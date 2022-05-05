В кипе наш разум возмущенный

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На фоне резкого похолодания в отношениях между Россией и Израилем из-за гипотезы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о еврейском происхождении Гитлера в Москву прилетела делегация палестинского движения «Хамас». Символично, что ее переговоры в МИД РФ совпали с главным государственным праздником Израиля — Днем независимости. Впрочем, впечатления от этого болезненного для израильтян совпадения сгладили послание президента РФ Владимира Путина, поздравившего Израиль с праздником, и его телефонный разговор с израильским премьером Нафтали Беннетом. По израильской версии, в ходе этой беседы президент Путин извинился за высказывание своего министра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин уладил разногласия с Израилем так, как никто бы не смог этого сделать

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин уладил разногласия с Израилем так, как никто бы не смог этого сделать

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Извинения приняты

«В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне, который отмечается и в России, и в Израиле 9 мая, Владимир Путин и Нафтали Беннет подчеркнули особое значение этой даты для народов обеих стран, бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля по итогам телефонного разговора президента РФ с премьер-министром Израиля. Президент Путин просил передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия, а Нафтали Беннет, в свою очередь, отметил решающий вклад Красной армии в победу над нацизмом. Разговор был приурочен к отмечаемому в четверг Дню независимости Израиля, с чем президент «тепло поздравил Нафтали Беннета и израильский народ». «Была высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных российско-израильских отношений и поддержании полезных контактов между руководством двух стран»,— отметили в Кремле.

Владимир Путин также направил телеграмму с поздравлениями президенту Израиля Ицхаку Герцогу, которую цитируют израильские СМИ: «Верю, что отношения между Россией и Израилем, основанные на принципах дружбы и взаимного уважения, будут и впредь развиваться на благо нашего народа, во имя укрепления мира и безопасности на Ближнем Востоке. Желаю вам крепкого здоровья и больших успехов, а также радости и процветания всем гражданам Израиля».

Беседы президента РФ с премьер-министром Израиля накануне Дня независимости и Дня Победы традиционны, но в этом году были опасения, что этого разговора может и не случиться.

Напомним, что в опубликованном 1 мая интервью итальянской телекомпании Mediaset глава МИД РФ Сергей Лавров, объясняя, почему необходима денацификация Украины, заявил, что еврейское происхождение Владимира Зеленского ничего не доказывает. Министр предположил, что еврейские корни могли быть и у Адольфа Гитлера, и отметил, что взгляды не зависят от происхождения, а «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». Это высказывание вызвало бурю возмущения в Израиле. Президент Ицхак Герцог и другие политики потребовали объяснений и извинений, указав, что такие заявления перекладывают ответственность за холокост на самих евреев. «Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев»,— сказал министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. За этим последовала целая серия заявлений российского МИДа, в том числе официального представителя ведомства Марии Захаровой, о курсе «нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве», об игнорировании израильскими политиками «ситуации с ростом неонацистской идеологии на территории Украины», а также об израильских наемниках, воюющих (как отмечают в МИД РФ) «фактически плечом к плечу с боевиками "Азова"».

Накал страстей смягчила телеграмма спикера Совета федерации Валентины Матвиенко, адресованная в среду председателю Кнессета Мики Леви по случаю израильского Дня независимости. Госпожа Матвиенко отметила, что в России придают «большое значение отношениям с Израилем». Она также поздравила Израиль с Днем Победы (отмечается там, как и в России, 9 мая, хотя на фоне конфликта на Украине в израильском обществе возникла дискуссия о переносе даты на 8 мая). Спикер призвала израильских законодателей «продолжать совершенствовать правовые основы борьбы с проявлениями нацизма, а также прилагать все усилия для противодействия искажению истории и пересмотру итогов Второй мировой войны», что до последнего момента и так успешно делали две страны, пока не разошлись во взглядах на события на Украине.

Но точку в дипломатическом конфликте поставил Владимир Путин. Согласно официальной израильской версии, в ходе состоявшейся в четверг беседы премьер-министр Беннет «принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил президента РФ за его отношение к еврейскому народу и памяти о холокосте». В Кремле на вопрос, затрагивали ли в телефонном разговоре президент РФ и премьер Израиля возможные поставки Израилем вооружения Украине и резонансные высказывания Сергея Лаврова, заявили, что все темы разговора были перечислены в опубликованном сообщении.

И в российском, и в израильском официальных текстах по итогам переговоров говорится, что стороны обсудили ситуацию на Украине, в первую очередь в Мариуполе, где помимо военных укрываются гражданские лица.

В Москве повторили, что боевики удерживают мирных жителей, в то время как российские военные готовы предоставить для гражданских лиц безопасный выход. «Что же касается остающихся на "Азовстали" боевиков, то киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие»,— подчеркнули в Кремле.

В сообщении канцелярии главы израильского правительства говорится, что Нафтали Беннет попросил Владимира Путина рассмотреть различные варианты эвакуации людей с «Азовстали». Просьба стала результатом состоявшейся днем ранее беседы господина Беннета с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Президент Путин пообещал разрешить эвакуацию гражданских лиц, включая раненых, через гуманитарные коридоры ООН и Красного Креста»,— отметила израильская сторона. На момент публикации сообщения уже было известно, что ООН и Международный комитет Красного Креста направили очередной гуманитарный конвой для эвакуации людей с «Азовстали». Предполагается, что он прибудет в Мариуполь в пятницу. Напомним, что на этой неделе с завода удалось эвакуировать около 100 человек.

Конструктивный визит «Хамаса»

Новости о беседе Владимира Путина и Нафтали Беннета прозвучали в тот момент, когда на Ближнем Востоке активно обсуждали резкое похолодание в отношениях России и Израиля и то, как это отразится на судьбе региона. Как раз в этот момент Москву посетила делегация палестинского движения «Хамас» во главе с заместителем председателя политбюро этой организации Мусой Абу Марзуком. Если бы этот визит не совпал с Днем независимости Израиля и скандалом вокруг заявлений МИД РФ, его можно было бы назвать рутинным. Представители «Хамаса» прилетают в Россию достаточно часто. Только в прошлом году господин Абу Марзук был в Москве трижды — в декабре, августе и феврале. В беседе с «Интерфаксом» замглавы МИД РФ Михаил Богданов подчеркнул, что встреча с делегацией «Хамаса» — «давно запланированная», однако на Ближнем Востоке, где любят символику, сделали другие выводы. Тем более что на фоне дипломатического скандала с Россией Израиль активно подталкивают к расширению военной помощи Украине, а Москва, в свою очередь, активизирует военное и экономическое сотрудничество с Ираном.

Палестинцы встретились с Михаилом Богдановым и другими российскими официальными лицами. Стороны обсудили последнее обострение палестино-израильского конфликта и особенно ситуацию на Западном берегу реки Иордан и вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме, где уже три недели происходят периодические столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности. Очередное как раз произошло в день переговоров «Хамаса» в Москве.

Прошедшую в четверг встречу Михаил Богданов назвал конструктивной и сообщил информагентству «РИА Новости», что скоро в Москве ожидают визиты представителей возглавляемого президентом Палестины Махмудом Аббасом движения «Фатх» и системообразующей Организации освобождения Палестины, которые, мягко говоря, не ладят с «Хамасом». Так что в Москве по-прежнему демонстрируют взвешенную позицию в отношении внутрипалестинского конфликта.

Марианна Беленькая