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Коммерсантъ FM
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С Новым ввозом!

Перечень товаров для параллельного импорта готов и уже вступил в силу

Власти определились с перечнем товаров, для которых отменяется запрет на параллельный импорт. С 6 мая без разрешения владельцев бренда и в обход дилеров можно ввозить более 50 категорий продукции — от подгузников, косметики и смартфонов до автомобилей, металлов и ядерных реакторов. Такая вольница предоставляется импортерам ради насыщения внутреннего рынка на фоне заметного падения объема ввоза товаров в Россию. В утвердившем перечень Минпромторге сообщают, что он может меняться в зависимости от того, какие еще зарубежные компании покинут российский рынок. Эксперты оценивают стоимость попавшей в список продукции в $100–120 млрд в год, что составляет до половины российского импорта.

6 мая таможня дала добро на импорт и без разрешения правообладателя

6 мая таможня дала добро на импорт и без разрешения правообладателя

Фото: Михаил Масленников, Коммерсантъ

6 мая таможня дала добро на импорт и без разрешения правообладателя

Фото: Михаил Масленников, Коммерсантъ

Минпромторг утвердил перечень товаров, в отношении которых с 6 мая отменяется ответственность за параллельный импорт. Опубликованный в пятницу приказ ведомства содержит 96 позиций, охватывающих широкий круг товаров: от спичек и часов до металлов и ядерных реакторов. Список составлен с применением двух подходов: точечного разрешения ввоза и широкого, не предусматривающего исключений. Выборочный подход применен к технике (перечислены бренды — например, Apple, Samsung, Canon, HP, Toshiba), к автомобилям (это основные иномарки). Параллельный ввоз косметических средств, напротив, разрешен с исключениями отдельных брендов — например, Garnier, L'Oreal, Oral-B, Blend-a-Med. Без ограничений по маркам допускается параллельный импорт одежды, обуви, головных уборов, зонтов, чемоданов, сумок, мыла и оружия.

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Сельхозпродукция в перечень не вошла — за исключением деревьев и продукции цветоводства (срезанные цветы, луковицы). Последнее, отметим, не обрадовало участников рынка: Национальная ассоциация цветоводов в пятницу заявила, что российские производители цветов не видят сбоев в поставках продукции, а параллельный импорт несет риски для их бизнеса. Не попала в список также пищевая продукция и алкоголь (в Ассоциации компаний розничной торговли ТАСС заявили о том, что расширить перечень этими товарными группами все же необходимо).

Поясним, что до сих пор импортировать товары мог либо правообладатель, либо официальные дилеры. Таможенные органы проверяли наличие компании, которая ввозит товар, в списке уполномоченных лиц правообладателя. Теперь же, как пояснили в пятницу в Минпромторге, таможня будет сверять коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) и наименования брендов с опубликованным приказом. При этом сама продукция должна быть легально введена в оборот в стране, откуда она ввозится.

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Возможность легализации параллельного импорта правительство предусмотрело своим постановлением еще в марте (см. “Ъ” от 1 апреля). Предполагалось, что эта мера коснется максимально широкого списка товаров, необходимых для насыщения потребительского рынка. Речь идет как о продукции покинувших рынок РФ производителей, так и о товарах, которые дорожают или рискуют стать дефицитными (в ряде отраслей уже сейчас фиксируется нехватка оборудования и комплектующих). В зависимости от дальнейших решений иностранных компаний о судьбе их бизнеса в России список может меняться. В Минпромторге готовы корректировать его раз в два-три месяца.

Отметим, что такая широкая мера либерализации ввоза вводится на фоне сильного падения поставок в Россию из-за рубежа. Федеральная таможенная служба (ФТС) ранее временно отказалась от публикации официальной статистики по импорту и экспорту. Последние оценки фиксируют падение объемов ввоза в марте на 30% (см. “Ъ” от 31 марта). По данным зарубежных статведомств, объем экспорта, например, из США в Россию в марте упал в пять раз по сравнению с февралем — до $101 млн, из Германии — на 62%, до €0,9 млрд.

По оценке старшего эксперта направления «Экономика несырьевого сектора» Центра стратегических разработок Ильи Стрелкова, включенные в перечень товары — это почти половина импорта России (их стоимость можно оценить в $100–120 млрд в год).

Если рассматривать торговлю только с «недружественными» странами, то эта оценка снижается до $60–70 млрд, то есть до четверти ввоза.

По его словам, новая мера дает возможность для организации новых схем легальных поставок и пополнения запасов, что позволит снизить риски дефицита и роста цен. При этом, говорит эксперт, «есть вероятность некоторого удорожания из-за более сложной логистики и схем закупок, но это будет компенсировано ростом конкуренции между поставщиками и отсутствием завышенных наценок официальных дилеров, которые иногда пользовались своим уникальным положением».

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Директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ Алексей Иванов отмечает, что задачи по насыщению товарных рынков, преодолению роста цен и повышению конкуренции могут решаться за счет легализации параллельного импорта, но для этого надо вводить международный принцип исчерпания прав на товарный знак (позволяет ввозить оригинальные товары без получения разрешения от производителя) и создавать условия, при которых любой предприниматель может осуществлять ввоз без ограничений по товарам. «Вместо этого создан “гибридный” и сомнительный механизм — прежде всего, сам принцип перечня ущербен, поскольку никто сейчас не может полноценно оценить ситуацию на товарных рынках»,— считает эксперт. По его словам, ограничивает возможности бизнеса и то, что список еще будет корректироваться: «Предприниматель, заплатив аванс за товар, может столкнуться с тем, что к моменту его ввоза в Россию такая продукция будет вычеркнута из списка».

Евгения Крючкова

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