Почти не забытое старое

157 3 мин. ...

Владимирская область может стать первым в этом году субъектом, где вынесут на обсуждение поправки о замене прямых выборов губернатора его избранием через парламент. Об этом в понедельник заявили в заксобрании региона. Источники “Ъ” не исключают, что отмена прямого голосования коснется вообще всех губернаторских выборов-2022, а решение об этом может быть принято на заседании Совета законодателей, которое пройдет 27 апреля с участием президента Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О том, что заксобрание Владимирской области рассмотрит законопроект об изменении порядка избрания главы региона, заявил 25 апреля его вице-спикер Антон Сидорко (КПРФ). По его словам, уже «в ближайшие дни» документ может внести фракция «Единая Россия» (ЕР). Ранее отменить прямые выборы ради «сбережения народных денег» предложил депутат Иван Алтухов (РПСС).

Вице-спикер от ЕР Роман Кавинов пояснил “Ъ”, что единороссы обсуждают такую возможность, но лишь на уровне «рассуждений и аргументов», а официальных инициатив на этот счет пока нет. В пресс-службе обладминистрации “Ъ” сообщили, что врио губернатора Александр Авдеев (ЕР) «готовится к участию в выборах в традиционном — прямом — формате».

При этом источник “Ъ”, знакомый с ходом избирательной кампании в регионе, утверждает, что окружение губернатора воспринимает отказ от прямых выборов как уже свершившийся факт: «Никакой полевой работы не ведется, технологи разъехались. Поправки — вопрос времени».

Схожая картина наблюдается и в других регионах, где в сентябре должны избирать глав, говорит он: «Один из губернаторов шутит: мол, зачем мне теперь пиарщики, если можно с депутатами в баню сходить».

Напомним, прямые губернаторские выборы запланированы этой осенью во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской и Свердловской областях, а также в Карелии, Бурятии, Удмуртии и Марий Эл. В Адыгее главу изберет парламент. Эта процедура повсеместно применялась в 2005–2011 годах, но сейчас сохранилась только в пяти республиках Северного Кавказа, трех автономных округах и в Крыму.

Источники в других выборных регионах подтверждают, что губернаторская избирательная кампания фактически отменена.

«Она не ведется в классическом понимании, нет команды политтехнологов, как это было пять лет назад, когда пиарщики работали с самого начала года»,— говорит собеседник “Ъ” в окружении кировского губернатора Игоря Васильева. По его словам, администрация президента (АП) интересовалась, какой избирательный формат в регионе предпочтительнее, но никаких шагов по корректировке законодательства пока не делалось.

“Ъ” еще в марте сообщал (см. “Ъ” от 21 марта), что несколько глав регионов просили Кремль рассмотреть сценарий, при котором избрание их на должность проходило бы через субъектовые парламенты. После этого некоторые руководители поспешили публично заявить о своей приверженности прямым выборам. Например, Александр Авдеев сказал, что «полностью готов к этому вызову». А калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что «хотел бы пойти на выборы и быть избранным в честной борьбе»: «Власть, подтвержденная выбором народа, важна для любого политика».

Источник, близкий к АП, ранее говорил “Ъ”, что окончательное решение по формату губернаторских выборов-2022 будет принято после майских праздников (то же самое утверждали и источники «Ведомостей»). По словам другого источника, еще недавно в АП исходили из того, что, скорее всего, прямого голосования в 2022 году не будет во всех 15 субъектах, но выборы муниципальных и региональных депутатов Кремль постарается сохранить. Наконец, федеральный чиновник на условиях анонимности рассказал “Ъ”, что возможен и вариант переноса с 11 сентября на более поздний срок единого дня голосования, на чем, по его словам, настаивает парламентская оппозиция (врио лидера фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий в понедельник заявил, что выборы в заксобрания в этом году, «возможно, будут несколько передвинуты по времени»). По словам собеседника “Ъ”, вопрос об отмене прямых выборов может быть поднят на заседании Совета законодателей 27 апреля, в котором планирует принять участие президент Владимир Путин. Еще один источник “Ъ” на вопрос о судьбе прямых губернаторских выборов ответил: «Пока нет финального решения. Ждем среды».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не ответил на вопрос “Ъ” о позиции господина Путина по вопросу о формате губернаторских выборов, а по поводу повестки Совета законодателей сообщил: «Мы не можем сказать, будет ли такой вопрос (об отмене прямых выборов глав регионов.— “Ъ”) обсуждаться 27 апреля».

Андрей Прах, Андрей Винокуров; Александр Тихонов, Ярославль; Ирина Александрова, Киров