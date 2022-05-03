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Коммерсантъ FM
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МИД РФ на евреях не проведешь

Израиль расстроила гипотеза о корнях Гитлера

Конфликт на Украине развел Россию и Израиль по разные стороны баррикад в отношении трактовки истории. До этого ни с одним другим государством за пределами постсоветского пространства у России не было столь глубокого взаимопонимания по вопросам, касающимся сохранения памяти о Второй мировой войне. Теперь Израиль обвиняет Россию в «исторических ошибках», а в МИД РФ упрекают израильского министра иностранных дел в «антиисторичности». Поводом для дипломатического скандала стало интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, где он не исключил наличие еврейской крови у Адольфа Гитлера. Дело дошло до вызова посла РФ в МИД Израиля. У российских дипломатов также накопилось немало претензий к еврейскому государству, которое, с их точки зрения, поддерживает «неонацистский режим в Киеве».

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова в интервью итальянской телекомпании Mediaset, опубликованном 1 мая, в Израиле произвело эффект разорвавшейся бомбы. На просьбу журналиста прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского, что «денацификация бесполезна», так как он сам еврей, российский министр ответил: «Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят».

На следующий день посол РФ в Израиле Анатолий Викторов был вызван в израильский МИД. Последовала также целая серия комментариев со стороны израильских политиков и общественных деятелей.

Премьер-министр Нафтали Беннет заявил: «Необходимо немедленно прекратить использование темы Катастрофы (холокоста.— “Ъ”) в качестве средства политической борьбы и взаимных нападок. Его (Лаврова.— “Ъ”) слова — неправда и неприемлемы по сути».

Глава МИД Израиля Яир Лапид назвал высказывания своего российского коллеги не только «непростительными и возмутительными», но и «ужасной исторической ошибкой». «Евреи не убивали себя во время холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев»,— сказал он.

Министр финансов и глава русскоязычной партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман предложил Сергею Лаврову извиниться. Но в ответ на это в МИД РФ выпустили еще одно заявление, касающееся истории холокоста и направленное непосредственно в адрес Яира Лапида, который в последнее время крайне раздражает Москву.

«Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве»,— говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ углубился в историю, приведя «трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами» в гетто (впрочем, в Израиле это никогда и не отрицали, а лишь призывали не выдергивать факты из исторического контекста). «Еврейское происхождение президента — не гарантия защиты от разгула неонацизма в стране»,— отстаивают свою позицию в российском внешнеполитическом ведомстве.

В Москве также задались вопросом, почему господин Лапид и другие израильские политики не замечают «бытовой и политический антисемитизм и нацизм» на Украине и «цинично игнорируют эпидемию уничтожения и осквернения памятников настоящим праведникам народов мира — солдатам Красной Армии, остановившим холокост и спасшим Еврейский мир». «Сколько раз в МИД Израиля вызывали для вручения по этому поводу резких протестов послов Польши, Болгарии, стран Прибалтики, той же Украины?» — спрашивают на Смоленской площади.

Напомним, впрочем, что Израиль неоднократно выступал с резкой критикой в адрес Варшавы из-за передергивания истории, а также напоминал Киеву о недопустимости реабилитации и прославления пособников нацистов. В частности, об этом сказал в ходе визита на Украину в 2016 году тогдашний президент Израиля Реувен Ривлин.

До сих пор Израиль, как ни одна другая страна за пределами постсоветского пространства, имела с Россией близкие позиции по всему, что касается сохранения памяти о Второй мировой войне и по вопросам «переписывания истории». Это заявлялось практически на всех политических встречах — и на уровне глав государств, и глав МИДов двух стран, посольств, а также на общественных мероприятиях.

Израильские политики постоянно говорят и о героизме советских солдат, подвиг которых спас еврейский народ от уничтожения. Тот же Яир Лапид при каждом подходящем случае вспоминает, что советские солдаты спасли от гибели его отца. «Израиль и Россия выступают сегодня единым фронтом против антисемитизма и любых попыток переписать историю холокоста. Это важнейшее послание всему миру»,— писал господин Лапид в израильской газете «Едиот Ахронот» в октябре прошлого года.

