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Во вторник сразу в пяти российских регионах произошла смена губернаторов. В четырех случаях нынешних глав регионов сменили выпускники Школы госуправления РАНХиГС, курируемой администрацией президента. Так, место главы Томской области Сергея Жвачкина занял замглавы президентского управления по внутренней политике Владимир Мазур, губернатора Кировской области Игоря Васильева — начальник одного из департаментов администрации президента (АП) Александр Соколов, руководителя Республики Марий Эл — председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев, губернатора Рязанской области Николая Любимова — глава Росстата Павел Малков. Руководителя Саратовской области Валерия Радаева сменил выходец из региона Роман Басургин.

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Старт нового раунда ротации глав регионов как никогда отвечал полюбившемуся журналистам термину «губернаторопад». С получасовым интервалом о досрочной отставке объявили единороссы Сергей Жвачкин (Томская область), Игорь Васильев (Кировская область), Николай Любимов (Рязанская область), Валерий Радаев (Саратовская область) и Александр Евстифеев (Марий Эл). Все они дорабатывали последние четыре месяца срока своих полномочий, а господа Жвачкин и Радаев — еще и конец своих вторых пятилеток в качестве губернаторов.

«Хотя все мужчины в душе мальчишки, я все-таки один из самых взрослых губернаторов в стране,— написал 65-летний Сергей Жвачкин.— И конечно, нужно давать дорогу молодым». Губернатор добавил, что собирается остаться в Томске. Игорь Васильев заявил, что принял решение продолжить работу на федеральном уровне, однако не уточнил, в каком статусе. Николай Любимов тоже намекнул на переход на некую другую работу, выразив надежду, что «в это сложное время сможет быть полезным стране на новой должности». Валерий Радаев сообщил, что «планирует сосредоточиться на другом направлении работы», и только Александр Евстифеев никак не прокомментировал ближайшие планы, ограничившись благодарностью в адрес президента и жителей республики.

Отставки всех этих губернаторов так или иначе прогнозировались экспертами и СМИ. Так, господину Жвачкину в укор ставили «усталость» населения и высокий уровень протестных настроений в регионе. В 2020 году в гордуму Томска сумели избраться руководители местного штаба оппозиционера Алексея Навального (сеть штабов признана экстремистской организацией и запрещена) Ксения Фадеева и Андрей Фатеев. В ходе думской кампании-2021 регион вошел в десятку худших для «Единой России»: за нее проголосовали лишь 32,7% избирателей. Еще хуже были результаты партии власти в Кировской области — 29,5%. По сведениям “Ъ”, в АП давно хотели смены и Валерия Радаева. Однако, по словам собеседника “Ъ” в ведомстве, судьба главы Саратовской области во многом зависела и от позиции спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Это отложенные решения,— говорит политолог Ростислав Туровский.— Традиционно ротация происходит гораздо раньше — в марте—апреле, но в этом году Кремль был занят более важными вопросами. Видимо, совсем без отставок обойтись было нельзя, поэтому процесс стартовал. Май — это крайний срок, когда еще можно начать подготовку к осенней кампании (выборы должны быть объявлены в период со 2 по 12 июня.— “Ъ”)». Отставки «старожилов» Жвачкина и Радаева говорят о намерении Кремля сохранить курс на обновление и омоложение губернаторского корпуса, а часть губернаторов «нового призыва» просто не справилась с работой, добавляет эксперт: «Первым уходит тот, кого больше всего критиковали, наиболее слабые звенья губернаторского корпуса».

Эксперт по региональной политике Виталий Иванов указывает, что Сергей Жвачкин, Игорь Васильев и Валерий Радаев заняли губернаторские посты еще до того, как куратором внутренней политики в Кремле стал Сергей Кириенко: «Они представители предыдущего политического поколения. Когда-то они могли быть успешными или любимыми губернаторами, но их время давно прошло». Что касается господина Евстифеева, эксперт предполагает, что он и сам хотел уйти со своей должности. А господин Любимов фактически переложил управление регионом на свою команду, у которой возникли проблемы с правоохранительными органами, дополняет Виталий Иванов.

Всего в этом году прямые выборы глав регионов должны пройти в 14 регионах. Как минимум в восьми на них пойдут новые врио губернаторов: трое назначены в прошлом году, пятерым новым отставникам президент России Владимир Путин уже подобрал преемников. Четверо из них прошли так называемую школу губернаторов, специальные курсы Высшей школы государственного управления РАНХиГС, курируемые внутриполитическим блоком Кремля и первым замглавы администрации президента (АП) Сергеем Кириенко. А двое новых врио до нынешнего момента и вовсе работали во внутриполитическом блоке Кремля.

