Сигнал поворота из России

320 3 мин. ...

Как узнал “Ъ”, Volvo Cars и Jaguar Land Rover (JLR) вслед за General Motors сокращают российские офисы. Шведская марка намерена продолжить гарантийную поддержку и готова оплачивать ввезенные в обход правообладателя запчасти, по JLR ясности пока нет. По данным “Ъ”, оплачивать запчасти по параллельному импорту готовы и другие автоконцерны, поскольку сами они не могут их ввезти и в противном случае должны будут выкупить гарантийные автомобили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Volvo Cars и Jaguar Land Rover сокращают основную часть сотрудников российского офиса, рассказали источники “Ъ”. Как говорит один из собеседников “Ъ”, JLR фактически уходит из РФ, поскольку в штате оставляют только персонал, который будет координировать административные взаимодействия на этапе закрытия юрлица согласно требованиям законодательства. Неясно, продолжит ли JLR поддерживать сервисное обслуживание своих автомобилей. Источник “Ъ” отмечает, что компания не присылала письмо об отказе от всех обязательств, как сделала General Motors (GM). Напомним, GM 19 апреля начала сокращение сотрудников российского офиса, но официально уход не подтвердила, сообщив лишь о «расширении приостановки деятельности» (см. «Ъ-Онлайн» от 19 апреля).

Другой собеседник “Ъ” называет ситуации у JLR и Volvo Cars схожими, говоря о сокращении 80% персонала, за исключением административного: «Непонятно — это до полного выхода или чтобы исполнять обязательства и дальше». Источник “Ъ” среди дилеров говорит, что Volvo Cars продолжает признавать свои гарантийные обязательства перед российскими клиентами и с этой целью оставляет персонал, который обеспечит сервис. Также компания оставляет возможность доступа дилеров к системам диагностики автомобилей, «не снижая возможность их безопасной эксплуатации», говорит он. Собеседник “Ъ” указывает, что компания повела себя «более цивилизованно, чем Cadillac, которая отключила дилеров от систем сканирования состояния автомобилей, их обновлений, что беспрецедентно для мировой практики».

Кроме того, еще два источника “Ъ” среди дилеров говорят о том, что Volvo Cars разрешила дилерам сократить штат. Один из них уточняет, что компания «спокойно относится к тому, что дилерские центры приводят штат к реальным продажам».

“Ъ” направил запросы в российские офисы JLR и Volvo Cars.

JLR принадлежит индийской Tata Motors, производство в основном в Великобритании. Шведская Volvo Cars — китайскому автоконцерну Geely. Продажи легковых автомобилей Volvo в РФ в 2021 году составили 9,1 тыс. штук, следует из статистики АЕБ, Land Rover — 6,4 тыс., Jaguar — 521. JLR приостановила поставки машин в Россию 1 марта.

Аналогичное решение о приостановке до особого уведомления 1 марта приняли и в Volvo Cars.

Экспорт в Россию машин премиального сегмента, куда входят эти бренды, уже ограничен санкциями. Так, ЕС запретил ввоз в РФ машин дороже €50 тыс., а Великобритания также заявляла о запрете поставок предметов роскоши, в том числе дорогих автомобилей.

Несмотря на меньшие продажи JLR по сравнению с Volvo Cars и тем более BMW и Mercedes, марка исторически имеет достаточно большой парк в России и высокую лояльность к бренду, говорит Сергей Удалов из «Автостата». Кроме того, у JLR была одна из самых высоких в сегменте доля корпоративных продаж, а также сам дистрибутор активно продавал подержанные автомобили. В целом для премиальных марок «важны даже небольшие рынки», подчеркивает он.

Санкции ЕС затрудняют и поддержку гарантийных обязательств. Как говорят источники “Ъ”, сейчас из-за широкой возможности трактовки запрета на ввоз в РФ компонентов и запчастей европейские таможни не выпускают эти товары. Фактически после исчерпания стоков запчастей поддержка гарантии станет невозможна. Однако, как рассказывают источники “Ъ” в автопроме, дистрибуторы готовы оплачивать дилерам оригинальные запчасти, найденные ими на рынке и ввезенные параллельно. По такому пути пошли и в Volvo Cars, говорит источник “Ъ” среди дилеров.

Неисполнение гарантии грозит дистрибуторам и импортерам автомобилей банкротством, отмечает один из источников “Ъ” на авторынке: если компания не выполняет ремонт, клиенты могут потребовать выкуп автомобиля по текущей стоимости. Поэтому автоконцерны и готовы оплачивать дилерам даже запчасти, закупленные по другим каналам, заключает он.

Ольга Никитина