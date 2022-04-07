Шины пока не сдуваются

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По данным системы маркировки, запасы шин в РФ для легковых автомобилей превышают годовой объем рынка, достигая почти 61 млн штук. Причем эта цифра не учитывает пополнение от производства, которое продолжается на ряде заводов. Но традиционный всплеск спроса в марте—апреле совпал с заявлениями ряда иностранных производителей о приостановке работы в РФ, что на фоне роста курса рубля привело к повышению цен и ажиотажу. В итоге даже при видимом насыщении рынка возникла нехватка некоторых популярных типоразмеров, наблюдавшаяся, впрочем, и в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Быховец/Коммерсантъ Фото: Сергей Быховец/Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными системы маркировки «Честный знак», согласно которым запасы шин для легковых автомобилей в РФ к началу апреля составили почти 61 млн штук. На складах производителей и импортеров, а также в точках продаж хранится 26,5 млн летних шин, почти 14 млн зимних шипованных, 11,5 млн зимних нешипованных и почти 9 млн всесезонных. Еще 18,1 млн составляет склад шин для грузовиков, автобусов, сельхозтехники и прочего транспорта. Общий объем шин и покрышек на 31 марта в РФ превышает 79 млн шин и покрышек.

Исходя из спроса на уровне 2021 года, только этих запасов хватит на 11–17 месяцев, полагают в ЦРПТ (оператор системы «Честный знак»). В Nokian Tyres и Michelin оценивали рынок шин для вторичной комплектации в 2021 году в 40,5–40,7 млн штук (см. “Ъ” от 10 февраля). Собеседник “Ъ” уточняет, что объем рынка конкретно легковых шин в последние годы составлял около 30 млн штук, упав даже ниже этой планки после коронавируса. То есть только на складских запасах — при сохранении спроса на уровне последних лет — потребители обеспечены шинами на два года.

В ЦРПТ уточняют, что спрос в марте при этом был высоким: в первые две недели месяца куплено 1,2 млн шин на 8,5 млрд руб. против 0,4 млн за тот же период февраля. Средневзвешенная цена одной шины составила 7069 руб. В комплекте, как правило, четыре шины. По крайней мере отчасти всплеск спроса объясняется обычной сезонностью. «С потеплением автолюбители традиционно начинают "переобуваться" в летнюю резину»,— поясняет заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

В то же время сразу несколько крупных производителей сделали заявления о приостановке работы в России, и это, признает топ-менеджер, подстегнуло автомобилистов сделать покупки как можно быстрее. «Но дефицита на рынке нет,— подчеркивает он.— Мы ожидаем, что период повышенного спроса завершится в мае».

Март—апрель — традиционный период повышения прайс-листов наравне с сентябрем—октябрем. В drom.ru оценивали, что летняя резина в рознице подорожала на 15–20% с начала года и на 36% по сравнению с 2021 годом. И спрос, и цены выросли раньше традиционного ажиотажного периода — середины марта.

При этом нельзя сказать, что проблем с доступностью совсем нет. «Ъ-FM» 20 марта сообщал о сложностях с поиском новых летних шин 275-й высоты в Москве. В статистике ЦРПТ данных по типоразмерам нет. Самыми ходовыми типоразмерами разные сайты, предлагающие к покупке шины, в 2020 году называли 205/55 R16 (12,7% продаж), 185/65 R15 (6,4%), 215/65 R16 (6,2%) и 195/65 R15 (5,3%). На сайте TyresAddict в базовом варианте предлагается посмотреть шины 205/55 R16. Drom.ru называл одним из самых распространенных размеров 185/65 R15 и «близкий к нему по ценам и популярности» 195/65 R15.

Собеседник “Ъ” среди шинников говорит, что размеры 15–16 в целом наиболее популярны, о проблемах с доступностью определенных типоразмеров он не знает. Впрочем, дефицит самых популярных моделей и типоразмеров наблюдался и в 2021 году из-за сложностей с логистикой и приостановок производств из-за коронавируса, рассказывали “Ъ” в компаниях-производителях.

При этом шины в РФ продолжают выпускаться, поэтому говорить о том, что склад не пополняется, нельзя. Работают заводы местных производителей Kama Tyres, Cordiant и Nortec, а также локализованных в РФ Nokian Tyres и Pirelli. Об уходе из РФ иностранные производители шин не заявляли, но приостановлена работа локальных площадок Bridgestone, Continental, Michelin и Yokohama. Также спросом у клиентов традиционно пользуются б/у шины в хорошем состоянии.

Ольга Никитина