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Фото: Михаил Калянов, Коммерсантъ Владимир Мазур

Фото: Михаил Калянов, Коммерсантъ

Так, Томскую область возглавил нынешний замглавы президентского управления внутренней политики, уроженец этого региона Владимир Мазур (55 лет). По данным РБК, в 2020 году, незадолго до своего прихода в АП, он был одним из кандидатов на позицию главы Калужской области, где он около года трудился в качестве вице-губернатора. Изначально предполагалось, что его работа во внутриполитическом блоке Кремля будет носить временный характер.

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Фото: Национальный Совет молодёжных объединений России Александр Соколов

Фото: Национальный Совет молодёжных объединений России

Кировскую область возглавил Александр Соколов (51 год), с 2017 года трудившийся в качестве начальника департамента мониторинга и анализа социальных процессов президентского управления по обеспечению деятельности Госсовета (считается, что именно оно курирует губернаторские выборы). У него нет какой-либо четкой привязки к региону. Он родился в Костроме и до 2014 года работал в различных НКО, связанных с молодежной политикой и международным сотрудничеством. Впоследствии до 2017 года работал в качестве заместителя и первого заместителя главы Костромской области.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Павел Малков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Нет особой привязки к региону и у Павла Малкова (42 года), возглавившего Рязанскую область. Он родом из Саратова, в начале нулевых был занят в коммерческом секторе, с 2003 по 2012 год работал на различных должностях в правительстве Саратовской области, а также в энгельсском приборостроительном объединении «Сигнал». В 2012 году началась его федеральная карьера в Министерстве экономического развития, где он занял должность замдиректора департамента госрегулирования в экономике. С 2017 по 2018 год работал там же, но уже в качестве директора департамента. В 2018 году господин Малков возглавил Федеральную службу государственной статистики (Росстат). Под его руководством в 2021 году была проведена Всероссийская перепись населения.

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Фото: Правительство Республики Калмыкия Юрий Зайцев

Фото: Правительство Республики Калмыкия

Еще один выпускник «школы губернаторов» и новый глава Марий Эл Юрий Зайцев (51 год) родился в Подмосковье, более 20 лет проработал в корпоративном секторе. С 2014 по 2019 год возглавлял межрегиональную распределительную сетевую компанию Северного Кавказа. Господин Зайцев также хорошо знаком внутриполитическому блоку администрации президента. По словам осведомленного источника “Ъ”, именно по итогам учебы в «школе губернаторов» господина Зайцева в 2019 году определили на должность председателя правительства Республики Калмыкия, которую он и занимал до сегодняшнего момента.

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Фото: Диана Бурлаченко Роман Бусаргин

Фото: Диана Бурлаченко

Особняком стоит назначение на должность главы Саратовской области финалиста конкурса «Лидеры России» Романа Басургина. Если остальные новые врио выглядят скорее федеральными назначенцами, то уроженец Саратовской области господин Басургин всю свою карьеру сделал именно в регионе: начиная с середины нулевых он занимал различные должности в муниципальных образованиях, а с марта по октябрь 2018 года являлся заместителем главы Саратова по городскому хозяйству. В октябре того же года господин Басургин перешел на должность замглавы правительства региона, а уже в 2020 году возглавил его. По сведениям “Ъ”, кандидатура господина Басургина устраивает и Вячеслава Володина. Информированный собеседник “Ъ” в Саратове считает, что даже если бы в регион назначали «варяга», это должен был быть человек, близкий к спикеру Госдумы, так как его влияние в регионе по-прежнему сильно. Господин Басургин же, по словам источника, этому требованию отвечает, представляя при этом местную политическую элиту. Осведомленный источник “Ъ” в «Единой России» поясняет, что выбор в его пользу был сделан из логики преемственности, так как регион «и экономически, и политически» был на хорошем счету.

Ростислав Туровский считает, что стартовавшая ротация повышает шансы на проведение осенней избирательной кампании в ее привычном виде, без перехода к непрямым выборам губернаторов. «Если процесс вернулся в привычное русло, то в этом же самом русле должны проводиться и выборы»,— резюмирует он. «Ни в одном из этих пяти регионов выборы трудными не будут, оставят их или нет: в нынешней ситуации любые политические проблемы могут быть решены сравнительно быстро и легко»,— считает Виталий Иванов.

Андрей Винокуров, Андрей Прах, корсеть “Ъ”