Подъем Урал-патриотизма

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Публичный конфликт между телеведущим Владимиром Соловьевым и элитой Свердловской области может повлиять на ход предстоящей предвыборной кампании в регионе. Позицию губернатора Евгения Куйвашева, первым осудившего журналиста за нападки на Екатеринбург, поддержали даже ярые противники главы области, а в его окружении говорят о росте рейтингов политика. По мнению экспертов, это повышает шансы господина Куйвашева переизбраться осенью на новый срок, если его выдвижение поддержит Кремль.

Напомним, поводом для конфликта стали слова Владимира Соловьева о том, что Екатеринбург является «центром мерзотной либероты, которая породила многих подонков». Эта тирада прозвучала в конце апреля в эфире программы «Соловьев Live». Евгений Куйвашев отреагировал на этот выпад видеообращением, в котором пожелал телеведущему «следить за языком». Господин Соловьев ответил главе области в прямом эфире, назвав его «губернатором в законе» и сравнив его манеру общения с «разговором по понятиям».

Господина Куйвашева поддержали и другие видные жители региона, в том числе экс-губернатор, а ныне сенатор Эдуард Россель, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, известный биатлонист и депутат Госдумы от «Единой России» Антон Шипулин. А наиболее запоминающееся заявление сделал шансонье Александр Новиков, чье предложение журналисту «фильтровать хрюканину насчет нашего города» сразу стало интернет-мемом. Осудили телеведущего и оппозиционные политики. Так, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выразил мнение, что Владимир Соловьев обижен на жителей города, которые не проявляли интереса к его творческим встречам.

Глава свердловского «Яблока» Максим Петлин сообщил “Ъ”, что тоже разделяет позицию Евгения Куйвашева в данном вопросе: «Соловьев должен понимать, что он у населения ассоциируется с журналистом, транслирующим идеи Кремля. И делать подобные неприемлемые заявления — значит дискредитировать власть». Кроме того, в словах телеведущего «яблочник» видит переход от поиска внешних врагов к охоте на внутренних. «И если раньше это были отдельные личности, то сейчас — целый регион»,— подчеркнул господин Петлин.

Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев («Яблоко»), который в 2017 году конкурировал с Евгением Куйвашевым за пост губернатора, считает, что этот конфликт продемонстрировал возросшее напряжение на Урале, где «накопилась обида к московскому центру». «Люди объединились вне зависимости от взглядов — казаки, либералы, спортсмены, оппозиционеры. Это тема москвоборчества»,— подчеркивает депутат.

В окружении губернатора фиксируют рост рейтинга господина Куйвашева, но не видят смысла продолжать конфликт с господином Соловьевым (в своих передачах он почти ежедневно критикует Екатеринбург), поэтому новых обращений от главы региона ждать не стоит. «Нет смысла раскручивать ситуацию. На мой взгляд, Соловьев повел себя совершенно по-хамски, когда обозвал город и отчитывал губернатора, как мальчишку. Евгений Куйвашев ответил ему корректно. На этом все»,— заявил “Ъ” советник губернатора Анатолий Гайда.

Эксперты считают, что этот конфликт может позитивно отразиться на рейтинге Евгения Куйвашева, полномочия которого истекают осенью 2022 года. По словам главы коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгения Минченко, ранее свердловчане «недолюбливали» губернатора, прибывшего в регион из Тюменской области, и считали его «инородным элементом». «Но сейчас люди увидели, что Куйвашев готов отстаивать их честь перед всей страной. Люди на Урале болезненно воспринимают выпады в свой адрес, поэтому подобный жест они восприняли с уважением»,— уверен эксперт. Председатель совета директоров «Никколо М» Игорь Минтусов добавляет, что эта перепалка не скажется негативно на отношении Москвы к господину Куйвашеву, потому что тот ответил журналисту корректно, а в своем заявлении «не затронул федеральные интересы».

Впрочем, решение об участии Евгения Куйвашева в осенних выборах еще не принято. По информации источника “Ъ”, в регионе ожидают встречи губернатора с президентом Владимиром Путиным, который и должен дать согласие на переизбрание. Ранее и сам господин Куйвашев заявлял, что примет решение об участии в выборах лишь после беседы с президентом.

Илья Смирнов, Екатеринбург