А за несколько недель до этого, после очень теплых переговоров с Сергеем Лавровым в Москве, говоря о роли Красной армии в победе над фашизмом, а также вспоминая участие СССР в создании Государства Израиль, глава МИД Израиля отмечал: «Мы вам должны. И мы народ с долгой памятью». Он добавил тогда, что «все непростые страницы совместной истории, которых также было немало, стороны как-то постарались перевернуть».

Видимо, все это давало основание Москве думать, что израильтяне займут более гибкую позицию по поводу украинского кризиса. Тем более что Россия и Израиль в последние годы тесно сотрудничают по многим вопросам, в том числе касающимся региональной безопасности, в первую очередь когда речь шла об Иране и его роли в Сирии. Российские и израильские позиции по этим вопросам не сходятся, но интересы безопасности друг друга стороны всегда свято соблюдали. Так, Москва, хотя и критиковала удары Израиля по иранским объектам в Сирии, но никогда не пыталась им воспрепятствовать.

Отношения между РФ и Израилем резко обострились через некоторое время после начала «российской специальной операции» на Украине.

«С первой минуты Израиль выбрал осторожную позицию по Украине, которая позволяет нам и соблюдать наши интересы, и оставаться одним из заслуживающих доверия игроков, которые могут говорить напрямую с обеими сторонами и помогать»,— сказал в начале марта премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, который пытался играть роль посредника между Россией и Украиной.

С конца февраля по конец марта состоялось шесть телефонных разговоров между ним и президентом РФ Владимиром Путиным. В начале марта господин Беннет посетил Москву и Киев, однако из его посредничества ничего не вышло, и в апреле он ни разу не говорил с главой российского государства.

Пока же на самом верху стороны старались не задеть друг друга, на уровне МИД России и Израиля постепенно разгоралась полемика. «Есть два момента, которые требуют от нас осторожности и осмотрительности. Во-первых, во многих отношениях у Израиля есть граница безопасности с Россией. Россия — самая значительная военная сила в Сирии, и наш механизм сотрудничества с ними помогает в нашей решительной борьбе против укрепления иранского присутствия на нашей северной границе»,— заявил господин Лапид в конце февраля.

Почему израильтяне не спешили присоединиться к антироссийским санкциям

В начале боевых действий на Украине он попытался объяснить, почему Израиль в Генассамблее ООН голосует против России — речь о резолюциях, где осуждались действия Москвы, а также стоял вопрос о приостановке членства РФ в Совете ООН по правам человека. Однако месяц спустя ни о какой осторожности со стороны израильского МИДа уже не было и речи. Комментируя кадры, опубликованные после ухода российских военных из города Бучи, господин Лапид назвал «военным преступлением» «умышленное причинение вреда гражданскому населению». Напомним, что Россия отрицает факт военных преступлений в Киевской области, называя опубликованные фото- и видеоматериалы «фейком и провокацией».

Заявления Яира Лапида о Буче, а также его слова, что «российское вторжение на Украину нельзя оправдать», не остались без внимания российского МИДа. В официальном сообщении, опубликованном на сайте ведомства, Израилю напомнили о незаконной оккупации палестинских территорий, в частности превращении сектора Газа в «тюрьму под открытым небом». Тон сообщения был как никогда резким.

Все это вызвало серию публикаций в арабских СМИ о возможном ужесточении курса Москвы в отношении Израиля и его действий в региональных конфликтах. Однако пока кроме обмена язвительными репликами других признаков обострения отношений между двумя странами нет, хотя ситуация напряженная и может усугубиться по мере развития конфликта на Украине.

Израиль пока не присоединился к антироссийским санкциям, хотя и заявил, что не позволит обходить их через свои экономические институты. Долгое время воздерживались в Израиле и от поставок Украине не только оружия, но и военного снаряжения. И только 20 апреля министр обороны Израиля Бени Ганц одобрил отправку Киеву касок и бронежилетов для спасательных служб и гражданских организаций.

Сейчас, как пишет израильская газета «Гаарец», политики в Израиле активно обсуждают, что еще можно предоставить Украине. Дискуссия, по данным газеты, связана с европейским и американским давлением. Кроме того, в Израиле проживают тысячи выходцев из СССР, в том числе из России и с Украины, которые не поддерживают действия Москвы и призывают своих политиков активнее помогать Киеву. Игнорировать «глас народа» политикам в Израиле все труднее.

Марианна Беленькая

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