Машины поставят параллельно

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Минпромторг позволил без разрешения правообладателя ввозить в РФ автомобили всех популярных брендов, а также некоторые автозапчасти. Предполагается, что мера коснется только продукции компаний, покинувших российский рынок. Однако в список вошли как шины Continental, завод которой перезапустился в Калуге в конце апреля, так и Tesla, которая никогда официально не поставлялась в РФ. Более того, ни один автоконцерн официально не заявлял об уходе с рынка РФ. Впрочем, большинство производителей испытывают сложности с комплектующими из-за санкций и логистики, и как минимум приток запчастей для кузовного ремонта «параллельный импорт» должен обеспечить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минпромторг опубликовал перечень товаров, разрешенных к ввозу в РФ без разрешения правообладателя. Речь идет о так называемом «параллельном импорте». Документ охватывает широкий перечень из 96 групп товаров, однако в большинстве из групп ТН ВЭД фигурирует практически один и тот же список автомобильных брендов. Среди них Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, General Motors (включая отдельные упоминания Cadillac, Chevrolet, GMC), Dodge, Mitsubishi, Renault, Hummer, Rover, Tesla, Lincoln, Mercedes-Benz (а также Daimler, Maybach, Smart), BMW и Mini, бренды VW Group (Volkswagen, Skoda, Porsche, Audi), Toyota и Lexus, Lamborghini, Ferrari, Seat, Isuzu, Maserati, Aston Martin, Subaru, Suzuki, Honda и Acura, Infiniti и Nissan, Rolls-Royce, Bugatti, а также грузовые Scania, MAN, DAF Trucks и Volvo (без уточнений, что за Volvo имеется в виду).

Согласно документу, машины всех этих брендов можно завозить в РФ «параллельно». В Минпромторге указали: «Одним из принципов формирования перечня стала защита интересов отечественных потребителей продукции тех иностранных компаний, которые покинули российский рынок в условиях введенного "недружественными" странами санкционного режима». При этом об уходе с российского рынка с момента начала военных действий не заявил ни один из этих автоконцернов. Под эту категорию может подходить только General Motors, который, как писал “Ъ” 19 апреля, сворачивает российский офис, но официально речь идет о «расширении приостановки работы». Остальные марки пока также говорили лишь о приостановке, хотя частично их продукция подпадает под запрет на экспорт из США, ЕС и Японии так называемых предметов роскоши. Tesla и вовсе никогда официально не поставлялась в РФ.

Под разрешение на ввоз без согласия правообладателя попала как минимум часть автозапчастей этих брендов. Традиционно автоконцерны выступали против параллельного импорта автозапчастей, ссылаясь в том числе на разные их характеристики в зависимости от рынка, под который те выпущены (см. “Ъ” от 16 августа 2021 года). Речь шла и о разных климатических условиях, при том что одним из наиболее популярных каналов параллельного импорта запчастей в РФ были ОАЭ. Однако после начала военных действий на Украине логистика доставки товаров и компонентов в РФ значительно усложнилась. Кроме того, запчастей коснулся запрет на экспорт из ЕС. То есть фактически доставка запчастей из Азии осложнилась из-за логистики, а из Европы — из-за санкций. На этом фоне стало невозможным как доставить комплектующие на конвейеры, так и обеспечить сервисные работы. Пока дилеры говорят о наличии запчастей на складах, в том числе дистрибуторов и импортеров. Но дистрибуторы готовы оплачивать дилерам оригинальные запчасти, найденные ими на рынке и ввезенные параллельно (см. “Ъ” от 25 апреля).

Сергей Удалов из «Автостата» указывал, что одна из наиболее проблемных категорий запчастей — предназначенные для кузовного ремонта. Согласна примерам декларирования таких компонентов, они подпадают под полностью включенную в документ группу ТН ВЭД 87, как и сами готовые автомобили.

Также Минпромторг легализовал ввоз в РФ шин Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone. На начало апреля на складах в стране наличествовали шины для розницы в объеме, превышающем годовые продажи на этом рынке, но наблюдался дефицит некоторых типоразмеров (см. “Ъ” от 7 апреля). Примечательно, что в конце апреля Continental возобновил работу завода в РФ, но его продукция все равно оказалась в списке. Глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в РФ.

Ольга Никитина