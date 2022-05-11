ЕЦБ готовится повышать ставки

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ЕЦБ может приступить к повышению ставок спустя «некоторое время» после завершения программы выкупа активов, это может произойти уже в начале третьего квартала, сообщила в среду глава регулятора Кристин Лагард. Ее выступление подтвердило ожидания скорого ужесточения политики ЕЦБ — европейский регулятор до сих пор сохраняет рекордно низкие ставки и расширяет собственный баланс, несмотря на значительное ускорение инфляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристин Лагард

Фото: Thomas Lohnes / POOL / EPA-EFE / Vostock Photo Кристин Лагард

Фото: Thomas Lohnes / POOL / EPA-EFE / Vostock Photo

Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, завершит выкуп активов в начале третьего квартала текущего года и спустя «некоторое время» после этого приступит к повышению ставок, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе конференции в Любляне в среду. Заявление стало первым прямым указанием на готовность регулятора полностью отказаться от мягкой политики на фоне высокой и растущей инфляции — в апреле она ускорилась до 7,5% (в том числе стоимость энергоресурсов выросла на 38%, продовольствия — на 6,4%, за вычетом этих компонентов прирост потребительских цен составил 3,5%).

Неожиданно быстрое восстановление спроса на фоне медленного роста предложения привело к значительному изменению экономических условий, а конфликт на Украине усилил инфляционные риски, пояснила свою позицию Кристин Лагард, добавив, что «в среднесрочной перспективе инфляция и рост будут двигаться в противоположных направлениях».

Влияние конфликта будет заключаться в осложнении поставок, а также в ускорении «зеленого перехода» для снижения зависимости от поставок энергоресурсов, что также повысит спрос на некоторые металлы и минералы. В таких условиях маловероятно возвращение дезинфляционной динамики прошлого десятилетия, заявила глава ЕЦБ.

Некоторые главы национальных центробанков и члены совета ЕЦБ ожидают еще более скорого ужесточения политики — ранее в среду член исполнительного совета ЕЦБ Фрэнк Элдерсон заявил, что руководство центробанка оценит возможность подъема ставок с рекордных минимумов уже в июле, а глава Бундесбанка Йоахим Нагель отмечал, что выкуп активов может быть завершен в июне, а ставки повышены уже в июле. Еще один член совета регулятора Фабио Панетта, однако, заявил, что ЕЦБ не стоит повышать ставки в июле, необходимо дождаться данных за второй квартал.

Пока ЕЦБ сохраняет ставку по кредитам на нулевом уровне, по депозитам — на уровне минус 0,5%, по маржинальным кредитам — 0,25%. Ранее в ЕЦБ исходили из того, что ставки не будут повышаться, пока регулятор «не убедится в достижении инфляцией уровня в 2% и в ее среднесрочной стабилизации».

В то же время ЕЦБ продолжает наращивать активы на балансе — по итогам прошлой недели он увеличился на €13 млрд, до €8,8 трлн. Сокращение программы выкупа активов было обещано еще в декабре 2021 года, тогда ЕЦБ решил, что антикризисная программа Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) будет завершена в конце марта 2022 года (ее суммарный объем составил €1,7 трлн).

Одновременно ЕЦБ продлил сроки реинвестирования поступлений от погашаемых облигаций в рамках PEPP как минимум до конца 2024 года. Но вместе с тем регулятор сообщил, что будет выкупать активы в рамках своей основной программы (Asset Purchase Programme, APP) в объеме €40 млрд в месяц. В апреле выкуп бумаг действительно был сохранен в этом объеме, однако уже в мае он должен сократиться до €30 млрд, а в июне до €20 млрд. Сейчас речь идет о завершении именно этой программы, после чего регулятор, как ожидается, и приступит к повышению ставок.

Татьяна Едовина