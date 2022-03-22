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Коммерсантъ FM
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Финляндия переходит во вступление

Население соседней страны все более явно просится в НАТО

В Финляндии зафиксирован новый рекордный показатель числа сторонников вступления в НАТО — 64%. Еще недавно такой процент финнов высказывался против интеграции в Североатлантический альянс, однако с началом «специальной военной операции» России на Украине общественные настроения в Финляндии резко изменились. Власти страны пока не спешат делать однозначных заявлений о перспективах вступления в НАТО, однако и правительство, и парламент сейчас активно обсуждают этот вопрос.

По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, власти рассматривают два варианта действий: углубление партнерства в сфере обороны со Швецией и США либо вступление в НАТО

По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, власти рассматривают два варианта действий: углубление партнерства в сфере обороны со Швецией и США либо вступление в НАТО

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, власти рассматривают два варианта действий: углубление партнерства в сфере обороны со Швецией и США либо вступление в НАТО

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным опроса, обнародованного в понедельник газетой Helsingin Sanomat, 64% финнов высказываются за вступление их страны в НАТО. По мнению респондентов, интеграция в альянс значительно укрепит национальную безопасность перед лицом внешних вызовов и угроз. Для Финляндии это рекордный показатель. Ранее такой же процент опрошенных выступал против вступления в НАТО.

Число сторонников присоединения к альянсу постепенно увеличивалось с 2014 года, однако наиболее резкий скачок произошел за минувшие три недели.

Схожие цифры — 62% сторонников вступления в НАТО — 14 марта приводила финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE. При этом 74% участников опроса YLE отметили, что поддержали бы курс на присоединение к альянсу, если бы за это однозначно высказались власти Финляндии.

Те же, однако, по-прежнему занимают осторожную позицию. Так, президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью газете Financial Times в минувшие выходные сказал, что сейчас власти рассматривают два варианта действий: углубление партнерства в сфере обороны со Швецией и США, а также вступление в НАТО. По его словам, и тот и другой сценарий позволит укрепить безопасность Финляндии, но оба связаны с определенными рисками.

В начале марта Саули Ниинистё выпустил специальное заявление, в котором констатировал, что ситуация в сфере безопасности «меняется быстро и кардинально».

«Я полностью понимаю озабоченность финнов и необходимость отреагировать на сложившуюся обстановку. Однако в разгар острого кризиса особенно важно сохранять хладнокровие и тщательно оценивать влияние прошлых и возможных будущих изменений на нашу безопасность»,— подчеркнул президент.

Премьер-министр страны Санна Марин 24 февраля — в день начала российской «спецоперации» — сказала, что Финляндия может вступить в НАТО, если это потребуется для обеспечения ее безопасности.

Оценить плюсы и минусы того или иного выбора предстоит межведомственной группе под руководством главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, которая начала готовить доклад о влиянии российской военной операции на безопасность в регионе и Европе. Как ожидается, он будет передан в парламент в начале апреля. При этом на рассмотрение парламентариям также поступили две петиции — о проведении референдума по вступлению в НАТО и о вступлении в альянс без референдума. Ряд политических сил уже дали понять, что вопрос о членстве в НАТО будет для них одним из важнейших на парламентских выборах апреля 2023 года.

Еще с 1994 года формально придерживающаяся квази-нейтралитета Финляндия сотрудничает с НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира». Статуса наблюдателя в альянсе не существует, но Финляндия занимает фактически именно такую позицию: ее представители присутствуют на саммитах и встречах альянса высокого уровня. В 2014 году Финляндия и Швеция подписали с альянсом договор о военной помощи, подразумевающий углубление сотрудничества. Кроме того, уже сейчас силы быстрого реагирования альянса могут проводить учения на финской территории. После событий 2014 года вокруг Украины и Крыма бывший посол Финляндии в России Ханну Химанен призвал руководство страны начать процедуру вступления в НАТО без предварительного референдума, но до недавнего времени представители правительства, ведущие политики и большинство граждан были солидарны в том, что вступать в НАТО пока не стоит. В то же время руководство страны каждый раз подчеркивало: Финляндия сохраняет за собой такое право (подробнее см. “Ъ” от 1 марта). Схожей позиции придерживаются власти Швеции.

Российские официальные лица в последнее время неоднократно давали понять, что для Москвы вступление Финляндии в альянс неприемлемо (напомним, протяженность российско-финской границы составляет почти 1,3 тыс. км). Директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев в интервью агентству «Интерфакс» на днях сказал, что «присоединение Финляндии и Швеции к НАТО имело бы серьезные военно-политические последствия, которые потребовали бы от России переоценки всего комплекса отношений с этими государствами и осуществления ответных шагов». При этом он отметил, что «Североатлантический альянс, отдельные стран-члены блока, прежде всего США, предпринимают целенаправленные усилия по втягиванию этих двух государств в НАТО, в том числе посредством пропагандистской обработки общественного мнения». «С началом специальной военной операции вооруженных сил РФ на Украине эта антироссийская кампания приобретает признаки истерии»,— добавил дипломат.

Елена Черненко

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