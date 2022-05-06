НАТО расширяется на север

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Перспективы вступления Финляндии и Швеции в НАТО окончательно прояснятся в ближайшие две недели: правительства и парламенты обеих стран готовятся объявить о поддержке идеи интеграции в Североатлантический альянс, после чего будет официально запущен процесс девятой волны его расширения. При этом в НАТО уже заверили Финляндию и Швецию, что готовы защищать их от России даже в переходный период — с момента подачи заявки на вступление до полноценного членства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

В ближайшие дни, как ожидается, станет окончательно ясно, вступят Финляндия и Швеция в НАТО или нет. Свое отношение к идее интеграции в военно-политический блок обещал озвучить 12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё, все последние недели прорабатывавший этот вопрос с правительственной комиссией по вопросам внешней политики и политики безопасности. Правящая Социал-демократическая партия Финляндии, возглавляемая премьер-министром Санной Марин, выскажет свое мнение по этой теме 14 мая. По данным финских СМИ, 16 мая вопрос может быть вынесен на голосование парламента, который должен будет уведомить правительство и президента о своем решении. После этого глава государства может официально запустить процесс вступления в альянс. В Швеции этапы рассмотрения этого вопроса где-то совпадают, а где-то отличаются, но, как ожидается, к государственному визиту Саули Ниинистё в Стокгольм 17–18 мая и шведы окончательно определятся со своим решением.

При этом уже сейчас с большой долей вероятности можно сказать, что обе страны в итоге подадут заявки на вступление в НАТО. К такому развитию событий их подтолкнула начатая Россией 24 февраля «специальная военная операция» на Украине. Как уже писал “Ъ” (см. номер от 22 марта), число сторонников присоединения к альянсу в придерживающейся принципа нейтралитета Финляндии постепенно увеличивалось с 2014 года, однако до недавнего времени они все равно оставались в меньшинстве. После 24 февраля соцопросы выявили резкое изменение общественных настроений: число сторонников вступления в НАТО с тех пор стабильно держится на отметке 62–65%, а противников — не превышает 10%. По мнению большинства респондентов, интеграция в альянс значительно укрепит национальную безопасность перед лицом внешних вызовов. Главной угрозой финны теперь считают Россию. В Швеции число сторонников вступления в НАТО чуть меньше (но все равно более 50%). При этом, когда шведам говорят: «А если в альянс вступит Финляндия?», то поддержка идеи интеграции в блок сразу резко возрастает (до более чем 70%).

Власти обеих стран учитывают и общественные настроения, и изменившиеся геополитические реалии. В недавнем интервью газете Ilta-Sanomat Саули Ниинистё отметил, что «ситуация в сфере безопасности изменилась». «Сначала Россия попыталась ограничить суверенитет других стран и создать сферу влияния. Затем она невероятно жестко использовала военную силу. Когда сосед ведет себя подобным образом, на это, конечно, приходится обращать внимание»,— сказал он. Напомним, протяженность российско-финской границы составляет почти 1,3 тыс. км.

По словам Саули Ниинистё, «если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, у нас появится новый вид Севера — ответственный, стабильный и сильный».

Как ожидается, в ходе госвизита президента Ниинистё в Стокгольм стороны обсудят последние детали и, возможно, выступят с совместным заявлением. После того как они уведомят НАТО о желании начать переговоры о вступлении, альянс должен будет формально пригласить их и начать готовить план действия по подготовке к членству. Как ожидается, все это будет делаться в ускоренном темпе. Вряд ли, конечно, «за сутки», как предрекает бывший генеральный секретарь НАТО датчанин Андерс Фог Расмуссен. Но явно намного оперативнее, чем это было со странами, вступившими в альянс при всех последних волнах расширения.

Во-первых, по комментариям представителей США и их европейских союзников чувствуется желание предъявить в этом плане какие-то конкретные результаты на июньском саммите НАТО в Мадриде. А во-вторых, судя по всему, Хельсинки и Стокгольм озабочены тем, что Москва может создать угрозу их безопасности в переходный период между подачей ими заявки и вступлением в альянс. Статья 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне на страны-кандидаты не распространяется. Однако на этой неделе обоим государствам было обещано, что НАТО так или иначе заранее возьмет их под крыло.

«Мы уверены, что смогли бы найти способы снять любые опасения, которые могут иметься у какой-либо из этих стран в период между подачей заявки на членство в НАТО и официальным вступлением в альянс»,— заверила на брифинге в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом же буквально дословно сказал и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг уточнил, о каких мерах поддержки может идти речь. По его словам, члены альянса готовы разместить вокруг Швеции и Финляндии — в Балтийском море и на прилегающих территориях — дополнительные силы. Также в этом регионе могут быть организованы демонстративные учения НАТО.

Но основным гарантом безопасности обеих стран в переходный период будут выступать США.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, посетившая Вашингтон на этой неделе, заявила, что вопрос решен. «Не вдаваясь в подробности, я могу абсолютно уверенно сказать, что теперь у нас есть американские гарантии,— заявила госпожа Линде журналистам по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.— Это означает, что Россия должна ясно понимать: если она предпримет какие-либо действия против Швеции, США не оставят это без ответа».

Россия ранее обещала предпринять дополнительные шаги для укрепления своей безопасности в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО. На этой неделе о перспективе расширения альянса за счет этих скандинавских стран в интервью испанской газете ABC критически высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В случае вступления Финляндии и Швеции в альянс они превратятся в пространство противостояния Североатлантического блока с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе для наших испытанных временем добрососедских отношений. К этому ли стремятся народы Швеции и Финляндии?» — подчеркнула дипломат. По ее словам, Россия предупреждает своих соседей из Северной Европы «о том, что их втягивание в натовскую орбиту грозит разбалансировкой системы европейской безопасности регулярно и довольно давно». «Это не тема последних недель»,— уточнила Мария Захарова.

Чуть ранее тему прокомментировал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пригрозивший: в случае вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО в Калининграде может быть размещено ядерное оружие. «Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придется укреплять. Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива,— предупредил он в своем Telegram-канале.— В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет».

Елена Черненко