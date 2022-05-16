Неуходящие натуры

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«Пакетная» отставка пяти губернаторов, чьи полномочия истекали в сентябре этого года, актуализирует вопрос о будущем их коллег из Удмуртии, Бурятии, Карелии, Калининградской, Новгородской и Свердловской областей. У них тоже остались считаные месяцы на посту, но пока только два руководителя уверенно говорят о желании пойти на новый срок. Впрочем, никто из шестерки досрочно в отставку не уйдет, предполагают источники “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заговорил о втором сроке задолго до истечения первого — еще в начале 2021 года. С тех пор он неоднократно повторял, что хочет переизбраться, причем желательно через прямое всенародное голосование. В четверг господин Алиханов в очередной раз подтвердил, что уходить в отставку не собирается: «Я продолжаю работать на своем месте, готовлюсь к выборам в сентябре». В окружении губернатора тоже не сомневаются, что в Кремле поддержат его выдвижение на второй срок, говорит источник “Ъ” в региональной власти: «Пафос его недавнего отчета перед депутатами (прошел 29 апреля.— “Ъ”) был направлен на новую пятилетку».

Напомним, до начала прошлой недели Антон Алиханов входил в число 11 губернаторов, дорабатывающих последние месяцы своих полномочий. 10 мая этот список резко сократился: в отставку по собственному желанию ушли Сергей Жвачкин (Томская область), Игорь Васильев (Кировская область), Николай Любимов (Рязанская область), Валерий Радаев (Саратовская область) и Александр Евстифеев (Марий Эл). Они объяснили этот шаг скорым истечением срока и желанием «дать дорогу молодым». Судьба оставшейся шестерки губернаторов пока публично не решена.

Как и его калининградский коллега, глава Новгородской области Андрей Никитин обозначил планы на вторую пятилетку достаточно давно — еще в марте (см. “Ъ” от 1 марта). С тех пор настрой губернатора не изменился, 21 апреля он тоже выступил перед депутатами с отчетом, полным планов на новый срок. По словам источника “Ъ”, знакомого с избирательной кампанией в регионе, господин Никитин «остался чуть ли не единственным, кто готовится к выборам в классическом понимании»: «Он не распустил технологов и фактически ждет отмашки — прямое голосование или через заксобрание».

Как ранее неоднократно отмечал “Ъ” (см., в частности, материал от 26 апреля 2021 года), сохраняется неопределенность относительно вероятной замены части прямых губернаторских выборов в сентябре этого года на утверждение кандидатуры депутатами заксобраний. Так, в конце апреля теперь уже бывший заместитель начальника управления администрации президента по внутренней политике, ныне врио губернатора Томской области Владимир Мазур заявил, что «консультации» на этот счет еще идут. В минувший четверг спикер Совета федерации Валентина Матвиенко тоже не исключила такого варианта, «если кто-то из субъектов внесет изменения в устав» (на данный момент непрямые выборы предусмотрены в 10 регионах из 85).

«В штатном порядке» продолжает готовиться к переизбранию на второй срок глава Бурятии Алексей Цыденов, утверждают в его окружении. Правда, источник “Ъ” в одном из федеральных ведомств говорит, что господин Цыденов надеется стать новым министром транспорта (до назначения главой республики в 2017 году господин Цыденов был заместителем министра): «В Минтрансе шутят, что его проще встретить в Москве, чем в Бурятии». Другой собеседник, знакомый с избирательной кампанией в регионе, утверждает, что глава Бурятии готов к двум вариантам: отставке «наверх» или избранию депутатами.

По-прежнему публично не оглашает своих планов губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев — единственный из шестерки руководителей, дорабатывающий уже второй срок. При этом в его окружении с уверенностью говорят о подготовке к сентябрьским выборам. Политконсультанты господина Куйвашева утверждают, что на шансах сохранить пост положительно сказалась пикировка с телеведущим Владимиром Соловьевым, назвавшим Екатеринбург «центром мерзотной либероты»: став на защиту города, губернатор, по их мнению, снискал симпатии местных жителей, которые ранее «недолюбливали» его за тюменское происхождение. Впрочем, столичный технолог, знакомый с ситуацией, говорит, что в Москве позицией господина Куйвашева остались недовольны.

Наконец, сохраняют молчание главы Удмуртии и Карелии Александр Бречалов и Артур Парфенчиков. Оба, по данным СМИ, ранее попадали в список вероятных отставников. Источник “Ъ”, близкий к администрации господина Бречалова, утверждает, что в Кремле поддерживают его выдвижение на второй срок. По словам собеседника, близкого к администрации президента, вообще все губернаторы с истекающими полномочиями, в том числе господин Парфенчиков, должны сохранить свои посты. При этом источник не исключает досрочный уход кого-то «вне очереди». Напомним, ранее СМИ провожали в отставку губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, избравшегося в 2019 году. В то же время источник “Ъ” в администрации президента утверждает, что в преддверии этих региональных выборов новых плановых отставок губернаторов не планируется.

Андрей Прах, Андрей Винокуров; Влад Никифоров, Иркутск; Артем Рябов, Екатеринбург; Михаил Красильников, Ижевск