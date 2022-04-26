К генсеку ООН подошли гуманитарно

5K 6 мин. ...

Президент РФ Владимир Путин решил раскрыть генсеку ООН Антониу Гутерришу глаза на происходящее на Украине, заявив на встрече в Москве: представителя всемирной организации вводят в заблуждение как минимум по вопросу гуманитарных коридоров. И Владимир Путин, и глава МИД РФ Сергей Лавров пытались объяснить генсеку, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом, хотя украинцы постоянно меняют свои позиции, причем, по всей видимости, под давлением Запада. В то же время США во вторник пообещали «перевернуть небо и землю», чтобы помочь Украине дать отпор российским войскам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Коридорная дипломатия

Эвакуация гражданского населения с завода «Азовсталь» в Мариуполе, а также в целом работа гуманитарных коридоров на Украине оказались в центре внимания на встрече президента РФ Владимира Путина с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Вопрос об эвакуации поставил господин Гутерриш. Собственно, это и стало одной из главных целей его поездки в Москву, хотя первоначально планы были куда более амбициозными — обсуждение «срочных шагов по установлению мира на Украине». Однако высказанное неделю назад предложение генсека объявить четырехдневное пасхальное перемирие не было принято, так что пришлось довольствоваться малым.

С начала боевых действий на Украине ООН активизировала контакты с Москвой и Киевом. В частности, была сформирована рабочая группа, которая находится в российской столице в постоянном контакте с Минобороны, чтобы координировать доставку гуманитарной помощи на Украину. Благодаря этому несколько ооновских конвоев смогли добраться до нуждающихся в самых разных районах страны. Теперь главная забота генсека — работа гуманитарных коридоров, необходимых как для доставки помощи, так и для эвакуации гражданского населения. «С этой целью я предложил создание контактной группы по гуманитарным вопросам, которая объединила бы ООН, Россию и Украину»,— сказал Антониу Гутерриш по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

А уже на встрече с президентом Владимиром Путиным генсек ООН особо остановился на ситуации вокруг «Азовстали».

«Россию постоянно обвиняют в том, что эта эвакуация не проводится, с другой стороны, Россия объявила о создании коридоров, которые, однако, не используются. Мы готовы сообща вместе с Международным Комитетом Красного Креста (МККК), Украиной и Россией провести оценку ситуации за два-три дня. Это позволит осуществить эвакуацию тех, кто захочет, это добровольный процесс»,— заявил Антониу Гутерриш.

Вечером его представитель Стефан Дюжаррик отметил, что президент Путин «согласился в принципе с привлечением ООН и МККК к эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь"».

Просьбу к Антониу Гутерришу обсудить этот вопрос с российской стороной накануне высказала вице-премьер Украины Ирина Верещук. По информации украинской стороны, на территории завода находится около тысячи гражданских лиц — в основном женщины и дети. Российские военные уже неоднократно объявляли об открытии гуманитарного коридора с «Азовстали», но ничего не происходило.

«Да, мы слышим от украинских властей, что там есть гражданские люди. Но тогда военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить, или они действуют как террористы, как ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство".— “Ъ”) в Сирии, прикрываясь гражданским населением. Самое простое, что можно сделать,— выпустить этих людей. Чего же проще?» — заявил Владимир Путин. По его словам, генсека ООН «ввели в заблуждение», что гуманитарные коридоры не действуют.

«Из Мариуполя вышли 130 тысяч человек. То же самое могут сделать гражданские лица, если они есть на "Азовстали". Что проще —" выпустить гражданских лиц"!» — возмущался президент РФ. И неожиданно сообщил, что Россия «в контакте с теми, кто сидит там в подземельях "Азовстали"».

Как неоднократно заявляли в Минобороны РФ, там закрепился батальон «Азов», а также иностранные наемники. «У них есть хороший пример. Их товарищи по оружию вышли и сложили это оружие, и с ними ничего не происходит»,— отметил президент РФ.

На встрече не обошлось и без обсуждения перспектив дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Как оказалось, президент РФ еще рассчитывает, что «удастся достичь договоренности и на дипломатическом треке». Он напомнил о «серьезном прорыве» на переговорах в Стамбуле в конце марта, где встречались российские и украинские переговорщики. И добавил: все изменилось после событий в Буче, когда после ухода из Киевской области российских военных появились свидетельства преступлений, совершенных в этом районе. Владимир Путин рассказал: после «этой провокации» украинские переговорщики неожиданно «отошли от своих прежних намерений вынести за скобки вопросы гарантий безопасности (проблемы.— “Ъ”) территорий Крыма, Севастополя и республик Донбасса». Для Москвы же это неприемлемо.

