Стабилизационную оговорку возвращают в строй

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Белый дом готовится перезапустить ключевой механизм поддержки инвестиций — соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) — после годовой остановки. Обновленный механизм согласован на заседании рабочей группы с участием РСПП у первого вице-премьера Андрея Белоусова. После трансформации СЗПК охватит наиболее крупные инвестпроекты в РФ из-за повышения требований к объему капвложений, но теперь инвесторам разрешат привлекать и заемные средства. При этом будет ужесточен контроль за проектами благодаря доступу ФНС к корпоративным бухгалтериям инвесторов в режиме налогового мониторинга. Ожидается, что перезапуск СЗПК во втором полугодии поддержит инвестиционный бум на фоне ограничений на движение капитала инвесторов за рубеж и освободившихся ниш на российском рынке. Пока, впрочем, реалистичным выглядит только запуск «застрявших» проектов — планирование новых зависит не только от платежеспособности компаний, но и от возможностей закупать импортное оборудование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-премьер Андрей Белоусов ждет, что репатриация капиталов обеспечит России инвестиционный бум, но в компаниях об этом пока говорить не хотят

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Первый вице-премьер Андрей Белоусов ждет, что репатриация капиталов обеспечит России инвестиционный бум, но в компаниях об этом пока говорить не хотят

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, в Белом доме согласована концепция обновленного механизма соглашений о защите и поощрении капвложений — пакет поправок к закону о СЗПК и Налоговому кодексу (есть у “Ъ”) обсуждался на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова в пятницу с участием Минэкономики, ФНС и представителей РСПП. Подлинность документов подтвердили “Ъ” в аппарате чиновника. В правительстве рассчитывают, что поправки будут приняты уже в весеннюю сессию Госдумы,— это необходимо для ускоренного перезапуска механизма. Напомним, что он проработал с декабря 2020 года по апрель 2021 года и был остановлен из-за неготовности ГИС «Капиталовложения» — на этой платформе планировалось заключение соглашений в электронном виде и мониторинг реализации проектов. Как поясняют “Ъ” в Минэкономики, ГИС «Капиталовложения» уже готова и должна заработать в тестовом режиме для инвесторов с 1 июня. В новой конструкции правительство намерено снизить риски технической приостановки инвестконвейера — на случай если соглашение по каким-либо причинам не может быть подписано в электронном виде, сохранится «бумажная» альтернатива.

Основная идея СЗПК сохранена — гарантия неизменности регуляторных условий, однако механизм подвергся сильным корректировкам «с учетом правоприменительной практики». Речь идет о возможности «поставить на паузу» СЗПК и, соответственно, выполнение обязательств инвестора и государства в условиях форс-мажора и существенных изменений обстоятельств (к последним относятся дисбаланс внутреннего рынка при росте розничных цен свыше 30% и дефицит бюджета более 15%).

В таком случае стороны освобождаются от обязанности по возмещению ущерба: государство может вводить временные налоговые и неналоговые платежи и экспортные ограничения, а инвестора освободят от ответственности при отказе от капвложений и невыполнении других обязательств (получение разрешения на строительство). СЗПК в таком случае продлевается на срок действия указанных обстоятельств: условия его можно пересмотреть, если этот срок превысит один год, и разорвать соглашение, если два года.

Проектируемый механизм станет прозрачнее: теперь заключившие СЗПК инвесторы должны в течение трех лет подключиться к налоговому мониторингу ФНС на десять лет или на срок применения стабоговорки, иначе соглашение будет расторгнуто. Участники откроют удаленный доступ к своим учетным системам в обмен на сокращение административной нагрузки при предоставлении отчетности и администрировании налоговых платежей по проекту. ФНС же сможет консолидировать данные о налоговых отчислениях инвестора и прогнозировать возможность возмещения затрат на инфраструктуру. Прозрачнее станет и расчет компенсации этих расходов: теперь можно возместить до 100% расходов на инфраструктуру за десять лет при передаче ее в госсобственность или тарифной организации, по обеспечивающей инфраструктуре — 50% за пять лет. Критерии новизны проектов будут привязаны к выдаче разрешения на строительство, что должно повысить доступность механизма.

В целом СЗПК сконцентрируются на крупнейших проектах. Будут кратно повышены требования по объему инвестиций для получения стабоговорки: для проектов в сфере здравоохранения, спорта, образования, культуры — от 750 млн руб. (ранее — 250 млн руб.), для перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, цифровой экономики — 1,5 млрд руб. (500 млн руб.), для обработки и транспорта — 4,5 млрд руб. (1,5 млрд руб.) и вне зависимости от отрасли — более 10 млрд руб. (5 млрд руб.). По словам участников обсуждения, это связано с разрешением инвесторам использовать не только собственные, но и заемные средства.

Как сообщает источник “Ъ” в Белом доме, документ согласован рабочей группой и потребует лишь технических правок раздела о полномочиях регионов отказать инвестору в подписании СЗПК. По словам собеседника “Ъ”, в ходе обсуждения рассматривались разные варианты и формы участия регионов в реализации новых инвестпроектов. Предполагалось, что регионы смогут давать заключения на инвестпроект, после этого рабочая группа при правительстве с учетом мнения региона примет решение о заключении СЗПК. По результатам же совещания решено, что отрицательное заключение региона станет достаточным основанием для отказа инвестору. Пересмотр полномочий регионов был воспринят инвесторами наиболее остро (см. подробнее на сайте). Впрочем, в Белом доме эти опасения не разделяют: регионы не заинтересованы в отказе от крупных проектов. По словам источника “Ъ” в правительстве, отрицательные заключения должны будут содержать весомую аргументацию, «ведь они дают представление об инвестполитике и команде региона».

По словам главы РСПП Александра Шохина, работа над поправками завершится на этой неделе. «Принятие законопроекта в весеннюю сессию позволит по отдельной процедуре подписать "зависшие" соглашения и начать работу над новым пулом проектов»,— поясняет он. В правительстве же рассчитывают, что перезапуск СЗПК поддержит инвестиционный бум во втором полугодии: повышенная активность предпринимателей прогнозируется как из-за ухода иностранных игроков с российского рынка и освобождения ниш, так и заметно сократившихся возможностей российских компаний по применению капитала из-за ограничений на движение капитала. «Востребованность механизма СЗПК подтверждается числом заявок, которые находятся в Минэкономики. Предприятия рассчитывают на соглашения, чтобы стабилизировать условия в непростой экономической ситуации»,— рассказал “Ъ” источник в Белом доме. Впрочем, прогнозировать всплеск новых проектов преждевременно: даже при наличии свободных средств компании не могут решить проблему с поставками импортного оборудования для проектов — хотя данные об объемах инвестимпорта на конец 2021 года свидетельствуют о накоплении запасов, до конца закрыть потребности компаний при реализации долгосрочных проектов не удастся. Де-факто речь идет о реализации уже заготовленных проектов. Собеседники “Ъ” в крупных компаниях с ответами на вопросы о перспективах репатриации капитала и источниках оборудования затруднились.

“Ъ” будет следить за развитием событий.

Диана Галиева