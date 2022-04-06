Агрессивный блок надо

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Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел во вторник круглый стол, участники которого активно критиковали деятельность НАТО и обвиняли этот военно-политический блок в столкновении России и Украины. Свои выводы они подкрепили свежим опросом ВЦИОМа, согласно которому большинство россиян считают, что Североатлантический альянс был создан для агрессии против России. Сторонний эксперт считает результаты этого опроса следствием российской антизападной риторики 2010-х годов и ряда сомнительных операций самого альянса; разговоры же о том, что за Украиной стоит НАТО, по его мнению, позволяют Москве представить военную операцию как оборонительную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

5 апреля в МИА «Россия сегодня» прошел круглый стол ЭИСИ на тему «НАТО перед судом истории». Основным докладчиком стал политолог Павел Данилин, который сразу начал с главного: «Из последних 30 лет НАТО находится в состоянии войны 42,5 года. Как такое могло получиться? Они одновременно ведут сразу несколько войн». Шокировав публику таким математическим парадоксом, эксперт все же счел нужным пояснить, что формально альянс военных операций не вел, «но если смотреть на суть вещей, то станет понятно, что целый ряд конфликтов второй половины XX века, в которых США выступали ведущей военной силой, де-факто можно отнести к конфликтам, в которых участвовали тем или иным способом силы НАТО». По убеждению господина Данилина, этот союз служит только интересам США, а его главная цель — противодействие России: «НАТО все ближе и ближе подбирается к нам… И учитывая, что НАТО помимо агрессивной риторики неоднократно использовало агрессивные действия, нам есть чего опасаться».

«Цели НАТО постепенно перевоплощались к цели сдерживания России как реваншистской державы, наследницы Советского Союза»,— поддержал коллегу политолог Александр Асафов. А директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов добавил, что блок НАТО фактически стоит за конфликтами России с Грузией и Украиной. «Вся эта инфраструктура (созданная на Украине при поддержке Запада.— “Ъ”), помноженная на дикую, пещерную русофобию, взращенную на Украине, создает не просто угрозу»,— доказывал эксперт. Павел Данилин, в свою очередь, обратил внимание на новость о том, что Польша закупила у США 200 танков Abrams. «Что это означает? Что старые советские Т-72 пойдут на Украину!» — сделал он уверенный вывод.

В ходе обсуждения эксперты напомнили об исследовании, проведенном ВЦИОМом 2 апреля. Согласно этому опросу, положительно к НАТО относятся лишь 2% россиян, безразлично — 23%, отрицательно — 59%. Отвечая на вопрос, что такое НАТО (на выбор социологи предложили всего два варианта ответа), 15% респондентов заявили, что это «военный оборонительный союз, нацеленный на защиту» его членов, а 62% посчитали, что это «военная структура, нацеленная на агрессивные действия в отношении России». При этом 81% опрошенных слышали о том, что Североатлантический альянс «в последние годы вел военные операции в ряде стран (Югославия, Афганистан, Ливия, Ирак)».

Напомним, что еще 10–15 лет назад опросы того же ВЦИОМа демонстрировали если и не положительное, то по крайней мере более нейтральное отношение россиян к НАТО. Так, в 2006 году 27% респондентов говорили о России как противнике НАТО, но 35% называли ее партнером альянса, а 9% и вовсе считали Россию его членом. В 2009 и 2011 годах лишь 5–6% опрошенных определяли НАТО как агрессивный военный блок, направленный против России, хотя отрицательное отношение к альянсу высказывали соответственно 58% и 50%. Впрочем, уже тогда в качестве основной миссии НАТО россияне выделяли защиту и продвижение интересов США на международной арене: в 2006 году так считали 26%, в 2009-м — 41%, в 2011-м — 28%. Доля тех, кто называл главной целью альянса агрессию в отношении других государств, была ниже: 21% — в 2006 году, 31% — в 2009-м и 24% — в 2011-м.

Отметим также, что граждане стран—членов НАТО его деятельностью в основном довольны. Например, по данным Pew Research Center, в 2021 году более половины жителей этих государств относились к альянсу положительно (меньше 50% довольных было только в Греции). А согласно опросу, проведенному в 2021 году по заказу самого НАТО, 86% граждан стран—членов союза проголосовали бы за то, чтобы в нем остаться.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что нынешнее отношение россиян к НАТО является следствием «инерции советской пропаганды» и нагнетания военной и антизападной риторики в 2010-е годы. В середине нулевых годов слово «НАТО» вовсе не было ругательным, а российские политики даже ставили вопрос о присоединении к Североатлантическому альянсу, напоминает политолог. Однако не в пользу НАТО сыграли некоторые его операции, особенно в Ираке и Ливии: их мотивы остались неочевидны даже для тех, кто не симпатизировал лидерам этих стран Саддаму Хусейну и Муаммару Каддафи. Попытки российской стороны представить свои действия как «оборонительные» господин Виноградов считает понятными, как и желание позиционировать нынешний конфликт как противостояние России и НАТО, в котором Украина играет лишь роль орудия Запада. «У многих лоялистов такая интерпретация не вызывает возражений, хотя содержательное обоснование этого тезиса нередко хромает»,— отмечает эксперт. Кроме того, такое позиционирование позволяет объяснить размытость российских военных успехов и, в частности, тот факт, что Украина, вопреки прогнозам некоторых «ура-патриотов», не была побеждена «за три дня», ведь НАТО — это более сильный соперник, добавляет Михаил Виноградов.

Андрей Винокуров