Кроме того, генсек ООН выслушал уже ставшую традиционной в беседах Владимира Путина с зарубежными политиками лекцию об истории российско-украинского конфликта, а также аналитические выкладки российского президента, что признание РФ независимости Донецкой и Луганской народных республик основано на прецеденте Косово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек ООН Антониу Гутерриш

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Генсек ООН Антониу Гутерриш

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Обогащенный этим знанием господин Гутерриш отправится в четверг в Киев. Видимо, неслучайно президент Украины Владимир Зеленский волновался, что генсек сначала посещает Москву. «Логичнее было бы сначала побывать в Украине, увидеть это и уже с этим ехать в Россию и говорить с ней»,— заявил он в конце прошлой недели, когда стал известен график генсека. А тут еще и глава МИД РФ Сергей Лавров подробно рассказал Антониу Гутерришу и, еще раньше, всей общественности, что президент Украины не в курсе переговорного процесса с Москвой.

«Неделю назад, после очередной видеоконференции мы передали им (украинским переговорщикам.— “Ъ”) обновленную версию договора, которая уже учитывала их последующие комментарии. Как это обычно и бывает. Неделю ждем»,— сказал Сергей Лавров в понедельник в интервью «Первому каналу». Министр возмутился, что, когда Владимира Зеленского спросили на пресс-конференции, как он расценивает российские предложения, тот «сказал, что ничего не получал и ничего не видел». «Мы переспросили украинских переговорщиков, доложили ли президенту. Они сослались на нехватку времени у Зеленского. Это показывает, как сам президент Украины относится к переговорам»,— отметил господин Лавров. Об этом же он продолжил говорить и во вторник на встрече с Антониу Гутерришем. «Если идет речь о серьезном настрое в рамках переговоров, то лучше бы они (украинские власти.— “Ъ”) поскорее ответили на наши предложения»,— подчеркнул министр.

В Москве уверены, что за несговорчивостью Киева стоит Запад. «Мы твердо знаем, что ни США, ни Великобритания (которая всячески пытается компенсировать свой нынешний одинокий статус после выхода из Евросоюза своей неуемной активностью) не советуют Владимиру Зеленскому ускорять переговоры. А советуют каждый раз ужесточать свою позицию»,— сказал Сергей Лавров «Первому каналу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Reuters Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Reuters

Выступление на базе Рамштайн

В то же время в США уверены: нет никаких признаков, что президент РФ Владимир Путин «серьезно относится к содержательным переговорам». Об этом сообщил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед членами сенатского комитета по международным отношениям с отчетом о своей совместной с министром обороны Ллойдом Остином поездке в Киев. Нынешний и предыдущий главы комитета демократ Роберт Менендес и республиканец Джим Риш проявили завидное единство, говоря о том, что текущая администрация делает недостаточно для Украины. При этом Энтони Блинкен не очень и возражал против развертывания еще более широкого фронта помощи Украине. Он лишь отметил, что для этого потребуется больше средств и совместных обсуждений. В Сенате выразили готовность удовлетворить как первое, так и второе условие.

О поездке в Киев подробно рассказал и Ллойд Остин, но сделал это не на внутреннюю, а внешнюю аудиторию, встретившись на американской авиабазе Рамштайн в Германии с представителями около 40 стран. Мероприятие было обозначено как встреча Консультативной группы по обороне Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны США Ллойд Остин

Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters Министр обороны США Ллойд Остин

Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters

«Мы здесь, чтобы помочь Украине победить в борьбе с несправедливым вторжением России и укрепить украинскую обороноспособность перед вызовами завтрашнего дня»,— сказал господин Остин. Он отметил, что «после вторжения России на Украину» США и еще более 30 союзников выделили Киеву более $5 млрд на самооборону. Из них $3,7 млрд — вклад США. При этом, по словам Ллойда Остина, Киев нуждается в дополнительной помощи, «чтобы победить сегодня», и ему понадобится «помощь, когда война закончится». В связи с этим глава Пентагона пообещал «перевернуть небо и землю», чтобы удовлетворить просьбы Киева, касающиеся вопросов безопасности. Господин Остин подчеркнул, что «ставки простираются за пределы Украины и даже за пределы Европы», так как нынешние действия РФ — это «оскорбление международного порядка».

Итогом мероприятия на авиабазе Рамштайн стало решение о проведении ежемесячных встреч Консультативной группы с тем, чтобы оперативно обсуждать оборонные потребности Украины.

Ллойд Остин также поблагодарил союзников за их стремление и дальше вооружать Украину. В частности, он отметил решение Германии поставить Украине 50 зенитных самоходных установок Gepard, о чем сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. Оценил господин Остин и последние действия Великобритании и Канады. Так, накануне Лондон пообещал передать Украине самоходные зенитные установки Stormer, оснащенные ракетами Starstreak, а Оттава — четыре 155-миллиметровых гаубицы M777 с дальностью стрельбы до 30 км. Между тем в Киеве продолжают ждать поставок тяжелого вооружения от западных стран, а в Европе спорят — стоит ли это делать.

Марианна Беленькая; Екатерина Мур, Вашингтон