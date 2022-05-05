Дели надвое

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершил первое в этом году зарубежное турне, посетив Германию, Данию и Францию, а также приняв участие в саммите «Индия—Северные страны» вместе с премьерами Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии. В войне санкций между Россией и Западом одним из главных бенефициаров становится Индия, не присоединившаяся к давлению на Москву и при этом активизировавшая связи с ее оппонентами. Дипломатический марафон Нарендры Моди показал: закупка со скидкой российской нефти и отказ от осуждения Москвы не мешают Индии получать дивиденды от сотрудничества с Европой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евросоюз готов заключить Индию в объятия и во всем идти ей навстречу, лишь бы она не помогала России обходить санкции. Но добиться этого пока не удается (на фото: президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Индии Нарендра Моди)

Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters Евросоюз готов заключить Индию в объятия и во всем идти ей навстречу, лишь бы она не помогала России обходить санкции. Но добиться этого пока не удается (на фото: президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Индии Нарендра Моди)

Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

Завершившийся в четверг визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Париж и переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном стали финальным аккордом его европейского турне, начавшегося на этой неделе в Берлине. После переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем индийская делегация отправилась в Копенгаген, где Нарендра Моди встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и был принят королевой Маргрете II в историческом дворце Амалиенборг. В Копенгагене прошел второй саммит «Индия—Северные страны», в котором приняли участие главы правительств Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии.

В связи с пандемией коронавируса, в эпицентре которой в последние два года находилась Индия, Нарендра Моди был вынужден ограничить зарубежные поездки и контакты с мировыми лидерами, активно общаясь с ними дистанционно.

Между тем его первое в этом году зарубежное турне приобретало двойной смысл в связи с российской спецоперацией на Украине.

Продолжающееся вооруженное противостояние Москвы и Киева, в которое все более активно втягиваются страны Запада, и развернутая против России война санкций кардинально изменили геополитический ландшафт и ситуацию в мировой экономике и энергетике. Это требует от политиков все более активных личных контактов для обсуждения возникших в последние месяцы новых рисков и угроз.

Определяя приоритетные темы переговоров главы индийского правительства в европейских столицах, первый заместитель главы МИД Индии Винай Кватра назвал украинский кризис и пути его урегулирования, вопросы торговли и энергетической безопасности, а также «структурирование и укрепление двусторонних партнерских отношений по целому ряду областей».

В свою очередь, для европейских партнеров Нарендры Моди главной задачей была попытка общими усилиями сдвинуть Индию с ее позиции равноудаленности от сторон украинского конфликта, добиться осуждения Москвы и готовности присоединиться к войне санкций, отказавшись, в частности, от закупок российской нефти, которые Дели продолжает наращивать, пользуясь значительными скидками, вынужденно предоставленными Россией.

Весьма символично, что, когда самолет индийского премьера еще находился в воздухе на пути в Берлин, канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Indian Express сообщил о якобы уже имеющемся взаимопонимании Индии и Германии по украинскому кризису. «Нападение России на Украину находится на первом месте повестки дня всех в Европе и за ее пределами. Я уверен, что между нашими двумя странами есть широкое согласие по этому вопросу»,— заявил господин Шольц.

Между тем итоговая пресс-конференция лидеров Германии и Индии показала, что в своем интервью индийской газете Олаф Шольц выдал желаемое за действительное. Находясь в Берлине, Нарендра Моди так ни разу и не использовал определение «нападение России» и следовал своей прежней позиции равноудаленности от сторон конфликта. «В самом начале кризиса на Украине мы призвали к прекращению огня и считаем диалог единственным способом урегулирования конфликта. Мы убеждены, что ни одна сторона не может выйти победителем»,— заявил Нарендра Моди в ходе совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем.

В определенном смысле это стало диссонансом с позицией Германии и ее западных союзников, переставших говорить о дипломатии и в последние недели, после встречи 40 министров обороны на военной базе Рамштайн, открыто называющих своей целью военное поражение России.

Кроме того, Нарендра Моди обратил внимание на негативные побочные эффекты политики санкций, вызвавшей стремительный рост цен на энергоносители и угрозу продовольственной безопасности.

«В мире ощущается нехватка продовольствия и удобрений. Это стало бременем для каждой семьи в мире. Это окажет самое серьезное воздействие на развивающиеся и бедные страны. Индия очень обеспокоена гуманитарными последствиями»,— отметил Нарендра Моди.

Ту же равноудаленность от Москвы и Киева Нарендра Моди продемонстрировал и на переговорах в Копенгагене с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. «Оба премьер-министра выразили серьезную обеспокоенность по поводу продолжающегося гуманитарного кризиса на Украине. Они однозначно осудили гибель мирных жителей на Украине. Они вновь заявили о необходимости немедленного прекращения боевых действий»,— говорится в совместном заявлении, распространенном по итогам индийско-датской встречи в верхах.

Кроме того, лидеры двух стран в своем заявлении приветствовали «датские инвестиции в Индию, особенно в возобновляемые источники энергии, водоснабжение, модернизацию и расширение терминалов и портов, пищевую промышленность и машиностроение, а также инвестиции Индии в Данию, особенно в сектор информационных технологий».

Переговоры Нарендры Моди в Европе приобретали дополнительный смысл в связи с тем, что по времени они совпали с подготовкой Еврокомиссией шестого пакета санкций против России (см. об этом “Ъ” от 5 мая). Как ожидается, он будет утвержден не позднее 9–10 мая. В числе обсуждаемых мер — запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из России, доставляемых как по морю, так и по трубопроводам.

В то время как ЕС взял курс на отказ от российской нефти, Индия резко увеличивает ее закупки.

Когда Нарендра Моди находился в Копенгагене, газета The Economic Times со ссылкой на источники сообщила о том, что Дели ищет возможности закупать российскую нефть со значительной скидкой — по цене ниже $70 за баррель — и ведет об этом переговоры с Москвой. По данным газеты, если Москва согласится на ценовые запросы Дели, индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы смогут получать около 15 млн баррелей в месяц — 10% от общего объема индийского импорта.

В ходе состоявшейся в Копенгагене совместной пресс-конференции премьер-министры Дании и Финляндии Метте Фредериксен и Санна Марин заявили о «решительной поддержке» шестого пакета санкций и призвали ввести больше мер против России, особенно в энергетике. Однако Нарендра Моди, с которым до этого общались Метте Фредериксен и Санна Марин, в пресс-конференции участия не принимал, избавив себя от необходимости объясняться по поводу того, почему Индия плывет против течения.

Не удалось сдвинуть позицию Индии по украинскому конфликту и в ходе переговоров господина Моди с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже. Не акцентируя внимание на расхождениях в оценках, стороны использовали удобную формулировку «широкое понимание позиций друг друга». При этом Нарендра Моди не присоединился к пункту заявления, в котором говорится о «решительном осуждении незаконной и неспровоцированной агрессии против Украины».

Сергей Строкань