Летом — в НАТО

6K 3 мин. ...

Решение о том, вступать ли Финляндии в НАТО, в Хельсинки примут в течение нескольких недель. Об этом в среду объявила финский премьер Санна Марин. Однако, по сообщениям сразу нескольких СМИ, соответствующее решение власти Финляндии и Швеции в целом уже приняли, и две страны могут присоединиться к альянсу этим летом — осталось только урегулировать ряд формальностей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, считает заявления о необходимости вступления в НАТО двух соседних с Россией стран неумными и необоснованными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министры Швеции и Финляндии Магдалена Андерссон и Санна Марин обсудили в Стокгольме перспективы вступления их стран в НАТО

Фото: Paul Wennerholm / TT News Agency / Reuters Премьер-министры Швеции и Финляндии Магдалена Андерссон и Санна Марин обсудили в Стокгольме перспективы вступления их стран в НАТО

Фото: Paul Wennerholm / TT News Agency / Reuters

«Решение по НАТО будет принято в течение нескольких недель»,— заявила в среду премьер-министр Финляндии Санна Марин, находясь с визитом в Стокгольме. Так она прокомментировала сообщения ряда СМИ о готовности Финляндии и Швеции стать членами Североатлантического альянса.

Так, издание The Times со ссылкой на официальные лица США сообщило, что вступить в НАТО две страны могут уже этим летом. Шведские газеты Aftonbladet и Svenska Dagbladet уточняют, что уже 24 мая вступление в альянс может поддержать партийная верхушка правящей в Швеции Социал-демократической рабочей партии, а в конце июня Стокгольм намерен подать заявку на вступление в НАТО (это может произойти на саммите альянса в Мадриде). Премьер Магдалена Андерссон эту информацию публично подтверждать не стала, но вместе с финской коллегой дала понять, что перспективы членства они обсудили в среду за закрытыми дверями.

В последние недели присоединение к Североатлантическому альянсу остается одной из главных тем для дискуссий в Финляндии и Швеции. При этом если раньше власти обеих стран в основном лишь напоминали о такой возможности, то теперь из публичных заявлений и сообщений СМИ действительно может сложиться впечатление, что принципиальное решение принято, а обсудить осталось лишь детали.

Так, в среду Государственный совет (правительство) Финляндии одобрил и передал на рассмотрение в парламент специальный доклад об изменении обстановки в сфере безопасности после начала «специальной военной операции» РФ на Украине. Документ на полсотни страниц подготовили депутаты из рабочей группы по внешней политике и безопасности вместе с президентом страны Саули Ниинистё — именно он, а не премьер, согласно финскому законодательству, отвечает за внешнеполитический трек. Авторы доклада (текст доступен и на английском языке) начинают с крайне критической оценки действий РФ на Украине и далее проводят всесторонний анализ положения Финляндии в области безопасности — от психологической устойчивости граждан до обзора действующего военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами.

Вступать ли Финляндии в НАТО, авторы документа прямым текстом не указывают. Однако главка «Оценка последствий возможного членства Финляндии в НАТО» дает понять, что рисков у такого членства практически нет и, наоборот, «в долгосрочной перспективе стабильность в регионе Балтийского моря только возрастет». В случае вступления в альянс, отмечается в тексте, расходы Финляндии на оборону вырастут всего на 1–1,5%, при этом Хельсинки сохранит за собой право решать, направлять ли своих военнослужащих для участия в операциях (в том числе миротворческих) за рубежом.

Также можно будет отказаться от размещения сил и вооружений альянса на своей территории. Одна из ключевых мыслей документа, завершающая эту главку, сформулирована витиевато. «Неспособность реагировать на изменения ситуации с безопасностью» (и, вероятно, отказ от вступления), по мнению авторов документа, может ослабить (в англоязычном тексте написано «изменить») позиции страны на международной арене и «сузить пространство для маневра». Целиком документ обсудят в парламенте на следующей неделе.

Еще с 1994 года Финляндия сотрудничает с НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира». Статуса наблюдателя в альянсе не существует, но фактически именно такую позицию занимает Финляндия, и ее представители присутствуют на саммитах и встречах альянса высокого уровня. В 2014 году Финляндия и Швеция подписали с альянсом договор о военной помощи, подразумевающий углубление сотрудничества. Кроме того, уже сейчас силы быстрого реагирования альянса могут проводить учения на финской территории. После событий 2014 года вокруг Украины и Крыма бывший посол Финляндии в России Ханну Химанен призвал руководство страны начать процедуру вступления в НАТО без предварительного референдума, но ранее представители правительства, ведущие политики и большинство граждан были солидарны в том, что вступать в НАТО пока не стоит.

В Москве гипотетическое — а теперь уже и вероятное — вступление Финляндии и Швеции в НАТО, естественно, оценивают негативно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду назвала заявления о «российской угрозе» Финляндии и Швеции «неумными» и «не основанными на фактах». «Они лежат в русле пропаганды и провокации,— пояснила дипломат.— Они не отвечают интересам народов этих стран и обеспечивают и обслуживают интересы коллективного Североатлантического альянса под руководством США».

«Мы неоднократно говорили, что сам по себе альянс является скорее инструментом, заточенным на конфронтацию, это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность, и дальнейшее расширение альянса, конечно, не принесет дополнительной безопасности на Европейский континент»,— заявил в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Галина Дудина