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Коммерсантъ FM
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Борьба за место под льготой

Минфин возвращается к идеям конкуренции за государственную поддержку

В правительстве возвращаются к реформе системы распределения госсубсидий — конструкцию раздачи льгот производителям товаров и услуг в правительстве с 2010 года считают непрозрачной и неэффективной. Решать проблемы предлагается за счет унификации и цифровизации — так, вместо многочисленных ведомственных актов единые правила получения льгот будут оформлены правительственным актом. Данные о мерах господдержки предлагается консолидировать в единой точке ГИС «Электронный бюджет», где будет происходить и отбор их получателей. Цифровизация процесса будет поэтапной и завершится к 2025 году. Раздавать субсидии предлагается либо в зависимости от результатов работы компаний—получателей мер поддержки, либо при формальном соответствии критериям программ — по факту это признание того, что общепринятых, прозрачных и понятных принципов отбора субсидируемых нет.

Возглавляемый Антоном Силуановым Минфин готовится приступить к реализации идей его предыдущего руководителя Алексея Кудрина о должной эффективности господдержки

Возглавляемый Антоном Силуановым Минфин готовится приступить к реализации идей его предыдущего руководителя Алексея Кудрина о должной эффективности господдержки

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Возглавляемый Антоном Силуановым Минфин готовится приступить к реализации идей его предыдущего руководителя Алексея Кудрина о должной эффективности господдержки

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минфин представил проект поправок к Бюджетному кодексу, перестраивающих систему распределения субсидий компаниям, индивидуальным предпринимателям, а также производителям товаров, работ, услуг среди физлиц. Нынешнюю систему выделения госсредств в правительстве неоднократно признавали неэффективной и фрагментированной — правила предоставления субсидий регулируются многочисленными ведомственными актами и слабо увязаны с показателями эффективности. Минфин заявлял о необходимости изменения ситуации еще при начале бюджетной реформы 2010 года — тогда предлагалось де-факто ликвидировать конвейер перераспределения таких льгот от центра местным и региональным бюджетам, а потом получателям — и консолидировать субсидии в рамках госпрограмм. Позднее отдельной проблемой признавалось «коллекционирование» рядом компаний льгот, предоставляемых разными ведомственными и бюджетными механизмами. Однако пока реформа господдержки частично состоялась только в промышленности, где при бывшем вице-премьере Дмитрии Козаке удалось отменить многочисленные отраслевые госсубсидии, заменив их единым критерием ежегодного роста экспорта. Впрочем, военно-промышленное лобби вполне успешно тормозило процесс, настаивая на демонтаже единого механизма ради поддержки отдельных отраслей.

Отметим, что и в условиях «ковидного» шока 2020–2021 годов, и в нынешней санкционной реальности субсидиарная поддержка до сих пор считается многими чиновниками Белого дома наиболее доступным и оперативным методом помощи пострадавшим предприятиям.

Между тем, как показывают опросы предпринимателей, зачастую раздача льгот действительно концентрируется на небольшой части компаний — эффективность таких субсидий с точки зрения эффектов для экономики за вычетом общего количества выживших остается неподтвержденной. «Сложившаяся практика… характеризуется сложностью для получателя поддержки получения информации о существующих мерах поддержки, непрозрачностью процесса планирования и распределения бюджетных средств, отсутствием обоснованного результата»,— признает Минфин в пояснительной записке. В результате Белый дом вынужден находить альтернативные методы более широкого охвата экономических агентов господдержкой. Одним из успешных примеров может служить отсрочка уплаты соцвзносов, впервые опробованная в 2022 году (см. “Ъ” от 26 апреля). Для ее реализации потребовался минимум нормативного регулирования при охвате двух третей экономики РФ де-факто беспроцентным кредитом, позволяющим компаниям сэкономить 1,6 трлн руб.

В распределении же субсидий Минфин рассчитывает запустить конкурентную борьбу между претендентами в борьбе за госсредства — де-факто речь идет о возврате к подходу господина Козака к промышленной господдержке и его генерализации. Для этого предлагается унифицировать правила распределения субсидий и перевести процесс в электронный формат, сформировав «системный подход к обеспечению клиентоцентричности модели оказания господдержки экономики и социальной сферы». Так, законопроект для оптимизации нормативного правового регулирования предоставления субсидий предусматривает полномочия правительства по установлению единого порядка проведения отбора и правил предоставления субсидий, схожих с правилами, уже действующими в отборе поставщиков для госзакупок. Ведомствам будут доступны два способа отбора получателей субсидий: конкурсный (лучшие условия достижения результатов предоставления субсидии) и запрос предложений (соответствие критериям господдержки и очередность подачи заявок на получение льготы). Вероятно, сохранение возможности формального отбора в рамках запроса предложений объясняется отсутствием внятных критериев эффективности для разных отраслей. После санкционного сокращения экспортных возможностей РФ этот критерий господдержки промышленности теряет актуальность.

Отбор получателей субсидий будет проводиться в электронном виде — в ГИС «Электронный бюджет» или на сайтах региональных и муниципальных информсистем. Цифровизация процесса растянется на три года из-за необходимости интеграции информсистем: раздачу субсидий из федерального бюджета планируется перевести в электронный формат с 2023 года, региональных и целевых муниципальных — с 2024 года, оставшихся муниципальных — с 2025 года. Данные обо всех федеральных, региональных и муниципальных субсидиях должны размещаться на едином портале бюджетной системы «Электронный бюджет», что должно снять проблему низкой осведомленности бизнеса из-за отсутствия централизованного ресурса для получения информации о возможных льготах. Впрочем, проблемы «коллекционирования» льгот лоббистами проект не решает — вероятно, этот вопрос предполагается описать в правилах отбора будущих получателей госсредств.

Диана Галиева, Олег Сапожков

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