаров критического импорта (прежде всего лекарственных средств, продовольствия и запчастей для самолетов). Также был легализован параллельный импорт почти всех категорий товаров, за исключением, например, сельхозпродукции (см. “Ъ” от 7 мая).

Как поясняет источник “Ъ” в РСПП, «проблема с импортом оборудования для инвестпроектов есть, но во многих случаях она решается переходом на других поставщиков, что тем не менее удлиняет сроки реализации проекта, а с учетом усложнившейся логистики — увеличивает расходы».

Поэтому решение об обнулении пошлин собеседник “Ъ” называет «крайне важным» — оно существенно поможет компаниям, которые продолжают реализацию проектов и смогли найти альтернативных поставщиков. Гендиректор INPRO.digital Виталий Арбузов отмечает, что на складах сформирован запас необходимого оборудования и сырья на еще два-три месяца — этого времени хватит на поиск новых логистических цепочек. В ряде случаев, полагает он, инвесторы уже через месяц могут столкнуться с нехваткой, например, 3D-принтеров, полимеров. «Поэтому данная мера своевременна, минимизирует последствия введенных ограничений и будет способствовать стабилизации рынка инвестпроектов»,— считает господин Арбузов.

Евгения Крючкова, Диана Галиева